«Ян, тебе недолго осталось». Судейский скандал после зарубы Карпина и Гончаренко! Видео

В каждом туре в РПЛ случается что-то скандальное с судейством. Или просто спорное. Но произошедшее после матча «Ростова» и «Пари» называть спорным будет мягковато.

Во-первых, результат игры получился ужасным для гостей. Уступить 0:4 конкуренту – это сильный удар. Во-вторых, игра реально вышла очень жёсткой: 18:15 по фолам, 2:4 по жёлтым карточкам и 0:1 – по удалениям. Удаление при этом случилось в самом начале второго тайма: после него гости пропустили – и результат, в принципе, был уже предрешён. Но выходу эмоций это не помешало.

После матча в подтрибунном помещении участники встречи активно обсуждали судейские решения. Обсуждали (или предъявляли претензии?) вместе с судьями. В какой-то момент мы отчётливо услышали голос, очень похожий на голос Виктора Гончаренко: «Ян, тебе недолго осталось». После чего тренеру показали красную карточку (это мы тоже слышим на видео).

После, на пресс-конференции, тренера «Пари НН» спросили об этом эпизоде. Но здесь эмоций уже было меньше:

– Блин (в оригинале – нецензурное слово. – Прим. «Чемпионата»), вы начинаете опять притягивать вещи, которые мне сейчас, после игры, совсем неинтересны. Игра заканчивается, надо убрать эмоции и говорить о вещах, которые надо улучшить для команды. Понятно, что многое сказано, многое сделано, много на эмоциях. Но футбол – это эмоции. Да, чем-то я был недоволен, потому что мне показалось, что помощник судьи с моим игроком мог бы общаться более уважительно. Где-то я перебираю, но с моей стороны никакого мата и чего-то грубого не было. Давайте уже оставим это, игра закончилась.

Давайте и мы вернёмся к эпизодам игры, а не к происходящему после встречи. Судейские решения в матче специально для «Чемпионата» разобрал экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов: «Если Гончаренко считает, что Бобровский помог «Ростову» – он 100% не прав. И на месте департамента я бы попросил комитет по этике или КДК разобрать это оскорбление. Левников помог Бобровскому в одном сложном эпизоде, в остальном к Бобровскому вопросов нет. Сложный момент – это как раз эпизод с удалением. Момент дискуссионный, если смотреть его на месте, но по повторам – это чистая красная. По остальным моментам – всё чётко, даже гол в ворота гостей отменили из-за руки – там Бобровский видеть её не мог, помог VAR. По пенальти претензий Гончаренко я тоже не понимаю. Так что я не знаю, почему он считает, что Ян должен закончить. По игре это оценка 7,9 (8,4) – занимал правильные позиции, управлял игроками и всё делал верно».

Теперь Гончаренко может быть дисквалифицирован на несколько матчей РПЛ – его слова можно интерпретировать как угрозу (и, судя по видео, так высказывания тренера арбитр и воспринял). Хотя тренер с возможной дисквалификацией не согласен: «Почему вы про футбол не спрашиваете? Вам просто интересно создать резонанс. Игра заканчивается — мы должны забыть о том, что это эмоции, что всякое бывает. Сказал я что-то… Мне не понравилось, что сказал помощник судьи моему игроку. За что меня дисквалифицировать?»

А как вы думаете, кто прав в этой ситуации?