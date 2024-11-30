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С кем у тренеров РПЛ худшая статистика очных матчей, Семак, Карпин, Мусаев, Николич, Личка, Гончаренко, Осинькин

Кто самый неудобный соперник для тренеров РПЛ? Тест для настоящих гиков!
Никита Паглазов
Тренеры РПЛ
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Думаете, что хорошо знаете историю и статистику? Тогда проверьте себя.

У каждого тренера есть максимально неудобные соперники. Кто-то никак не может справиться с грандом, а кого-то останавливают середняки/аутсайдеры. Конечно, в Российской Премьер-Лиге у тренеров есть свои криптониты. Мы предлагаем вам пройти непростой тест по этой теме. В нём нужно выбрать самого неудобного соперника для 10 тренеров РПЛ.

Всё самое важное о 17-м туре:
«Спартак» ещё больше притормозит «Краснодар», а «Локо» возьмёт реванш? Интриги тура РПЛ
«Спартак» ещё больше притормозит «Краснодар», а «Локо» возьмёт реванш? Интриги тура РПЛ

Отметим, что среди вариантов – клубы, с которыми специалисты провели минимум пять очных встреч.

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