Исторический финал! Халк проиграл Кубок Либертадорес, хотя соперник удалился на 1-й минуте

В финале Кубка Либертадорес – аналоге европейской Лиги чемпионов – сыграли две бразильские команды «Атлетико Минейро» и «Ботафого». За главный клубный трофей Южной Америки боролась целая группа экс-легионеров РПЛ. У «Атлетико Минейро» в основе вышли Халк (экс-звезда «Зенита») и Хуниор Алонсо («Краснодар»), в запасе был Бруно Фукс (ЦСКА), а вот Маурисио Лемос («Рубин») не попал в заявку. У «Ботафого» на скамейке запасных находился Баштуш («Ростов»), тогда как травмированный Пабло («Локомотив») оказался вне заявки.

«Атлетико Минейро» за всю свою историю только однажды выиграл Кубок Либертадорес – это случилось в 2013 году, когда в составе «петушков» феерили Роналдиньо и экс-форвард ЦСКА Жо. «Ботафого» не побеждал никогда. Однако перед финалом фаворитом казался клуб из Рио-де-Жанейро. «Ботафого» – лидер чемпионата Бразилии, за два тура до финиша опережает своего конкурента «Палмейрас» на три очка. Эта команда должна была брать золото Серии А ещё в прошлом сезоне, но упустила преимущество в 16 (!) очков и отдала титул. «Атлетико Минейро» сейчас на лишь на 10-м месте в бразильской лиге, несмотря на 10 голов своего лучшего бомбардира Халка.

«Ботафого» вёл к двум трофеям в нынешнем сезоне Артур Жорже – тот самый португалец, которого Томаш Амарал хотел летом назначить главным тренером «Спартака». До России этот специалист не доехал, зато в Бразилии он успешен. Правда, уже через несколько секунд после начала финала Кубка Либертадорес Артуру Жорже стало не по себе. На первой же минуте был удалён игрок «Ботафого». Невероятный старт «матча всей жизни»! Полузащитник Грегоре прямой ногой врезал по голове хавбеку команды из Белу-Оризонти Вере и получил заслуженную красную карточку. Пострадавшего приводили в чувство минут пять. Эмоции у участников встречи и болельщиков, прилетевших в Буэнос-Айрес, кипели. Всё как в настоящем бразильском футбольном сериале.

Конечно, раннее удаление испортило игру. «Ботафого» вдесятером вынужден был садиться в глубокую оборону – к квартету защитников зачастую присоединялись в линии и крайние хавбеки. «Атлетико Минейро» владел мячом 80% времени, постоянно находился в позиционном наступлении. Однако команде, возглавляемой экс-игроком сборной Аргентины Габриэлем Милито, не хватало скорости при развитии атак. Первые два удара «петушков» нанёс Халк. Уже не такой быстрый, как прежде, но всё ещё очень энергичный. Вратарь Виктор парировал мяч.

Халк продолжал тянуть одеяло на себя. На исходе получаса он зарядил метров с 30-40 – и отправил в нокдаун Барбосу, попав ему в лицо. У «Атлетико Минейро» не было голевых моментов, а потом команда из Белу-Оризонти увлеклась и просто провалила концовку первого тайма. «Ботафого» в меньшинстве забил дважды перед перерывом! Сначала редкая атака команды Артура Жорже большими силами завершилась ударом и счастливым рикошетом. На добивании преуспел Луис Энрике.

Затем тот же Луис Энрике, у которого, к слову, недавно случился конфликт с Халком в матче этих соперников в чемпионате Бразилии, заработал пенальти. «Атлетико Минейро» «привёз» себе глупейший 11-метровый. После скидки назад Арана «завис», ожидая, что вратарь Эверсон заберёт мяч, а тот не успел и сфолил на доигравшем эпизод до конца Луисе Энрике. Судья пропустил фол, но, посмотрев повтор, поставил пенальти. Опытный Алекс Теллес хладнокровно реализовал 11-метровый.

В перерыве Милито сделал тройную замену, и «Атлетико Минейро» ещё сильнее надавил на оборону «Ботафого». Опять команда Артура Жорже провалила дебют тайма. Халк классным переводом развил атаку, после которой «Атлетико Минейро» заработал угловой. Сам же экс-форвард «Зенита» пошёл подавать. Со второй попытки Халк положил мяч на голову Варгасу, которого потеряли защитники. Едва появившийся на поле чилиец точно пробил под перекладину.

«Атлетико Минейро» пошёл за историческим камбэком. Ставший под занавес карьеры чистым форвардом Халк зажигал, вернувшись на правый фланг. 38-летний игрок пытался заработать пенальти – судьи не дали 11-метровый в спорной ситуации. Потом после кросса Халка лидера чемпионата Бразилии простил нападающий Дейверсон. А на исходе часа матча он и сам бил в фирменном стиле, когда резко ушёл в полуфланг, – вратарь потащил. «Ботафого» фактически отказался от контригры.

О каком-то качестве футбола по такой игре рассуждать непросто. Зато было весело. Финал – от ножа! «Ботафого» тянул время, а помог команде Артура Жорже, дав ценную паузу, аргентинский судья Тельо, у которого сломалась техника. Халка держали всё плотнее, он всё сильнее уставал, но всё равно удивлял своих опекунов финтами – обыгрывал один в один и делал опасные кроссы.

А героем концовки и всего матча мог стать Варгас. Автор первого гола «Атлетико Минейро» загубил два верных шанса в концовке второго тайма. Сначала после заброса из глубины он пробил мимо цели из убойной позиции с семи-восьми метров. Затем защитник «Ботафого» неудачно сбросил мяч назад, столкнувшись с партнёром, и Варгас убежал к воротам Виктора. Но и тут не попал! Чудеса…

«Атлетико Минейро» нанёс 22 удара против восьми у команды Артура Жорже (в створ – 4:3). Халк пробил шесть раз и отдал четыре паса под удар. Тем не менее «Ботафого» выстоял, показав свой невероятно крепкий чемпионский характер. На 90+7-й минуте раскрывшийся «Атлетико Минейро» пропустил третий гол – Жуниор Сантос показал магию обводки и ловкости. Так «Ботафого» завоевал первый для этого клуба Кубок Либертадорес.