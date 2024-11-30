«Аплодирую стоя Энрике, что защитил Сафонова!» Он тренировал топ-вратарей «Краснодара»

Многие из вас, наверное, и не слышали о нём. Алексей Антонюк — личность не медийная — на телеке не светится, комментарии не раздаёт, — но крайне интересная! Пять с половиной лет человек тренировал вратарей «Краснодара». Кто бы ни возглавлял команду — Мусаев или Шалимов, Гончаренко или Сторожук — Антонюк неизменно входил в штаб. Показатель квалификации!

Алексей приложил руку к становлению всех самых заметных сегодня киперов из академии Галицкого. При нём до основы клуба доросли Сафонов и Агкацев, дебютировал в РПЛ Адамов, пытался пробиться в состав Латышонок. О каждом из них Алексею есть что рассказать. А поскольку поводом к нашему знакомству стала игра Сафонова против «Баварии», с него и начали.

«Свой игрок Сафонову даже больше помешал, чем чужой»

— Если абстрагироваться от личной симпатии, как бы вы оценили игру Матвея в Мюнхене?

— Если по пятибалльной шкале, поставил бы ему оценку между тройкой и четвёркой.

— Начнём сразу с пропущенного мяча.

— В прессе писали про нарушение со стороны игрока «Баварии», но, я честно говоря, его не заметил. В игре к вратарю часто приходит футболист, который пытается его блокировать. Но мне показалось, что каких-то очень активных действий Мусиала не предпринимал. Когда пошла подача, Матвей в принципе добирался до мяча. Путь к нему соперник не блокировал. Может быть, только заставил Матвея начать своё движение по не очень эффективной траектории. И здесь он немного потерял время из-за того, что пришлось огибать нападающего. Этого-то одного шажочка ему и не хватило, чтобы в высшей точке добраться до мяча. Я больше скажу: свой игрок ему даже больше помешал, чем чужой. Он смутил Матвея. Показалось, что сперва Сафонов хотел ловить мяч, а потом решил выбивать. На стоп-кадре видно, что одна ладонь у него уже сжата в кулак, а другая — будто готовая к ловле мяча. Думаю, что на смене решений эта заминка и произошла.

Гол «Баварии» в ворота Матвея Сафонова в ЛЧ Фото: Скриншот из трансляции

— Разве от вратаря в такой ситуации не должны разлетаться свои и чужие?

— С точки зрения агрессии, прыжка там всего было достаточно. Главная сложность заключалась в том, что ему пришлось по неоптимальной траектории выходить. В таких ситуациях мы рекомендуем вратарям изначально занимать немножко неправильную позицию, чтобы этого блокирующего игрока увести подальше, а в момент подачи отскочить в свою оптимальную позицию и тем самым уйти из-под опеки. Мне показалось, что Матвей не успел или не смог это сделать. И блокирующий игрок просто прижал его к линии.

— А защитники ничем не могли помочь своему вратарю?

— Здесь защитники вряд ли помогли бы ему добраться до мяча, расчистить путь. Иногда бывает так, что свой же защитник, атакуя блокирующего, становится частью блока соперника. И вратарю приходится обегать уже не одного, а двух человек. В то же время существуют варианты, при которых вратарь с защитником создают блок для блокирующего. Игрок защиты в этом случае блокирует игрока, который пришёл блокировать вратаря. Если этот приём в арсенале команды есть, он должен многократно отрабатываться на тренировках.

Это нормальная история, когда вратарь не добирается до мяча или неудачно подставляет руку: скоротечный момент, виляющий мяч. И вот здесь уже хотелось бы от защитников, чтобы они первыми оказывались на отлетевшем мяче или хотя бы на линии удара. В этом плане полевые из «ПСЖ» могли бы сыграть порасторопнее, не допустить добивания головой.

— А в целом по матчу не слишком ли много они позволяли баварской атаке?

— Я отметил два действительно опасных удара, где Матвей очень качественно сыграл. В самом начале матча игрок с близкого расстояния достаточно плотно бил, и он среагировал, отбил мяч. И на 73-й минуте тяжёлый мяч Сафонов в штангу перевёл. Это прямо очень сложные удары были. Ключевые моменты, в которых нужно было приложить сверхусилия. С остальными ударами вратарь такого класса обязан справляться. В одном эпизоде Матвей не очень удачно сработал, когда мяч шёл прямо в него на средней высоте. Неудачный отскок получился, но там подстраховали, успели.

Сейв Матвея Сафонова в Мюнхене Фото: Sebastian Widmann — UEFA/UEFA via Getty Images

— Что ещё позитивного отметите в игре Сафонова?

— Я понимаю, что на Сафонова идёт давление со стороны СМИ, есть определённые нюансы вхождения в коллектив. Хотя Матвей очень коммуникабельный и умеет выстраивать отношения, но пресса нагнетает страсти вокруг противостояния Сафонов — Доннарумма. То, что даже в такой атмосфере Матвей заслужил доверие тренера и вышел на большой матч Лиги чемпионов, о многом говорит. Хотя скованность была заметна. Моё мнение: Матвей пока не на 100% реализовывает себя в «ПСЖ». Ещё не хватает ему той раскованности, какая у него была в последние годы в «Краснодаре». У его оппонента, Нойера, её даже в избытке. Немец был свободен в своих решениях и некоторые вещи, на мой взгляд, делал даже немножко авантюрно. Но они все проходили, потому что он на 100% был уверен в себе.

Матвей пытался действовать более осторожно. А когда вратари стараются сыграть поаккуратнее и понадёжнее, иногда это идёт во вред. Скованность не позволяет играть легко, как умеешь. Уверен, когда адаптация Матвея полностью пройдёт и его статус закрепится, он ещё покажет это и будет действовать так же раскрепощённо, как Нойер.

— Обидный гол не надломит его?

— Одно из классных качеств Матвея — умение быстро оправляться от таких потрясений, ударов, связанных с неудачным действием или игрой. Его сложно воспитать или наработать. Это внутреннее ядро футболиста, его конкурентное преимущество перед остальными. Сафонов анализирует ошибку, делает выводы и сразу двигается дальше. Это присуще европейцам — они не уходят в долгий анализ, не впадают в депрессию. Случилось — и случилось. Выводы сделал — пошли дальше. Да, неприятно. Да, хотелось бы, чтобы всё сложилось иначе. Сафонов тоже справится.

Часто бывает, что вратари после одного-двух неудачных эпизодов начинают действовать чересчур робко. А Матвей не раскис. Наоборот, мобилизовался, быстро справился с нервозностью и ещё совершил пару спасений. Это характеризует его с наилучшей стороны.

— Когда он в конце в атаку побежал — не удивились?

— Если честно, я Матвея именно таким вижу и представляю. Ещё в «Краснодаре» его сравнивали по манере игры с Нойером. Сафонов умеет такие вещи делать. Он сам по себе игровик и очень не любит проигрывать. Что его отличает от многих вратарей, так это умение принимать нестандартные решения. Иногда вроде бы опрометчивые действия Сафонова в итоге приводили к успеху. Помню, в первом же матче Лиги Европы он пошёл навстречу нападающему и, вместо того чтобы просто выбить мяч, чуть подсёк его над ногой соперника. Мотя ещё не очень уверенно действовал ногами, но то, что решился так сыграть в дебютном международном матче, много о нём говорит. А для команды это был сигнал: «Ого! А что, так можно было? Если наш молодой вратарь так делает, почему мы должны тушеваться?»

Ноябрь 2018 года. «Краснодар» — «Стандард». Дебют Сафонова в еврокубках Фото: ФК «Краснодар»

Такие моменты характеризуют вратарей нестандартных. Подобное действие — всегда риск. Но даже Нойер допускает достаточно ошибок — и всё равно восхищает трибуны. За эту смелость люди и любят футбол. Именно такой игрой Мануэль снискал признание, а не какими-то среднестатистическими, пусть и надёжными действиями.

— В плане стилистики игры, поведения на поле Матвей изменился за последние, скажем, два года?

— Самое важное — насколько футболист открыт к новым знаниям. А Матвей стремится постоянно совершенствоваться и улучшать свои навыки, приобретать что-то новое. Он всё, что предлагают, пробует. Если ему это подходит — оставляет себе на вооружение. Если же не видит результата или логического обоснования — отбрасывает. Думаю, что все специалисты, которые с ним взаимодействовали в Краснодаре, внесли свою лепту в формирование вратаря Сафонова.

Сейчас для него больше стоит вопрос ментальной адаптации и психологического комфорта внутри новой команды. Думаю, это главная причина, почему он ещё не может быть максимально раскрепощённым в игре. Пока он немножко не похож на себя в своём лучшем состоянии. Чрезмерная осторожность Сафонову не очень к лицу.

***

— Судя по стажу совместной работы, никто из коллег не знает Сафонова так, как вы?

— Думаю, что лучше меня его знают тренеры академии, которые провели с ним много лет. Но это всё-таки детский период. А время его становления в первой команде — так получилось — я больше всех застал. Пять с половиной лет с ним сотрудничали. Бывает, у тренера с игроком такой коннект устанавливается, что он за год узнаёт о нём больше, чем другой — за пять. Этот момент лучше у Матвея уточнить. За себя могу сказать, что у нас было полное взаимопонимание. Бывали и серьёзные разговоры, где-то даже на повышенных тонах. Но всегда это было уважительно с его и моей стороны.

Мне как тренеру было интересно открывать у него новые возможности. Сафонов всегда мог удивить. Мне очень нравится игровой подход в работе — много игровых и заимствованных из других видов спорта упражнений. Матвею такая тренировочная модель тоже импонировала, поэтому мы с ним на одном языке говорили. Только с теплотой вспоминаю те годы. В «Краснодаре» тогда сложилась идеальная модель вратарской бригады: явный первый номер (Сафонов), молодой вратарь, который наступает на пятки (Агкацев), и взрослый голкипер, готовый в любой момент выйти подстраховать. Это Городов. Женя своим суперпрофессиональным примером показывал молодым, как нужно развиваться. Они просто не могли себе позволить делать меньше, чем опытный коллега. В «Краснодаре» я встретил один из самых классных вратарских коллективов в жизни. Похожий до этого был только в академии Коноплёва: Фильцов, Крицюк, Артём Леонов. Атмосфера в нашем деле очень важна.

Вратарская бригада «Краснодара»: Сафонов, Адамов, Синицын и Антонюк Фото: ФК «Краснодар»

— Расшифруете?

— Успех первого номера — это не только его большая работа, но и заслуга партнёров-вратарей. Именно эти ребята создают конкуренцию, и если она искренняя, чистая, с поддержкой друг друга, то и основной вратарь показывает максимум, и его товарищи развиваются. Если же вратарь играет нестабильно, неудачно, можно предположить, что во вратарской бригаде что-то не клеится.

«Аплодирую стоя Луису Энрике за то, что встал на защиту Матвея!»

— Про «разговоры на повышенных тонах» можно чуть подробнее? Матвея иногда заносило?

— Были ситуации. Юношеский максимализм иногда зашкаливал. Приходилось «включать» и строгого тренера. Матвей большой молодец в том плане, что никогда не оставляет нерешённой проблемы.

Матвей Сафонов и Алексей Антонюк Фото: ФК «Краснодар»

— В смысле?

— Бывает, конфликт полыхнул, и каждый в себе держит этот негатив, затаил обиду. Внутри коллектива от этого идёт разлад. Вот Сафонов, с кем бы ни зацепился на тренировке, после всегда подходил к ребятам и сразу решал вопрос: спокойно излагал свою позицию или просил прощения, если понимал, что неправ. Отчасти этот подход ему и сейчас в «ПСЖ» помогает.

— Как вы это определили?

— Смотрю, в игре одному партнёру пятёрку отстучал, другому. Тактильный контакт тоже важен для взаимодействия с одноклубниками. И мне очень приятно, что игроки в прессе встали на защиту Матвея по поводу гола. С точки зрения командного духа это очень правильно. И Луис Энрике большой молодец, что защитил своего вратаря. Это потрясающе — аплодирую стоя главным тренерам, которые это делают. Зачастую они готовы повесить на вратаря какой-то гол или поражение. А здесь момент неоднозначный и можно предъявить голкиперу. Но вместо этого Энрике заявил, что это не вратарский гол. Не за каждого так вступятся. Тем более Матвей только пришёл, он россиянин.

— Это существенный нюанс?

— Мы не понимаем, что происходит в раздевалке «ПСЖ», но догадываемся, что какие-то сложности в свете всех событий могут быть. Но Сафонов умеет себя поставить, расположить к себе, умеет быть другом и сразу решать конфликты, если они возникают. Это помогает ему в разных коллективах чувствовать себя комфортно и развиваться в спортивном плане.

Матвей Сафонов с партнёрами по команде Фото: Xavier Laine/Getty Images

«Мне такие ребята, как Агкацев, ещё не попадались»

— Можно сказать, что другим талантливым киперам из академии «Краснодара» — прежде всего Адамову, Латышонку — не повезло совпасть по времени с Сафоновым?

— А может быть, наоборот, повезло. Они все росли в высококонкурентной среде. Ведь на самом-то деле среда формирует личность. Этот принцип работал во все времена. За счёт того, что все эти ребята были сильными, каждый со своими индивидуальными особенностями (все разные!), они друг друга толкали вверх, помогали развиваться. Недаром все они смогли себя найти и реализовать. Другое дело, что кому-то это удалось в родном клубе, а кто-то пошёл другим путём. И при этом я знаю, что между собой у ребят были хорошие отношения, не было какого-то негатива. Наоборот, поддерживали друг друга на тренировках. Когда звёзды вроде Мамаева или Смолова забивали молодым голы или обыгрывали издевательски, ребята друг друга подбадривали. Всё-таки один хлеб едят. Каждому это время дало своё: кому-то стимул двигаться дальше, а кому-то — мотивацию на стороне доказать. Все ребята нашли себя в большом футболе, а значит, всё сложилось удачно.

— Удивлены, как гармонично Агкацев заменил Сафонова?

— Вообще не удивлён. Стас в некотором смысле уникум. В моей практике это единственный максимально сбалансированный вратарь.

— В каком плане?

— Очень качественно работает обеими ногами и руками. У него нет дисбаланса. Это очень важно для координации и отсутствия травматизма. Стас показывает совершенно одинаковые показатели, выжимая кистевой динамометр правой и левой рукой. Это огромная редкость. У него боковой удар по мячу ногой с руки — идентичный и слева, и справа. В этом плане он точно особенный. Мне такие ребята ещё не попадались. И в плане ментальности Агкацев достаточно уравновешенный. Даже когда изредка подкипает, это со стороны практически незаметно. Вот эта сбалансированность, стабильность и ровность — его козыри.

— Сафонов совсем другой?

— Матвей — вратарь-фейерверк. С ним классно играть матчи плей-офф. Ты понимаешь, что этот заряд, накал придаёт Сафонову энергию, страсть. На этой волне он может потащить невероятные удары, отражать пенальти. А вот вдолгую на дистанции, из недели в неделю, из месяца в месяц Стас более ровный. Он может провести длинный этап без больших провалов, каких-то ляпов. Да, где-то не сумеет достать сумасшедший мяч, как Матвей. Но у каждого свои плюсы.

— Потому «Краснодар» и отпустил Сафонова в Париж со спокойной душой?

— Да, они молодцы, очень грамотно выстроили модель: в какой момент отпустить Матвея и подтянуть Стаса. Получилось очень гармонично и вовремя. Если бы «Краснодар» не отпустил Сафонова, то уже стал бы страдать Агкацев. Большого игрового времени Стас наверняка не имел бы, при том что он уже ментально был готов становиться основным вратарём. Эта ситуация всегда тяжёлая.

— Почему?

— Как только второй вратарь дорастает до того уровня, что может 100-процентно навязать конкуренцию первому, для команды это не очень хорошо. Кто-то говорит, что два равноценных вратаря — это здорово. Я придерживаюсь другой позиции. Считаю, что должен быть первый номер и второй помоложе. Чтобы второй догонял первого и оба подгоняли друг друга. А третьим в бригаде должен быть голкипер, который свои амбиции в футболе уже реализовал и чётко понимает свою роль и важность в структуре команды и помогает этим двум. Для меня это идеальное сочетание вратарей.

Сафонов, Антонюк, Городов, Агкацев Фото: Из личного архива Алексея Антонюка

«Латышонку очень помогла работа со специалистом по ментальной подготовке»

— Чего не хватило в «Краснодаре» Латышонку?

— Наверное, возможности себя показать, проявить. Много ребят было. Просто обстоятельства так сложились, что Женя стоял в очереди третьим-четвёртым. К основе привлекались Матвей, Денис Адамов. Латышонку нужно было играть. Даже при наличии в клубе двух профессиональных команд вратарей всё равно было больше. Главный тренер видел в первой команде Сафонова, во второй — Адамова. У Женьки уже тогда были потрясающие скоростно-силовые качества. На каких-то тестах — прыжки с места, в длину, бег на 15 метров — он проявил лучшие показатели среди всех учеников академии! Характер тоже всегда был. Он такой, упёртый. Единственное, Женя очень близко к сердцу воспринимал какие-то неудачи, обидные моменты. Из-за этого иногда не получалось показать и реализовать всё, что он умел.

— Можно пример?

— Опять-таки приведу пример с Матвеем. Играли двусторонку. Паша Мамаев ему подсовывает неудобную передачу, под левую ногу. Сафонов отдаёт чужому, им забивают мяч. Естественно, футболисты играют на интерес, накал высокий. Паша и попёр на него жёстко: «Молодой, ты чё? Давай соберись». А Мотя с улыбкой парировал: «Паша, брат, если бы я левой так умел, я бы сейчас не здесь играл!» Это его защитный механизм. Мамаев усмехнулся: молодой ответил, а вроде и в тему, по делу. Потом Матвей раз-другой выручил — и взрослые ребята очень быстро приняли его.

— А что Латышонок?

— Когда у Женьки подобные ситуации возникали, он всё на свой счёт воспринимал. Ему сразу становилось обидно, зажимался. Пытался сделать лучше, а когда ты находишься в подавленном состоянии, что-то обязательно не получается. Он вроде и умеет, может, с тренером вратарей иногда фантастические вещи показывает. Но как только в команде кто-то пиханёт — сильно переживает и не может проявить себя в играх. А главный же смотрит не занятия с тренером вратарей, а командные, игровые упражнения. На тот момент Жека был не совсем готов к этим взаимодействиям. Ещё не мог выстраивать барьеры и защищать себя в подобных ситуациях. Он был незрел. Вместо того чтобы концентрироваться на действиях — эмоционировал, по штангам лупил с досады. Не было фокуса внимания на важном и нужном. Ему просто чуть больше времени понадобилось.

— Что изменилось потом?

— Знаю, что он работал со специалистом по ментальной подготовке, и ему это очень помогло. В том числе благодаря этому он сделал большой, широкий шаг. Опыт, смена коллектива и помощь специалиста — всё это в комплексе помогло Жене снять этот вопрос. В конце концов он просто повзрослел. Сейчас по его эмоциям, мимике после удачных или неудачных действий я вижу: теперь это зрелый вратарь.

Латышонок и Адамов в «Зените» Фото: «Чемпионат»

— Как вы для себя объясняете такую вратарскую плодовитость академии «Краснодара»?

— Тут комплекс факторов: условия работы в академии, подбор специалистов, качественная селекция. Когда дело делается с душой и вкладывается максимум ресурсов, то и результат получается соответствующий.