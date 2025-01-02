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Жеребьёвка Кубка России — 2024/2025 — 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов — кто с кем сыграет, все пары, 30 ноября 2024

С кем сыграет «Спартак» и кому достанется «Зенит»? Жеребьёвка Кубка России! LIVE
«Чемпионат»
Жеребьёвка Кубка России
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Узнаем соперников по 1/2 финала Пути РПЛ и по 1/4 Пути регионов.

Сегодня, 30 ноября, состоится жеребьёвка Кубка России, а именно 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 Пути регионов. Церемония начнётся в 12:30 мск, а «Чемпионат» проведёт для вас её онлайн.

Участники 1/2 финала Пути РПЛ:

  • «Ростов»;
  • ЦСКА;
  • «Зенит»;
  • «Динамо».

Первые полуфинальные матчи Пути РПЛ пройдут 11-13 марта, а ответные – 15-17 апреля 2025 года.

Участники 1/4 финала Пути регионов:

  • «Акрон»;
  • «Ахмат»;
  • «Динамо» Мх;
  • «Краснодар»;
  • «Локомотив»;
  • «Рубин»;
  • «Спартак»;
  • «Урал».

На данном этапе команды проведут по одному матчу. Кто сыграет дома, а кто – в гостях, станет известно по итогам жеребьёвки. Встречи запланировали на 15-17 апреля 2025 года.

Напомним, финал турнира запланирован на 1 июня 2025-го.

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