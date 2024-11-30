«Бавария» спаслась на последних минутах! Но такая реализация с «Боруссией» — это не окей

В центральном матче 12-го тура Бундеслиги «Бавария» сыграла с финалистом прошлой Лиги чемпионов. Интересно, что и в нынешнем сезоне «Дортмунд» опережает Мюнхен в главном еврокубке – на три очка. Но в чемпионате Германии лидер оторвался от традиционного конкурента уже на 10 очков.

«Боруссия» в этом сезоне победила во всех домашних матчах во всех турнирах и с «Баварией» начала игру по-хозяйски. Команда Нури Шахина очень смело прессинговала лидера Бундеслиги в дебюте встречи. Без мяча хозяева действовали по схеме 4-4-2 – Забитцер поднимался фактически на одну линию с центрфорвардом Гирасси. Мюнхенцы чувствовали себя некомфортно под таким давлением, допускали потери на собственной половине поля (девять до перерыва). Впрочем, голевых моментов такое начало «Дортмунду» не принесло – «Боруссии» потребовалось полтайма, чтобы нанести первый удар по воротам Нойера.

«Бавария» как будто осторожнее была в отборе, тем не менее её прессинг в центре поля при попытках хозяев развивать атаки эпизодами получался очень эффективным. Уже на второй минуте голкипер Кобель едва не «привёз» гол в свои ворота неаккуратным пасом на Забитцера, но опаснейший контрвыпад команды Венсана Компани не превратился в гол благодаря перехвату Антона. Кстати, сам центрбек с российскими корнями в этом моменте травмировался и, проведя на поле ещё четверть часа, попросил замену. «Боруссия» и так-то осталась без дисквалифицированного капитана Джана и плеймейкера Брандта, а тут ещё и Антон выбыл.

Несмотря на все проблемы, на исходе получаса «Боруссия» забила. Гол Гиттенса – плод высочайшего индивидуального мастерства и не менее высокой скорости самого Джейми. Хотя и в целом Дортмунд в этой атаке здорово разбил прессинг «Баварии», но что сделал молодой вингер! Получив мяч в середине поля на левом фланге, Гиттенс ловко расправился с Лаймером: убежал от австрийца, влетел в штрафную и пробил над плечом Нойера.

«Баварию» вслед за одной неприятностью ждала другая. Мюнхенцы тоже лишились важнейшего игрока – из-за повреждения замену попросил Кейн. До своего ухода на 33-й минуте лучший бомбардир Бундеслиги совершил 11 касаний мяча, но ни разу не встретился с ним в штрафной соперника. И вообще не бил по воротам. У команды Компани и с Кейном, и без него мало что клеилось в атаке. «Бавария», как и «Боруссия», нанесла в первом тайме только один удар в створ.

Вторая половина началась с давления «Баварии» через левый фланг, где неожиданно появился сегодня Тель. Французский вингер попал в основу мюнхенцев всего лишь во второй раз в нынешнем сезоне Бундеслиги. До перерыва Матис потерялся на поле, а вот после 15-минутной паузы более-менее разыгрался. Команда Компани должна была забивать быстрый гол в результате атаки с участием Теля, Мусиалы и Мюллера, поменявшего Кейна. Это был супермомент! Мюллер бил в упор, однако Кобель, что называется, отстегнул руку и сделал феноменальный сейв.

«Бавария», увеличив командную скорость, за три минуты нанесла больше ударов в створ, чем за целый тайм. Мусиала накручивал соперников, Зане убегал. На стадионе в Дортмунде запахло голом – неприятно, в ворота «Дортмунда». С другой стороны, пара хороших быстрых атак удалась и команде Шахина. Тот же Гиттенс мог оформить дубль, а Забитцеру не дал забить Нойер, чей сейв ногой – ещё один шедевр футбольного искусства. И всё же хозяева в основном сидели глубоко в обороне, без мяча.

Только на 85-й минуте «Бавария» отыгралась, когда стало казаться, что «Боруссия» способна удержать сухую победу. Мюнхенцы заработали штрафной метрах в 18 от ворот Кобеля. После удара свалился один из дортмундцев, стоявших в стенке (Зюле), тем не менее судья Яблонски не остановил игру. Как раз защитника и не хватило команде Шахина, чтобы разобрать всех соперников в штрафной. Мусиала остался свободным прямо перед воротами и забил головой с подачи Олисе.

В итоге «Боруссия» впервые в этом сезоне не победила дома. Вот только ничья объективно стала более справедливым результатом. «Бавария» в два раза перебила хозяев: удары – 14:7 (в створ – 5:2, из штрафной – 7:5). Более того, в концовке «Бавария» ещё требовала пенальти, когда Зане упал в единоборстве с Бенсебаини, но в спорном эпизоде рефери не стал принимать решение, которое наверняка вызвало бы скандал.