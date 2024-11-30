Топ-события воскресенья: «Краснодар» — «Спартак» в футболе, Кубок мира в биатлоне и хоккей

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🏒 00:00: «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеет ли «Каролина» взять реванш у «Флориды»?

Превратности календаря регулярного чемпионата НХЛ зачастую готовят командам повторные встречи друг с другом. Всего сутки назад «Каролина» на домашнем льду уступила «Флориде» со счётом 3:6. И уже в следующем матче сезона у команды Рода Бриндамора будет шанс на реванш. Получится ли у «Харрикейнз» воспользоваться отсутствием на последнем рубеже соперника российского голкипера Сергея Бобровского, который практически со 100-процентной вероятностью получит выходной?

Какого исторического достижения добился Бобровский в последнем матче с «Каролиной»? Сергей Бобровский вышел на 11-е место в истории НХЛ по победам среди голкиперов

🏒 3:00: «Сент-Луис Блюз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вернёт ли Мичков себе единоличное лидерство в споре снайперов-новичков?

Минувшей ночью канадский форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини забил восьмой гол в нынешнем сезоне, благодаря чему догнал российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в снайперской гонке НХЛ среди новичков лиги. Интересно, что 18-летний Селебрини продлил серию с заброшенными шайбами до трёх матчей. На этом отрезке в активе канадца четыре точных броска, а всего он забил восемь голов в 14 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Мичков забросил восемь шайб, сыграв 22 матча. Получится ли у Матвея вернуть себе единоличное лидерство в споре снайперов-новичков во встрече с набравшим ход «Сент-Луисом»?

Кто является главным претендентом на «Колдер Трофи» на данный момент? Мичков делит первое место в списке претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic

🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сравняет ли «Вашингтон» счёт в сезонной серии с «Нью-Джерси»?

В нынешнем сезоне две американские команды уже успели провести три матча друг с другом. Пока что «дьяволы» ведут в сезонной серии со «столичными» со счётом 2-1. Последнюю победу «Нью-Джерси» одержал несколько дней назад, выиграв в гостях 24 ноября — 3:2. Сумеет ли «Вашингтон», продолжающий выступать без травмированного Александра Овечкина, взять реванш?

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 01 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: встреча старых друзей — кто окажется сильнее?

«Голден Стэйт Уорриорз» уступил в трёх матчах кряду в НБА. Если неудачу во встрече с «Оклахомой», где не играл Стефен Карри, ещё можно понять, то вот поражения от «Сан-Антонио» и «Бруклина» сложно представить. В состав «Финикс Санз» после травмы вернулся Кевин Дюрант. Легендарный форвард вместе с «солнечными» сыграет на выезде с «воинами». Встречи Карри и Дюранта – подарок для фанатов баскетбола, но кто же в итоге победит?

🎿 6:00: Лыжные гонки, Кубок России — 2024/2025, классический стиль, 10 км, женщины

Интрига: смогут ли юниорки добежать до призового места?

В Вершине Тёи ранним московским утром стартует второй этап Кубка России. Женщины пробегут классическую разделку, и тут победителя предсказать невозможно. Выиграть может любая спортсменка из первой десятки общего зачёта. Но интересно, смогут ли представители юниорской сборной Екатерина Никитина или Алина Пеклецова добежать до призов?

🎿 8:00: Лыжные гонки, Кубок России — 2024/2025, классический стиль, 10 км, мужчины

Интрига: Большунов одержит первую победу?

В мужской разделке, которая пройдёт на той же дистанции, что и женская, также будет очень плотно. Интересно, сможет ли Александр Большунов одержать первую победу в сезоне — в заключительной гонке первого этапа он уже был в борьбе. Но там была коньковая разделка, и не на 10 км, а на 15 км. Однозначным фаворитом трёхкратный олимпийский чемпион не выглядит.

🎯 10:00: Биатлон, Кубок России, первый этап, смешанная эстафета

Интрига: помогут ли Резцова и Халили завоевать сборной Московской области золото?

На смешанную эстафету многие регионы выставили экспериментальные команды, состоящие из опытных и молодых биатлонистов. Наиболее ограниченные составы у Московской области с Кристиной Резцовой и Анастасией Халили, у Свердловской области с Наталией Шевченко, Ириной Казакевич и Василием Томшиным и у Беларуси с Динарой Смольской и Дмитрием Лазовским. Форма подмосковных спортсменок сейчас явно лучше, чем у конкурентов. Вот только хватит ли этого, чтобы привести команду к золоту?

🎿 11:30: Лыжные гонки, Кубок мира, масс-старт, 20 км, мужчины

Интрига: удержит ли Клебо жёлтую майку?

Йоханнес Клебо после спринта в Руке отобрал жёлтую майку лидера общего зачёта у финна Ийво Нисканена. Но удержит ли норвежец лидерство после конькового масс-старта? Конечно, подобные гонки для Клебо — лыжный хлеб, он всегда может контролировать ситуацию. Кажется, Йоханнес в отличной форме, но и соперники – тоже.

🎿 13:25: Лыжные гонки, Кубок мира, масс-старт, 20 км, женщины

Интрига: Йохауг столкнётся с соперницами в очной борьбе. И проиграет?

Коньковый масс-старт на 20 км станет первой подобной гонкой для Терезе Йохауг после возобновления карьеры, ведь она уходила из спорта, когда ещё бегали по старым правилам. Раньше Терезе просто убегала от всех соперниц почти с самого старта и давила темпом. Как будет на этот раз? Ведь та же Фрида Карлссон в отличной форме.

🏐 14:00: «Кузбасс» — «Динамо» Москва, Кубок России, мужчины, 1/2 финала, первый матч

Интрига: в каком настроении выйдут на игру кемеровчане?

«Кузбасс» — интересная команда. Может уступить аутсайдеру, сейчас в чемпионате проиграли пять матчей подряд. При этом в кубках у кемеровчан два полуфинала в этом сезоне. А на своей площадке команда Сергея Троцкого в рамках Суперлиги едва не одолела «Динамо». 2:1 по сетам и 21:15 — таким был счёт, но после этого москвичи смогли переломить ход встречи. Как будет на этот раз?

⚽️ 14:00: «Локомотив» Москва — «Химки», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локомотив» приблизит Артигу к отставке?

«Локомотив» в последнее время не радует своих болельщиков. Влетели «Спартаку» (2:5) в чемпионате и вылетели из верхней сетки Кубка России, не дотерпев всего несколько минут до итоговой победы. Ситуация в «Химках», как всегда, напряжённая. Появилась информация о возможном уходе Франка Артиги с поста главного тренера и о назначении Сергея Юрана (опять?), так что предстоящие матчи могут стать определяющими. В прошлом туре «Химки» неожиданно отобрали очки у «Краснодара» (2:2), забив второй мяч с пенальти в добавленное время. А потом вылетели из Кубка России — проиграли «Уралу» в серии пенальти.

🏀 15:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: казанцы дома вернут должок?

Единая лига ВТБ возвращается после двухнедельной паузы. На очереди матч принципиальных соперников – УНИКСа и «Локомотива-Кубань». В состав казанцев летом перебрался Девон Акун-Пёрселл, который на протяжении последних двух сезонов защищал цвета краснодарцев. Клубы уже играли между собой в этом чемпионате, «Локо» дома оказался сильнее – 78:71. У команды Велимира Перасовича понемногу налаживаются дела, но справится ли УНИКС с топ-3 Единой лиги?

🎯 15:45: Биатлон, Кубок мира, эстафета, мужчины

Интрига: будет ли Норвегия доминировать в этом сезоне?

Первая мужская эстафета, и сразу вопрос — сумеют ли норвежцы продолжить доминирование в сезоне-2024/2025? Пожалуй, их главными соперниками остаются французы. Они, если верить на слово тренеру Симону Фуркаду, подготовились к новым стартам основательно! Конечно, в спор за золото эстафеты вмешаются и Швеция с Германией. Не останутся в стороне и итальянцы во главе с молодым Томмазо Джакомелем.

⚽️ 16:30: «Зенит» — «Крылья Советов», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» сохранит первое место в таблице РПЛ?

«Зенит» вернул себе первое место в РПЛ. Неделю назад команда Сергея Семака с большим трудом одолела «Оренбург» — 1:0. Соперник провёл бо́льшую часть матча вдесятером, но сине-бело-голубые забили только в добавленное время. Впрочем, этого хватило для победы, а «Краснодар» потерял очки в Химках и пропустил «Зенит» на первое место. «Крылья» в прошлом туре одержали волевую победу во встрече с «Ахматом» (2:1) и потеряли из-за травмы вратаря Ивана Ломаева, но СМИ в течение недели обсуждали не это. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о коррупции в судейском корпусе. Интересно, какой будет работа арбитра в предстоящем матче?

⚽️ 16:30: «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон», АПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Аморим одержит первую победу в АПЛ?

Каждый матч «Манчестер Юнайтед» сейчас представляет огромный интерес. А всё дело — в новом тренере. Рубен Аморим возглавил команду несколько дней назад, и очень интересно, сможет ли он улучшить ситуацию. «МЮ» при португальце начал с того, что потерял очки во встрече чемпионата с «Ипсвичем» (1:1), а потом одолел «Будё-Глимт» (3:2) в Лиге Европы. Оба матча оставили немало вопросов по игре манкунианцев. А что «Эвертон»? Ни одной победы в четырёх предыдущих турах АПЛ, 15-е место, отрыв в два очка от зоны вылета. Такого соперника «МЮ» должен обыгрывать дома. Или не получится?

🏒 17:00: ЦСКА — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: прервёт ли «Барыс» безголевую серию?

После непродолжительного удачного отрезка «Барыс» снова угодил в чёрную полосу, потерпев четыре поражения подряд. Примечательно, что в двух последних встречах команда Галыма Мамбеталиева не смогла забросить ни одной шайбы, всухую проиграв «Сибири» (0:2) и «Металлургу» (0:2). Текущая безголевая серия казахстанской команды составляет 143 минуты 8 секунд. Сумеют ли игроки «Барыса» прервать её на выезде, встречаясь с ЦСКА, который, в свою очередь, в последнем матче засушил атаку московского «Динамо» (1:0)?

Что сказал Илья Воробьёв о победе над московским «Динамо»? Илья Воробьёв прокомментировал третью подряд победу ЦСКА над московским «Динамо»

⚽️ 18:15: «Реал» Мадрид — «Хетафе», Примера, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» сократит отставание от «Барселоны»?

У «Реала» накопилось немало проблема. Большое количество травмированных игроков, неудачное выступление в Лиге чемпионов, слухи о возможном увольнении Карло Анчелотти. С другой стороны, в Примере всё пока не так плохо. Второе место с отставанием от лидера турнира в четыре очка, но с одной игрой в запасе. «Хетафе» одержал всего одну победу в пяти предыдущих турах Примеры и находится в трёх очках от зоны вылета. В последних пяти очных матчах «Реал» одержал пять побед и пропустил всего один мяч.

🏎 19:00: Формула-1, Гран-при Катара, гонка

Интрига: сделает ли «Макларен» шаг к Кубку конструкторов?

После четвёртой подряд победы Макса Ферстаппена в личном зачёте Формулы-1 наше внимание переключилось на зачёт командный, ведь там всё куда интереснее: «Феррари» пока не позволяет «Макларену» оформить первый титул с 2008 года, а совсем уж теоретические шансы остаются и у «Ред Булл». И всё-таки есть вариант, что «Макларен» сумеет обойтись без переноса вопроса с чемпионством до финального этапа в Абу-Даби. Сумеют ли Ландо Норрис и Оскар Пиастри досрочно принести Заку Брауну титул? Или в воскресенье лучше отработают Леклер с Сайнсом? И как на их борьбу повлияют представители «Ред Булл» и «Мерседеса»? Будет интересно!

⚽️ 19:00: «Гавр» — «Анже», Лига 1, 13-й тур

Интрига: обыграет ли команда Кузяева прямого конкурента в борьбе за выживание?

У «Гавра» непростое положение — всего два очка отрыва от зоны прямого вылета. С другой стороны, команда одержала две победы в трёх предыдущих турах. «Анже», в свою очередь, занимает предпоследнее место в таблице. Предстоящий матч очень важен для Далера Кузяева и компании, ведь их ждёт встреча с прямым конкурентом в борьбе за выживание. «Гавр» и «Анже» не играли друг с другом с сезона-2014/2015, если оставить за скобками товарищеские встречи. На чьей стороне окажется удача?

Похоже, Кузяев никуда не уйдёт: Директор «Гавра» рассказал, покинет ли Кузяев клуб зимой

⚽️ 19:00: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», АПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» увеличит отрыв от «Манчестер Сити» в АПЛ?

Пять поражений подряд, шесть матчей без побед. Нет, это не серия какого-нибудь середняка или аутсайдера АПЛ. Это кризис, который накрыл «Манчестер Сити». А вот у «Ливерпуля пока всё прекрасно. Первое место в АПЛ с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя, первое место в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» сейчас выглядит как лучший клуб Европы. Победа увеличит отрыв от команды Хосепа Гвардиолы до 11 очков, а это уже очень внушительно. Или же «Манчестер Сити» прервёт неудачную серию?

⚽️ 19:00: «Динамо» Махачкала — «Факел», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в битве претендентов на вылет?

«Динамо» по-прежнему находится за пределами зоны переходных матчей, несмотря на слабую игру в атаке. Команда Хасанби Биджиева забила всего девять мячей (меньше всех в лиге). Правда, она и пропускает немного — 14 мячей. Этот показатель лучше, чем у московского «Динамо» и «Локомотива». «Факел» уступил всего один раз в пяти предыдущих турах. Правда, и одержал только одну победу. Пока что команда находится в зоне стыков, но до 12-го места — всего два очка. В первом круге соперники поделили очки (1:1). А как сыграют в этот раз?

Обращение «Факела» в ЭСК не принесло ему позитива: ЭСК поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Факелом»

🎯 19:25: Биатлон, Кубок мира, эстафета, женщины

Интрига: кто бросит вызов французским биатлонисткам?

Если в мужской части биатлона доминирует Норвегия, то у прекрасных дам балом правит Франция. Нет сомнений, что и в сезоне-2024/2025 Жулия Симон и коллеги по сборной будут навязывать свои правила игры всем остальным стреляющим лыжницам. Пока даже сложно представить, кто может помешать француженкам одержать победу в эстафете. Разве что, они сами себе создадут проблемы.

А впрочем, биатлон любит преподносить сюрпризы. Особенно когда их совсем не ждёшь.

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Спартак» Москва, РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли «Спартак» реванш за поражение в первом круге?

«Спартак» впечатлил всех в прошлом туре, когда раскатал «Локомотив» (5:2). Манфред Угальде сделал хет-трик за один тайм, а всего забил четыре мяча. Команда Деяна Станковича одержала четыре победы подряд, но вылетела из верхней сетки Кубка России. «Краснодар» притормозил — две ничьих в двух прошлых турах. Итог: «Зенит» опередил «быков» и вернулся на первое место. В первом круге «Краснодар» разгромил спартаковцев в Москве (3:0), и те сделают всё, чтобы взять реванш. Если «Спартак» победит, то сократит отставание от соперника до четырёх очков.

⚽️ 22:45: «Марсель» — «Монако», Лига 1, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьёт ли Головин во второй встрече Лиги 1 подряд?

«Монако» успешно провёл два предыдущих матча в Лиге 1 и закрепился на второй строчке в таблице. Правда, отставание от первого места составляет уже шесть очков. В прошлом туре «Монако» переиграл «Брест» (3:2), а Александр Головин забил первый мяч в сезоне. Спустя несколько дней монегаски уступили дома «Бенфике» (2:3) в Лиге чемпионов. «Марсель» — ближайший преследователь «Монако» в чемпионате Франции (отстаёт на три очка). В прошлом сезоне оба матча с участием «Монако» и «Марселя» получились достаточно результативными — 4,5 гола в среднем за игру.

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Бетис», Примера, 15-й тур

Интрига: «Реал Сосьедад» снова не пропустит в матче с «Бетисом»?

Несколько дней назад «Реал Сосьедад» обыграл «Аякс» (2:0) в Лиге Европы, а перед этим уступил в баскском дерби «Атлетику» (0:1). Тем не менее команда из Сан-Себастьяна одержала три победы в четырёх предыдущих встречах во всех турнирах. Сейчас она находится на 10-й строчке в таблице Примеры, а «Бетис» — на девятой. Такой результат не устраивает ни тех, ни других. В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» ни разу не пропустил в матчах с «Бетисом» (2:0, 0:0).