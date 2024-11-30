Как же ожил «Ростов»! Команда Карпина поиздевалась над конкурентом в жёсткой бойне

Матч «Ростова» и «Пари НН» в первую очередь привлекал тренерской афишей — Карпин против Гончаренко. И он оправдал ожидания.

Нижегородцы отдыхали в середине недели, ведь не пробились в плей-офф Кубка России. Ростовчане же второй раз подряд обыграли «Спартак» плюс между этим расправились в РПЛ с «Химками» и ЦСКА, так что находились на явном моральном подъёме. Плюс в среду не играли Саравия и Роналдо, только во втором тайме вышли Осипенко, Лангович, Комаров, Мохеби и Комличенко. Все они появились сегодня в старте. Карпин не только добился результата, но также провёл активную ротацию и не загонял футболистов.

Гоцук в «Пари НН» при Гончаренко отошёл на второй план. Его роль на себя взял Карич — едва не забил после подачи углового Калинским в самом начале матча. Ворота «Акрона» он так уже вскрывал. Здесь же не повезло: Ятимов до мяча не дотягивался — его выручила штанга.

«Ростов» сперва ответил плотным выстрелом Комарова — Медведев, несмотря на неприятный рикошет, справился. А затем Роналдо воспользовался скидкой головой Мохеби и с лёта попал в цель. Вот только перед этим бразилец подыграл себе рукой. VAR всё контролировал.

Попадание мяча в руку Роналдо Фото: Кадр трансляции

Хоть «Пари НН» даже больше владел мячом (не самая типичная история), Медведев вступал в игру куда чаще Ятимова — матч шёл под контролем «Ростова». На 32-й минуте команда Карпина отличилась уже легитимно: Комаров навесил с угла поля, Комличенко скинул головой, Осипенко легчайше отклеился от того же Карича и замкнул с левой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Моментов в целом было немного: ещё пару штук не реализовал Комличенко, выше ворот из выгодной позиции стрельнул Калинский. Зато нарушений хватало: в первом тайме получилось солидное соотношение 12:8, судья Бобровский раздал пять жёлтых — две хозяевам и три гостям.

Теперь – викторина. Как думаете, кто из предупреждённых футболистов получил красную? Калинский, Эктов, Каккоев? Может, Мелёхин или Роналдо? Никто! Босельи на 49-й минуте врезал шипами по ноге Глебова. Сперва Бобровский показал жёлтую, но потом посмотрел видеоповтор и изменил решение.

Жёсткий фол Босельи на Глебове Фото: Кадр трансляции

«Веселье» продолжилось — вскоре и Тичич «повис» на жёлтой. «Ростов» уязвимостью соперника воспользовался и оформили настоящую красоту: на 60-й минуте разыграли второй подряд угловой через короткий пас, Глебов пяточкой классно вывел на ворота Саравию, и тот вколотил в ближний угол. Есть дебютный гол уругвайца в России!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дальше и третий залетел. И отличился снова Осипенко! Ростовский Серхио Рамос во время углового (а как же) поймал отскок от ноги Шнапцева и оформил дубль. Знаете, что самое интересное? За предыдущие 16 туров «Ростов» ни разу не забил после угловых. Сегодня три гола получились именно такими. Видимо, копили удачу и выплеснули её всю без остатка.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Там ещё и Глебов издали пробил, а Мухин случайно отразил мяч рукой. И это тоже вслед за угловым! Как же в тот момент хотелось, чтобы «к точке» подошёл Осипенко! Однако сделал это Комличенко. 4:0!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ростовчане великодушно не стали развивать преимущество и на этом закончили. В последний раз они с такой же разницей в счёте побеждали 7 ноября 2021 года — тогда вместе с Баштушем, Гиговичем, Альмквистом и Полозом испепелили «Рубин» (5:1) Слуцкого с Хвичей и Хван Ин Бёмом.

Главное, впрочем, не это. У команды Карпина пять побед подряд с общей разницей 12:3. Хотя ранее она трижды уступила и пять раз скатала ничью. Если это не воскрешение, то что?