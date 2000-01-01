Экс-чемпион UFC Нганну провёл тейкдаун Онана. Видео

Экс-чемпион UFC Нганну провёл тейкдаун Онана

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну провёл шуточную драку с голкипером «Манчестер Юнайтед» Андре Онана перед игрой с «Будё-Глимт» (3:2) в ЛЕ. Боец ожидаемо выиграл, проведя тейкдаун футболисту.