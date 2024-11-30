Лончар забил четвёртый мяч в РПЛ, а «Оренбург» проиграл в пятый раз подряд.

Дзюбе не хватило сантиметров до гола. Но у «Акрона» нашёлся другой герой

«Акрон» и «Оренбург» открыли программу 17-го тура РПЛ. Судьбу встречи в Самаре решил один забитый мяч.

Обе команды в последнее время выступают неудачно. Правда, в отношении «Оренбурга» так можно сказать о сезоне в целом. Команда одержала всего две победы (одну — в Кубке России), а в РПЛ не выигрывала более четырёх месяцев. Неудивительно, что «Оренбург» встретил 17-й тур в статусе худшей команды турнира. «Акрон», в свою очередь, одержал всего одну победу в шести предыдущих турах РПЛ. Несмотря на это, он держится ближе к середине таблицы (10-е место).

Первый тайм, как показалось, прошёл с преимуществом «Акрона». Правда, гости прибавили в концовке и отодвинули игру от своих ворот. В итоге «Оренбург» даже чуть чаще владел мячом (51% против 49%) и три раза пробил в створ (соперник — два). Но атакам гостей не хватало конкретики. В перерыве Георгий Зотов отметил, что команде тяжело доходить до чужих ворот.

Команды, по сути, создали по одному опасному моменту до перерыва. Сначала Дмитрий Сысуев с большим трудом отразил дальний удар Максима Кузьмина. Вратарь «Оренбурга» отбил мяч перед собой, но тут же смахнул его в сторону. Почти сразу после этого гости неплохо разыграли угловой, но Александр Васютин не позволил отличиться Мохаммаду Горбани. Правда, иранец пробил головой туда, где находился вратарь.

«Оренбург» потерпел пятое поражение подряд Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»

Первые минуты после перерыва остались за «Акроном». Сначала Артёму Дзюбе не хватило сантиметров до гола — мяч рикошетом от соперника перелетел через вратаря и вонзился в штангу. А через несколько секунд Алекса Джурасович головой пробил мимо створа из убойной позиции. Как можно было не забить?

Впрочем, хозяевам потребовалось две-три минуты, чтобы всё-таки огорчить «Оренбург». На этот раз всё было идеально. Шикарный заброс Кузьмина на голову Стефану Лончару, а тот головой красиво перекинул вратаря. У Сысуева не было никаких шансов. Лончар забил уже четвёртый мяч в РПЛ — черногорец отличается исключительно в домашних встречах.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого зрители больше не увидели голов. Дзюба на этот раз ушёл с поля без забитого мяча. Ранее Артём оформил 7 (2+5) результативных действий в семи прошедших матчах с «Оренбургом». «Акрон» победил и оторвался от зоны стыков на шесть очков. «Оренбургу» сейчас не позавидуешь — пять поражений подряд и последнее место в таблице. В следующем туре — поездка в Грозный в гости к прямому конкуренту в борьбе за выживание.