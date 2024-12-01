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Локомотив — Химки, прямая онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ, где смотреть, 1 декабря 2024

Вау-матчи в РПЛ! Играют «Локо» и «Зенит», а ещё супервывеска «Краснодар» — «Спартак». LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
17-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Сегодня, 1 декабря, состоятся матчи 17-го тура РПЛ. В первый день зимы сыграют «Локомотив» и «Химки», «Зенит» примет «Крылья Советов», а «Спартак» приедет в гости к «Краснодару». «Чемпионат» проведёт онлайн встреч дня, за исключением «Динамо» Мх – «Факел».

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Химки
Химки
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Михаила Галактионова чуть притормозила – в том числе благодаря «Химкам». В октябре подмосковный клуб неожиданно обыграл фаворита 2:0, так что сейчас команду Франка Артиги уже и не назовёшь андердогом встречи. Интересно, что та злополучная встреча стала единственной победой химчан над железнодорожниками за последние девять игр.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Самара
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крыльям Советов» и так тяжело в нынешнем сезоне, так ещё в Самаре разгорелся скандал с коррупционной составляющей. На этом фоне Игорь Осинькин, который, вероятно, в ближайшее время покинет свой пост, должен подготовить команду к непростому выезду в Санкт-Петербург. «Зениту» нужно укрепляться на первом месте, да и статистика встреч благоволит (одно поражение в 10 встречах).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Центральная вывеска тура. «Краснодар» потерял первое место после нескольких осечек, а «Спартак» мечтает о попадании в тройку. Каждый настроен на победу. Так и ещё мы станем свидетелями противостояния одних из лучших форвардов лиги – Манфреда Угальде и Джона Кордобы. В последних матчах краснодарцы неизбежно выигрывают, но на финише прошлого сезона красно-белые одолели южан и лишили их необходимых для чемпионства очков.

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