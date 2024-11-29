Насыщенное 30 ноября: ЦСКА — «Рубин» и «Боруссия» — «Бавария» в футболе, биатлон, регулярка НХЛ, Ф-1 и баскетбол. Собрали лучшее для вас!

Топ-события субботы: Кубок мира в лыжных гонках, уральское дерби в КХЛ и волейбол

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Бостон Брюинз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: войдёт ли Кросби в топ-20 снайперов в истории?

Капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби, который недавно забросил 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, остался лишь один гол, чтобы войти в топ-20 снайперов всех времён. Тогда он сравняется с финской легендой Яри Курри (601 шайба). Ну а «пингвины» — худшая команда Столичного дивизиона – попробуют справиться с «Бостоном», у которого дела пошли на лад после смены главного тренера.

🏒 5:00: «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возглавит ли Маккиннон гонку бомбардиров?

Натан Маккиннон последние два матча не набирал очков, что случилось с ним впервые в этом сезоне. Однако он всё ещё делит второе место в списке бомбардиров лиги с Кириллом Капризовым, имея в активе 35 (7+28) очков. От лидера гонки Мартина Нечаса его отделяет всего два результативных балла, прервёт ли канадец свою неудачную серию в матче с «Далласом»?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леброн и Дэвис пройдут проверку в матче с лидером Запада?

В прошлом сезоне НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» трижды одолел «Оклахома-Сити Тандер», уступив лишь раз в этом противостоянии. В этом сезоне команды сыграют между собой впервые. На данный момент «молнии» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, а «озёрники» – на пятом месте. Кому достанется победа?

🎯 10:00: Кубок России, первый этап, одиночная смешанная эстафета

Интрига: возьмут ли опытнейшие Сливко и Логинов золото?

Сборная Тюменской области в составе Виктории Сливко и Александра Логинова — главные претенденты на победу в сингл-миксте. Оба биатлониста находятся в неплохой форме: в спринте Логинов взял серебро, а Виктория стала пятой. В одиночной смешанной эстафете конкуренцию тюменцам, пожалуй, могут навязать только Тамара Дербушева с Кириллом Бажиным (Свердловская область) и Елизавета Каплина с Антоном Бабиковым (Республика Башкортостан).

🎿 13:30: Лыжные гонки, Кубок мира, первый этап, спринт, классический стиль

Интрига: шведки разнесут всех, а сможет ли Клебо отыграться?

В женском классическом спринте в Руке победительницей с огромной долей вероятности станет представительница Швеции. Кто именно, сказать сложно, но именно шведки доминируют в спринте, если на старте нет норвежки Кристин Шистад. А её на старте финского этапа не будет — она восстанавливается после операции. Что касается мужского спринта, то явным фаворитом выглядит Йоханнес Клебо, но пока его форму сложно назвать доминирующей.

⚽️ 14:00: «Акрон» — «Оренбург», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Оренбург» прервёт свою ужасную серию?

«Оренбург» не побеждает с 1-го тура РПЛ. А впереди уже 17-й матч в сезоне. Тяжёлая ситуация сложилась для команды Владимира Слишковича, расположившейся на последнем месте в таблице. Если оренбуржцы ещё рассчитывают биться за выживание, то нужно периодически побеждать. Выезд к «Акрону» — хороший шанс прервать ужасную серию. Хотя тольяттинцы выдают неплохой сезон и занимают 10-е место в таблице. Да и побед у них побольше (4). Но «Оренбургу» уже нельзя смотреть на имя соперника — нужно обыгрывать любого.

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Спартак» реванш у «Салавата»?

«Спартак» неожиданно проиграл два матча подряд – за разгромным сухим поражением от «Торпедо» последовал волевой матч с «Нефтехимиком», где красно-белые отыгрались на последних секундах, но тут же пропустили в овертайме. Следующий матч – с «Салаватом Юлаевым», которому «Спартак» уже уступил в этом сезоне дома со счётом 2:5, а теперь попробует взять реванш в гостях, а заодно прервать прервать серию поражений.

🏒 15:00: «Автомобилист» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как пройдёт третье уральское дерби сезона?

«Трактор» продолжает лидировать в Восточной конференции, но в последнее время чередует победы с поражениями. «Автомобилист» уже наступает на пятки, при этом имея пару матчей в запасе. Предыдущие две встречи между этими соперниками закончились победами екатеринбуржцев. Получится ли у команды Бенуа Гру расколоть этот орешек с третьей попытки?

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🏐 15:00: «Локомотив» — «Зенит-Казань», Кубок России, мужчины, 1/2 финала, первый матч

Интрига: возьмут ли железнодорожники реванш за поражение в чемпионате?

Так случилось, что за 10 дней эти соперники сыграют трижды. Первый матч — в рамках Суперлиги — остался за казанцами (3:1). Теперь команды встретятся в полуфинале Кубка России. У новосибирцев тремя днями ранее совсем не получилась игра в атаке, команда Алексея Вербова тоже не блистала, но в ключевые моменты встречи была увереннее. Как будет на этот раз?

🎯 15:15: Кубок мира — 2024/2025, супермикст эстафета

Интрига: кто возьмёт первые награды сезона?

В прошлом сезоне в сингл-миксте на Кубке мира каждый раз побеждали разные сборные. Золото удавалось забрать Норвегии, Швеции и Германии. На подиум при этом попадали Австрия, Франция и Финляндия. В новом сезоне составы команд не сильно поменялись, поэтому остаётся интрига: кто же заберёт первые награды нынешнего розыгрыша Кубка мира.

⚽️ 16:00: «Барселона» — «Лас-Пальмас», Примера, 15-й тур

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Интрига: «Барса» исправится за две осечки?

«Барселона» уверенно шла за титулом Примеры. Но осечки с «Реалом Сосьедад» (0:1) и «Сельтой» (2:2) позволили подобраться мадридскому «Реалу». «Барса» — всё ещё лидер и контролирует гонку. Нужно исправиться за неудачи и просто обыграть дома «Лас-Пальмас». Клуб с Канарских островов занимает 17-е место в таблице. Так что «Барселона» не должна испытать больших проблем.

⚽️ 16:30: ЦСКА — «Рубин», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Рубин» возьмёт реванш за Кубок?

ЦСКА в середине недели уверенно разобрался с «Рубином» (3:0) в ответном матче Кубка России. Москвичи прошли в следующий этап верхней сетки, а казанцы упали в нижнюю. Однако теперь «Рубин» может взять реванш в РПЛ. В таблице команды разделяет пять очков. ЦСКА показывает нестабильный футбол, поэтому у «Рубина» есть шанс не только исправиться за разгром в Кубке, но и приблизиться к москвичам. Для ЦСКА ещё одна неудача почти наверняка станет критической в плане борьбы за топ-3.

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Катара, спринт

Интрига: у какой команды окажется лучший гоночный темп?

Пятничная спринт-квалификация дала первые прикидки по раскладу сил на Гран-при Катара, но важно напомнить: темп на одном темпе и на гоночной дистанции – две большие разницы. К тому же у инженеров команд было совсем мало времени, чтобы как следует настроить болиды под трассу в Катаре. Так что субботний спринт непредсказуем. Отдельная интрига – сумеет ли «Феррари» обострить борьбу за Кубок конструкторов с «Маклареном».

🎯 17:45: Кубок мира — 2024/2025, смешанная эстафета

Интрига: Франция возьмёт реванш за прошлый сезон?

В прошлом году смешанные эстафеты были настоящей битвой между Францией и Норвегией. «Трёхцветные» выиграли две гонки из трёх, но глобус за счёт сингл-микстов ушёл скандинавам. Французы явно готовы взять реванш за эту оплошность, но получится ли им совладать с сильнейшими норвежцами?

⚽️ 19:00: «Ростов» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ростов» продолжит побеждать?

«Ростов» набрал отличный ход! Две победы над «Спартаком» в Кубке + шесть очков за два последних тура РПЛ. Валерий Карпин исправил проблемы ростовчан, которые опять стали опасным соперником для всех. В 17-м туре «Ростов» примет дома «Пари НН». Хороший шанс для хозяев набрать три очка снова. Однако Виктор Гончаренко может придумать хитрый план и испортить настроение команде Карпина. Ждём тактическую битву!

⚽️ 20:30: «Боруссия» Дортмунд — «Бавария», Бундеслига, 12-й тур

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Интрига: «Боруссия» остановит чемпионский ход «Баварии»?

«Бавария» — лидер Бундеслиги. Привычная картинка для Германии, хотя в прошлом сезоне Мюнхен остался без трофея. Неужели Гарри Кейн выиграет первый трофей в карьере? Шансы как никогда высоки! Ещё один шаг к золоту «Бавария» может сделать в Дортмунде. Команда Венсана Компани едет в гости к «Боруссии». Дортмундцы нестабильны и сменяют победы на поражения. А вот «Бавария» добывает победы при разном ходе встреч. Но «Боруссия» умеет удивлять. Может, именно сейчас они одержат первую домашнюю победу над мюнхенцами с 2018 года?

⚽️ 20:30: «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал», АПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» оступится в лондонском дерби?

Дерби — всегда непредсказуемая история. Хотя «Арсенал» является большим фаворитом предстоящего матча с «Вест Хэмом», команда Хулена Лопетеги может отнять очки. Тем более что игра состоится на Олимпийском стадионе в Лондоне. На «Арсенал» окажется двойное давление. Выдержит ли его команда Микеля Артеты? Очки терять нельзя — иначе велик шанс отпустить далеко «Ливерпуль».

🏎 21:00: Формула-1, Гран-при Катара, квалификация

Интрига: удастся ли кому-то перевернуть ситуацию в свою пользу?

Как это всегда и бывает со спринтерскими уикендами Формулы-1, субботняя квалификация – момент потенциального «перезапуска» Гран-при. Все команды спешно анализируют итоги спринтерской гонки и, если надо, меняют настройки машин, причём иногда кардинально. Поможет ли это кому-то резко изменить ход Гран-при Катара, захватив инициативу? Ответ на это сумеет дать основная квалификация, чьи результаты мы сравним со спринт-квалификацией в пятницу.

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Нант», Лига 1, 13-й тур

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Интрига: Луис Энрике снова доверится Сафонову?

Матвей Сафонов вышел в старте на матч Лиги чемпионов с «Баварией». Россиянин ошибся в моменте с единственным пропущенным голом и неуверенно играл ногами. Да, несколько сейвов Матвей совершил, однако это не убедило СМИ во Франции. Они разносят Сафонова за игру с мюнхенцами. Доверится ли тренер «ПСЖ» Луис Энрике российскому вратарю снова? Впереди у парижан домашний матч с «Нантом». Не самый сложный соперник — «ПСЖ» наверняка наберёт три очка. А вот вратарская интрига намного интереснее.