Такого с «Барсой» не было 41 год. Удивительное поражение от аутсайдера чемпионата

«Барселона» хорошо стартовала в этом чемпионате Испании, но отрыв от «Реала» начал таять. Перед этим матчем он составлял лишь одно очко по потерянным. В 15-м туре в гости к каталонцам приехал «Лас-Пальмас», который идёт на 17-м месте в чемпионате. К этой игре вернулись после травм Ямаль, Торрес и Гарсия, правда, все они остались на скамейке. Зато в основе вышли сразу Гави и Педри, потому что Касадо дисквалифицирован из-за красной карточки в прошлом туре.

Матч начался ровно так, как и стоило ожидать. «Барселона» завладела мячом и ловила редкие контратаки в офсайдную ловушку. При этом пару моментов у своих ворот хозяева всё-таки допустили. А на 21-й минуте произошёл крайне неприятный эпизод.

Травма Бальде Фото: Кадр трансляции

Рамирес заблокировал Бальде, после чего защитник «Барселоны» ещё долго лежал на газоне, кашлял и держался за горло. Повтор показал, что ему заехали плечом в кадык. Футболисту долго оказывали помощь, а потом он покинул поле на носилках. На 26-й минуте вместо защитника вышел Херард Мартин, который был в основе в прошлом туре.

Вскоре Рамирес, грубо сыгравший против Бальде, сам получил в район горла. Удивительное совпадение, не иначе. В эпизоде, когда мяч уже находился в другой зоне, Мартин отомстил за партнёра. В обоих случаях судья не дал даже жёлтой, а VAR не стал включаться, посчитав, что фолы не были на красную (в этом матче вообще не было показано ни одной карточки).

Травма Рамиреса Фото: Кадр трансляции

В первом тайме «Барса» создала больше моментов, но забить так и не смогла. Хотя перед самым перерывом каталонцы были крайне близки. Рафинья убежал в контратаку и зарядил в перекладину на 47-й минуте.

В начале второго тайма вместо Торре вышел Ямаль, но забили сразу же гости. Они разыграли мяч от ворот и в три паса прошли всё поле. Всё тот же Рамирес с линии штрафной пробил точно в дальний угол. «Барселона» оказалась в неприятном положении. Флик отреагировал опереточно – выпустил ещё Форта, де Йонга и Торреса. Хозяева сильно придавили соперника и сравняли счёт. Рафинья получил мяч и моментально пробил из-за штрафной – 1:1.

Гол Рафиньи Фото: Кадр трансляции

Казалось, что «Барса» дожмёт аутсайдера, но тут внезапно гости забили второй мяч. Со своей половины поля Муньос выдал классный ассист на Фабиу Силву, которого не смог удержать Форт. Последний раз «Лас-Пальмас» дважды забивал на поле «Барселоны» в 1983 году.

«Барса» снова насела на ворота соперника, но тот организованно держался в обороне. Ближе к концу встречи Ямаль заработал штрафной, однако удар Рафиньи под перекладину потащил Силлессен. У вратаря «Лас-Пальмаса» за матч набралось семь сейвов.

Сейв Силлессена Фото: Кадр трансляции

В самом конце встречи «Барселона» претендовала на пенальти. Похоже, что контакт в ногах в штрафной «Лас-Пальмаса» действительно был, но, увы, этого не было видно в трансляции из-за Тины Канделаки на графике.

Спорный эпизод в штрафной гостей Фото: Кадр трансляции

Был и другой эпизод, когда «Барса» претендовала на пенальти. На 90+5-й минуте Маккенна придержал за футболку Пау Виктора, но и тут пенальти не был назначен. Команда Флика за последние три тура Ла Лиги набрала лишь одно очко. Теперь по потерянным лидирует уже «Реал», который отстаёт на четыре очка и имеет две игры в запасе.