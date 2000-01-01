Красивейший гол Роналдиньо со штрафного. Видео
Бразилец даже в 44 года хорош. Хавбек забил красивейший мяч со штрафного в ворота «Реала» в матче легенд!
Роналдиньо забил красивейший гол со штрафного «Реалу». Видео
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