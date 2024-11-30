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ЦСКА — Рубин — 2:2, обзор матча 17-го тура РПЛ, видео, Даку, Тесленко, Лукин. Кабутов, 30 ноября 2024 года

Может, Рахимова и правда прокляли? Огненный камбэк ЦСКА в матче с «Рубином»!
Кирилл Закатченко
ЦСКА — «Рубин» — 2:2
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Лукин оформил дубль и спас хозяев в добавленное время.

ЦСКА встретился с «Рубином» во второй раз на неделе. И теперь уже обе команды порадовали яркой и результативной игрой.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43'     0:2 Тесленко – 52'     1:2 Лукин – 63'     2:2 Лукин – 90+6'    
Удаления: нет / Кабутов – 65'

Несколько дней назад армейцы раздавили соперника в Кубке России — 3:0. Красно-синие решили всё в первом тайме (забили три мяча за 18 минут) и спокойно довели встречу до победы. ЦСКА — очень неудобный соперник для Рашида Рахимова. До сегодняшнего дня его команды ни разу не обыгрывали красно-синих (девять ничьих, 18 поражений). С учётом тренерского опыта Рахимова – удивительная статистика.

Детали кубкового матча:
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Первый тайм прошёл с преимуществом ЦСКА. Эту точку зрения в перерыве разделил и Миралем Пьянич, который в том числе посетовал на низкую реализацию. Самый жирный момент был у Тамерлана Мусаева, но нападающий армейцев не наказал Дмитрия Кабутова за грубейшую ошибку. Футболист «Рубина» головой сбросил мяч на ход Мусаеву, а Тамерлан перекинул вратаря, но не попал в створ.

У Мусаева был и ещё один момент, когда он почти вывалился один на один с вратарём. И тут вовремя подсуетился Илья Рожков — защитник в последний момент выбил мяч из-под ног соперника. Гости ответили — Никола Чумич не переиграл Игоря Акинфеева ударом с острого угла. Странно, что судьи лишили казанцев стандарта, ведь с каждого повтора было видно, что мяч ушёл за линию ворот от голкипера.

«Рубин» перетерпел, а потом наказал соперника в концовке первого тайма. Дардан Шабанхаджай вывел Мирлинда Даку один на один с Акинфеевым, и албанец хладнокровно переиграл вратаря — 0:1. После гола нападающий показал неприличный жест. Не исключено, что вскоре это станет предметом для разбирательства. А Даку вышел на чистое третье место в РПЛ по голам (девять).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Начало второго тайма — новая боль для фанатов ЦСКА. На этот раз гости забили со стандарта — Кабутов навесил, а Егор Тесленко головой попал в дальний угол. Акинфеев зацепил мяч, но тот всё равно влетел в сетку. Первая победа Рахимова в матчах с ЦСКА стала ещё ближе.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Хозяева сразу обрушили множество атак на ворота соперника. Голкипер казанского клуба Евгений Ставер стал спонсором одного из главных хайлайтов матча. Он остановил на ленточке удар Аббосбека Файзуллаева через себя, когда казалось, что мяч уже влетает в ворота. Красотища!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но ЦСКА всё-таки добился своего со стандарта. Ставер отразил перед собой мощный удар Игоря Дивеева, а Матвей Лукин оказался первым на добивании и возродил интригу — 1:2.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А ещё через две минуты Кабутов оставил гостей в меньшинстве. В первом тайме он остановил прорыв Файзуллаева ценой жёлтой карточки. Во втором — отмахнулся от игрока сборной Узбекистана. Итог: второе предупреждение преобразовалось в удаление. У ЦСКА оставалось 25 минут (без учёта добавленного) на камбэк.

Развязка наступила на шестой добавленной минуте. Лукин оказался расторопнее всех в штрафной площади «Рубина» и сравнял счёт. Кстати, Матвей пробил не лучшим образом, но мяч рикошетом от головы Рожкова влетел мимо Ставера — 2:2. Илья в этом эпизоде получил травму и покинул поле с разбитым носом.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Рахимов снова остался без победы в матче с ЦСКА, хотя был к ней максимально близок. Удивительная серия продолжилась, хотя сегодня «Рубин» был максимально близок к тому, чтобы её прервать. Армейцы же не побеждают на домашнем стадионе в РПЛ в течение четырёх игр подряд.

Как прошёл первый матч 17-го тура РПЛ:
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