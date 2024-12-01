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Где играют бывшие легионеры РПЛ: Кариока, Фернандо, Ловрен, Витиньо, Милано, Крыховяк, Перейра. Н'Жье, Сапатер, тест

Где сейчас играют бывшие легионеры РПЛ? Тест
Кирилл Закатченко
Где сейчас играют бывшие легионеры РПЛ? Тест
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Куда укатил Кариока? А где пылит Ловрен?

В истории РПЛ было немало классных легионеров. Мы подготовили для вас тест о бывших футболистах, которые всё ещё играют. Выбрали варианты с теми, кто представляет далеко не топовые лиги. В списке — экс-игроки ЦСКА, «Зенита», «Спартака», «Локомотива», «Краснодара». Тут не будет АПЛ, Примеры или Серии А.

Мы немного облегчили вам задачу. Не нужно называть клубы, за которые сейчас играют бывшие легионеры, достаточно просто указать страну. К примеру, вы помните, где сейчас играет бывший спартаковец Фернандо? А где бегает экс-нападающий ЦСКА Витиньо? Или куда перешёл бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен? Проверьте свои знания и напрягите память! А результаты, как обычно, можно грузить в комментарии.

Если у вас не отображается тест, можно пройти его по ссылке.

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