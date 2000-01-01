Гендиректор «Црвены Звезды» после победы клуба в ЛЧ спел «Катюшу». Видео

«Црвена Звезда» устроила вечеринку с «Катюшей»

«Црвена Звезда» разгромила «Штутгарт» в ЛЧ (5:1), а затем устроила вечеринку с русским колоритом. На праздновании победы гендиректор команды Звездан Терзич исполнил «Катюшу».