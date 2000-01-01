«Црвена Звезда» устроила вечеринку с «Катюшей»
«Црвена Звезда» разгромила «Штутгарт» в ЛЧ (5:1), а затем устроила вечеринку с русским колоритом. На праздновании победы гендиректор команды Звездан Терзич исполнил «Катюшу».
Гендиректор «Црвены Звезды» после победы клуба в ЛЧ спел «Катюшу». Видео
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