Сборная «Краснодара» и «Спартака». Лучший бомбардир РПЛ не попал бы в основу!

В 17-м туре РПЛ состоится один из главных матчей второго круга чемпионата – «Краснодар» против «Спартака»! Чей состав сильнее в целом и на конкретных позициях? «Краснодар» выше в таблице, но «Спартак» в последние годы больше потратил на трансферы, поэтому вопрос непростой. Перед встречей команд Мурада Мусаева и Деяна Станковича составляем символическую сборную из игроков «быков» и красно-белых. Представим, что тренер получил бы в своё распоряжение всех звёзд «Краснодара» и «Спартака» – какой была бы его основа?

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»)

Александр Максименко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Выбор во вратарской линии между Александром Максименко из «Спартака» и Станиславом Агкацевым из «Краснодара» очень непростой. С одной стороны, у голкипера «быков» в этом сезоне РПЛ лучше статистика. Агкацев совершил 44 сейва и отбил 84% ударов, тогда как Максименко сделал 30 сейвов и отразил 68% ударов. С другой – на стороне спартаковца более богатый опыт. Агкацев только после ухода Матвея Сафонова стал первым номером краснодарской команды. Да и тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сейчас ставит Максименко повыше – именно голкипер красно-белых играл в матче с Сирией.

Правый защитник: Сергей Петров («Краснодар»)

Сергей Петров Фото: РИА Новости

У «Спартака» нет стабильности на позиции правого защитника. Станкович то Даниила Денисова туда поставит, то кого-то другого. А вот Сергей Петров из «Краснодара» переживает в нынешнем сезоне вторую молодость. Вице-чемпионы России купили на эту позицию Джованни Гонсалеса из «Мальорки», однако 33-летний россиянин умудряется выигрывать конкуренцию у уругвайца, который ещё недавно регулярно выходил на поле в Примере. Петров поучаствовал в 15 матчах, из них в 14 появлялся в стартовом составе.

Центральный защитник: Диего Коста («Краснодар»)

Диего Коста Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центр обороны сборной «Краснодара» и «Спартака» наверняка закрывали бы два левых центральных защитника. Что поделаешь, если Диего Коста и Бабич явно сильнее всех остальных игроков этого амплуа в обеих командах? Бразильский новичок краснодарского клуба сумел безболезненно заменить ушедшего лидера защиты «быков» Хуниора Алонсо. Он и атаку может начать хорошим пасом, и при исполнении прямых обязанностей надёжен. Диего Коста – лучший в «Краснодаре» по количеству перехватов (130) и выигранных единоборств в обороне (171 при 68% успешных).

Центральный защитник: Срджан Бабич («Спартак»)

Срджан Бабич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бабич – та фигура, вокруг которой строится оборона «Спартака». Он ведущий центральный защитник, а не ведомый, как любой другой, играющий в паре с сербским легионером. Срджан совершил наибольшее количество подборов (97) в этом сезоне РПЛ у красно-белых, выиграл наибольшее количество единоборств в обороне (147 при 69% успешных). Руслану Литвинову и Витору Тормене было бы трудно посадить на скамейку кого-то из дуэта Бабич – Диего Коста. О позиции того же Литвинова вообще продолжают спорить. Опорник он скорее или центрбек?

Левый защитник: Лукас Оласа («Краснодар»)

Лукас Оласа Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

На позиции левого защитника развернулась бы нешуточная конкуренция между Лукасом Оласой из «Краснодара» и Олегом Рябчуком из «Спартака». Уругваец кажется более сбалансированным фланговым игроком обороны во многом за счёт своего опыта игры в чемпионате Испании. Он и на мяче достаточно хорош, и сзади не проваливается. Лукас делит первое место в «Краснодаре» с Эдуардом Сперцяном по количеству точных передач в финальную треть (59). Хотя по «гол+пас» у них с Рябчуком ничья (0+1).

Опорный полузащитник: Александр Черников («Краснодар»)

Александр Черников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С учётом количества ярких атакующих игроков в составах обеих команд, в центре поля потребовался бы «выжигающий» опорный полузащитник, который поддерживал бы баланс между защитой и нападением. На эту роль, пожалуй, лучше всего подойдёт кто-то из «Краснодара» – капитан сборной России в товарняке с Брунеем Черников или невероятно прогрессировавший за последнее время Кевин Ленини. В меньшей степени – спартаковцы Наиль Умяров, Данил Пруцев или Кристофер Мартинс. В последних турах вернулся настоящий Черников: четыре жёлтые карточки за шесть матчей плюс гол «Рубину».

Правый полузащитник: Тео Бонгонда («Спартак»)

Тео Бонгонда Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На позиции правого полузащитника своя непростая альтернатива – Тео Бонгонда из «Спартака» или Жоау Батчи из «Краснодара»? Оба обладают скоростным дриблингом, поэтому крайне опасны, если набирают ход. У обоих есть не только свои сильные стороны, но и недостатки. Бонгонда в 16 матчах РПЛ забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Батчи в 16 встречах стал автором трёх голов и трёх голевых пасов. И всё-таки конголезец из Бельгии при всей его нестабильности повыше классом. В хороший день скорее он сделает разницу.

Левый полузащитник: Виктор Са («Краснодар»)

Виктор Са Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Проще выбрать лучшего кандидата на позицию левого полузащитника между двумя бразильцами. Тут едва ли кто-то поспорит с тем, что с точки зрения индивидуального мастерства Виктор Са превосходит спартаковца Маркиньоса. Да, у вингера «Краснодара» нет такого яркого дриблинга, как у новичка красно-белых, но он делает всё по уму. Обыгрывает и обостряет, когда нужно, полезен без мяча. Игра в Бундеслиге – ценный опыт. Между прочим, Виктор Са – лучший в «Краснодаре» по статистике входов в финальную треть через продвижение мяча (19).

Центральный полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборной «Краснодара» и «Спартака» не обойтись без двух «десяток» клубов. Барко – лучший в команде Станковича по индексу/оценке RuStat (249 баллов). Аргентинец на первом месте у красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ по целому ряду статистических показателей: он создал 22 голевых момента, отдал 66 точных передач в штрафную и 29 пасов под удар, совершил 76 обводок, заработал на себе 48 фолов. Эсекьель – лидер в «Спартаке» по входам в финальную треть – как через передачи (84), так и через продвижение мяча (79). В общем, цифры только подтверждают то, что видно на поле – команда очень зависима от Барко.

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Краснодар» тоже во многом зависит от действий на поле своего главного «креативщика». Сперцян – лучший в составе «быков» по индексу RuStat (234). В нынешнем сезоне РПЛ Эдуард на первом месте в команде Мусаева по количеству созданных голевых моментов (21), точных передач в штрафную (68) и пасов под удар (26). При этом старт чемпионата России у Эдуарда не слишком получился, судя по всему, из-за эмоционального спада в связи с сорвавшимся трансфером в Европу. Но затем Сперцян разыгрался, вернул свою прежнюю форму. Его связка с Джоном Кордобой – топовая для РПЛ.

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Джон Кордоба Фото: РИА Новости

Чтобы у команды не было перекоса в атаку, пришлось бы пожертвовать одним из нападающих в стартовом составе. Не Сперцяна же с Барко сажать на скамейку! Практика показывает, что сдвигать Манфреда Угальде на фланг – бесполезное решение, а из центрфорвардов сейчас сильнейший – Джон Кордоба. Пусть костариканец на сегодняшний день забил в РПЛ больше – 12 мячей в 16 матчах против восьми голов в 12 встречах у колумбийца, влияние Кордобы на саму игру заметно выше. Джон – лучший в «Краснодаре» по статистике ударов (37), попаданий в створ (23), заработанных на себе фолов (37) и выигранных единоборств в атаке (265). Настоящая машина.

Сборная игроков «Краснодара» и «Спартака» Фото: «Чемпионат»

Запасные игроки

На скамейке сборной «Краснодара» и «Спартака» – основные игроки, которые не попали бы в состав общей команды. Голкипер Станислав Агкацев («Краснодар»), защитники Даниил Денисов («Спартак»). Витор Тормена («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Олег Рябчук («Спартак»), полузащитники Наиль Умяров («Спартак»), Кевин Ленини («Краснодар»), Кристофер Мартинс («Спартак»), Жоау Батчи («Краснодар»), Маркиньос («Спартак»), нападающий Манфред Угальде («Спартак»). Пишите в комментариях, согласны ли вы с нашим выбором.