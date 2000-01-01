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Фанаты устроили сюрприз команде перед игрой. Видео
Фанаты устроили сюрприз команде перед игрой. Видео
Фанаты «Атлетико Насьональ» устроили настоящий сюрприз команде на выездном матче. Перед игрой с «Мильонариос» (1:2) сотни болельщиков пришли поддержать футболистов прямо к отелю. Атмосфера — огонь!
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В Колумбии фанаты красиво поддержали команду перед выездным матчем. Видео
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