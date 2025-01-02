Узнаем соперников по 1/2 финала Пути РПЛ и по 1/4 Пути регионов.

С кем сыграет «Спартак» и кому достанется «Зенит»? Жеребьёвка Кубка России! LIVE

Сегодня, 30 ноября, состоится жеребьёвка Кубка России, а именно 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 Пути регионов. Церемония начнётся в 12:30 мск, а «Чемпионат» проведёт для вас её онлайн.

Участники 1/2 финала Пути РПЛ:

«Ростов»;

ЦСКА;

«Зенит»;

«Динамо».

Первые полуфинальные матчи Пути РПЛ пройдут 11-13 марта, а ответные – 15-17 апреля 2025 года.

Участники 1/4 финала Пути регионов:

«Акрон»;

«Ахмат»;

«Динамо» Мх;

«Краснодар»;

«Локомотив»;

«Рубин»;

«Спартак»;

«Урал».

На данном этапе команды проведут по одному матчу. Кто сыграет дома, а кто – в гостях, станет известно по итогам жеребьёвки. Встречи запланировали на 15-17 апреля 2025 года.

Напомним, финал турнира запланирован на 1 июня 2025-го.

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