«Сити» неприлично отстал от «Ливерпуля». Но такой разрыв в топ-лигах и РПЛ отыгрывали

В воскресенье пройдёт матч двух лучших команд АПЛ — «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Но такая фраза — условность, ведь «красные» по итогам 12 туров оторвались аж на восемь очков. А подобное отставание в топ-лигах и РПЛ, вопреки всем ожиданиям, вообще когда-нибудь в XXI веке отыгрывали? Да! Есть несколько примеров. Пойдём в порядке хронологии.

АПЛ-2002/2003

«Арсенал»/«Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Положение после 20 туров: «Арсенал» — 42 очка, «Манчестер Юнайтед» — 35 очков;

Положение после 30 туров: «Манчестер Юнайтед» — 83 очка, «Арсенал» — 78 очков.

«Арсенал» на всех парах мчал ко второму подряд чемпионству и прямо перед новым 2001 годом оформил приличный отрыв от «Манчестер Юнайтед», хотя ранее в очном матче уступил (2:3). Причём ближе к первому месту был «Челси» (38), но в итоге титул всё равно отправился в Манчестер.

Смена власти произошла в 36-м туре. Лондонцы проиграли «Блэкберну» (0:2) и «Лидсу» (2:3), расписали ничьи с «Астон Виллой» (1:1) и «Болтоном» (2:2). Был шанс поправить положение и взять реванш у «МЮ» — нет, 2:2. Ну а «Юнайтед» выдал ультимативную вторую часть сезона, накопив 15 побед и три ничьих в 18 турах. И как противостоять такой машине, даже если создал солидный задел? «Челси» (2:1), «Тоттенхэм» (2:0), «Ливерпуль» (4:0) — все они попали под каток.

Примера-2003/2004

«Реал»/«Валенсия» Фото: Getty Images/ФК «Валенсия»

Положение после 26 туров: «Реал» — 59 очков, «Валенсия» — 51 очко;

Положение после 30 туров: «Валенсия» — 77 очков, «Реал» — 70 очков.

Мадридцы спокойно готовились защитить титул. 18 побед, пять ничьих и три поражения — классный промежуточный результат. Особенно когда все конкуренты оступаются. При этом праздновать раньше времени всё равно не следует, а «Реал» слишком поверил в собственное превосходство, взяв три очка только трижды за последние 12 матчей! Оглушительное фиаско, благодаря которому удалось стать только четвёртыми.

«Валенсия» в ответ победила шесть раз подряд и к 32-му туру вспорхнула на первую строчку. Пусть она затем дважды подряд сыграла вничью, в последних двух матчах могла спокойно позволить себе поражения от «Вильярреала» (1:2) и «Альбасете» (0:1). Даже так «Барселона» осталась позади на пять очков. А про недавно лидирующий «Реал» уже и не вспоминали.

РПЛ-2004

«Торпедо»/«Локомотив» Фото: ФК «Локомотив»/РИА Новости

Положение после 14 туров: «Торпедо» — 31 очко, «Локомотив» — 23 очка;

Положение после 30 туров: «Локомотив» — 61 очко, «Торпедо» — 54 очка.

На старте того чемпионата «Локо» жутко тормозил: страдал от отсутствия голов и выдавал четырёхматчевую беспобедную серию с «Амкаром» (0:0), «Торпедо» (1:1), «Рубином» (0:0) и «Москвой» (0:1). Потом вроде бы оправился, но уступил подряд с одинаковыми 0:1 «Зениту» и «Крыльям».

Торпедовцы же от души спуртанули: победили в 10 из 14 туров. А вот дальше наступил кризис: восемь очков из возможных 30 приземлили команду. Даже неплохой финиш с пятью победами в шести матчах позволил им стать только пятыми. Там, где как раз был после практически половины дистанции «Локомотив». Сами же красно-зелёные в последних турах вырвали золото уже у ЦСКА и «Зенита». Во втором круге команда Юрия Сёмина была на голову сильнее остальных.

РПЛ-2005

«Локомотив»/ЦСКА Фото: РИА Новости/ПФК ЦСКА

Положение после 18 туров: «Локомотив» — 40 очков, ЦСКА — 32 очка;

Положение после 30 туров: ЦСКА — 62 очка, «Локомотив» — 56 очков.

В следующем сезоне уже «Локомотив» отдал чемпионство, хотя казалось, что оно у него в руках. Ни одного поражения за 18 туров и всего шесть пропущенных мячей! Не команда — стена. Но впереди ждали тяжёлые времена: всего две победы в 12 матчах, причём одна безумно камбэчная — уступали «Амкару» 0:3 и на 90+1-й минуте оформили 4:3.

В 18-м туре ЦСКА как раз уступил «Локо» (2:3). Чтобы затем по полной мобилизоваться: из 36 возможных очков армейцы заработали 30. Ничьи с «Москвой» (0:0), «Зенитом» (1:1) и «Крыльями» (2:2) не помешали вернуть красно-синим звание лучшей команды России, приплюсовав его к Кубку УЕФА. Прежний лидер тем временем на финише упустил даже серебро — оно ушло «Спартаку».

АПЛ-2011/2012

«Манчестер Юнайтед»/«Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Положение после 32 туров: «Манчестер Юнайтед» — 79 очков, «Манчестер Сити» — 71 очко;

Положение после 38 туров: «Манчестер Сити» — 89 очков, «Манчестер Юнайтед» — 89 очков.

Вероятно, главный случай в нашей подборке. Хотя бы потому, что камбэк случился в последних турах, а не в середине сезона. Ну и из-за легендарной развязки, разумеется. «МЮ» вообще не замечал конкуренции. Когда команда выдала 25 побед и четыре ничьих в 32 турах, ей отдавал медали даже тренер «Сити» Роберто Манчини: «Мы хотим достойно завершить сезон, но чемпионская гонка закончена».

Усыпление бдительности сработало. Лидер на финише отдал ничью «Эвертону», хотя вёл 4:2 к 83-й минуте, внезапно уступил с минимальным счётом «Уигану» и, главное, в дерби. «Ман Сити» же почувствовал слабость «Юнайтед» и взял максимум в оставшихся матчах — с двумя голами в ворота «КПР» в добавленное время (3:2)! Земляки набрали одинаковое количество очков, однако по доппоказателям «Сити» оказался выше. И оформил первое за 44 года чемпионство.

РПЛ-2011/2012

ЦСКА/«Зенит» Фото: РИА Новости/ФК «Зенит»

Положение после 17 туров: ЦСКА — 40 очков, «Зенит» — 33 очка;

Положение после 30 туров: «Зенит» — 61 очко, ЦСКА — 59 очков;

Положение после 44 туров: «Зенит» — 88 очков, ЦСКА — 73 очка.

То был переходный и полуторагодичный сезон. На его старте чемпионские претензии сразу же обозначил ЦСКА, выдав 12 побед в 17 матчах. Это если учитывать техническую над «Зенитом»: тогда сыграли 1:1, но петербуржцам дали технарь за отсутствие в заявке молодого доморощенного футболиста.

В 19-м туре зенитовцы приехали в Москву, взяли уверенный реванш у армейцев (2:0) и затем планомерно начали убирать с пути одного соперника за другим: проиграли только «Локомотиву» (2:4) да «Спартаку» (2:3) во встрече, которая для них ничего не решала. Как раз она подпортила настроение ЦСКА, ведь красно-белые в финальной таблице сместили заклятых врагов со второго места.

РПЛ-2013/2014

«Зенит»/ЦСКА Фото: «Чемпионат»

Положение после 14 туров: «Зенит» — 35 очков, ЦСКА — 24 очка;

Положение после 30 туров: ЦСКА — 64 очка, «Зенит» — 63 очка.

Масштаб того армейского камбэка не передать словами. 11 очков отставания — целая пропасть. И футболисты ЦСКА её перепрыгнули! С 14-го по 30-й тур они уступили всего дважды: «Краснодару» (0:1) и «Динамо» (2:4). Чтобы далее выдать 10 побед кряду. Решающую роль, конечно, сыграли три очка с «Зенитом» (1:0), когда петербуржцев вместо уволенного Лучано Спаллетти временно возглавил Сергей Семак.

«Зенит» тем не менее лишило чемпионства далеко не только то поражение. Нечего было в начале второй половины сезона катать мировые с «Амкаром» (1:1) и «Томью» (0:0), уступать «Спартаку» (2:4) и «Ростову» (0:2). «Динамо» и «Краснодар» подобные вольности петербуржцам позже простят, а ЦСКА тогда вырвал золото «с мясом».

РПЛ-2023/2024

«Краснодар»/«Зенит» Фото: «Чемпионат»

Положение после 11 туров: «Краснодар» — 27 очков, «Зенит» — 20 очков;

Положение после 30 туров: «Зенит» — 57 очков, «Краснодар» — 56 очков.

Тот сезон больше напоминал поддавки. «Краснодар» стал играть строже и царил на старте: восемь побед, три ничьих и каких-то пять пропущенных мячей в 11 матчах. «Зенит» в то же время забарахлил: проиграл прямым конкурентам из «Динамо» (2:3) и «Локомотива» (1:2), а заодно и «Оренбургу» (1:3). Петербуржцев в таблице опережали даже «Крылья Советов».

В отличие практически от всех предыдущих подобных ситуаций, серьёзно отставший будущий чемпион не сделал резкий рывок и продолжил частенько отдавать очки. Особенно на финише, когда в четырёх матчах подряд заработал только одну ничью с «Факелом» (1:1). Просто конкуренты ошибались ещё больше. Чемпионом вообще должно было становиться «Динамо», но в последнем туре его сломил как раз «Краснодар». Все три команды разделило одно очко, а титул «Зениту» принёс гол «Ростову» на 85-й минуте (2:1).