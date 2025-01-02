С кем сыграет «Спартак» и кому достанется «Зенит»? Жеребьёвка Кубка России! LIVE

Сегодня, 30 ноября, состоится жеребьёвка Кубка России, а именно 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 Пути регионов. Церемония начнётся в 12:30 мск, а «Чемпионат» проведёт для вас её онлайн.
Участники 1/2 финала Пути РПЛ:
- «Ростов»;
- ЦСКА;
- «Зенит»;
- «Динамо».
Первые полуфинальные матчи Пути РПЛ пройдут 11-13 марта, а ответные – 15-17 апреля 2025 года.
Участники 1/4 финала Пути регионов:
- «Акрон»;
- «Ахмат»;
- «Динамо» Мх;
- «Краснодар»;
- «Локомотив»;
- «Рубин»;
- «Спартак»;
- «Урал».
На данном этапе команды проведут по одному матчу. Кто сыграет дома, а кто – в гостях, станет известно по итогам жеребьёвки. Встречи запланировали на 15-17 апреля 2025 года.
Напомним, финал турнира запланирован на 1 июня 2025-го.
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