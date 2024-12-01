Вау-матчи в РПЛ! Играют «Локо» и «Зенит», а ещё супервывеска «Краснодар» — «Спартак». LIVE

Сегодня, 1 декабря, состоятся матчи 17-го тура РПЛ. В первый день зимы сыграют «Локомотив» и «Химки», «Зенит» примет «Крылья Советов», а «Спартак» приедет в гости к «Краснодару». «Чемпионат» проведёт онлайн встреч дня, за исключением «Динамо» Мх – «Факел».

Команда Михаила Галактионова чуть притормозила – в том числе благодаря «Химкам». В октябре подмосковный клуб неожиданно обыграл фаворита 2:0, так что сейчас команду Франка Артиги уже и не назовёшь андердогом встречи. Интересно, что та злополучная встреча стала единственной победой химчан над железнодорожниками за последние девять игр.

«Крыльям Советов» и так тяжело в нынешнем сезоне, так ещё в Самаре разгорелся скандал с коррупционной составляющей. На этом фоне Игорь Осинькин, который, вероятно, в ближайшее время покинет свой пост, должен подготовить команду к непростому выезду в Санкт-Петербург. «Зениту» нужно укрепляться на первом месте, да и статистика встреч благоволит (одно поражение в 10 встречах).

Центральная вывеска тура. «Краснодар» потерял первое место после нескольких осечек, а «Спартак» мечтает о попадании в тройку. Каждый настроен на победу. Так и ещё мы станем свидетелями противостояния одних из лучших форвардов лиги – Манфреда Угальде и Джона Кордобы. В последних матчах краснодарцы неизбежно выигрывают, но на финише прошлого сезона красно-белые одолели южан и лишили их необходимых для чемпионства очков.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.