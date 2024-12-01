«Локомотив» проваливает конец года. Снова ужасно «сгорели» «Химкам»! Видео

«Локомотив» не исправился за разгром в дерби со «Спартаком» (2:5). В 17-м туре команда Михаила Галактионова неожиданно уступила дома «Химкам». «Локо» прилично сократил свои шансы на борьбу за золото РПЛ.

С первых минут «Химки» не стеснялись атаковать. «Локомотив» же выглядел уставшим, не наблюдалось задора образца старта сезона. И уже на шестой минуте гости заработали пенальти: Жерзино Ньямси толкнул в спину Зелимхана Бакаева. Однако судья Артём Любимов после консультации с VAR поменял решение и назначил штрафной вместо 11-метрового. «Локо» повезло.

Впрочем, «Химки» продолжили давление. Всё это выглядело странно. Претендент на титул ничего не мог сделать с командой из нижней части таблицы. Свои моменты упустили Антон Заболотный и Александр Руденко. Но на 17-й минуте «Химки» всё же превратили количество в качество. Заболотный открыл счёт: после недопонимания у защитников «Локо» Хетаг Хосонов перехватил мяч, покатил на Антона, а форвард «Химок» легко поразил ворота Лантратова.

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И тут «Локомотив» проснулся. Наконец-то мы увидели от хозяев давление. Москвичи могли отыграться почти сразу, однако судья не назначил пенальти за попадание мяча в руку защитника «Химок» Петара Голубовича в собственной штрафной.

Но всё же «Локо» сравнял счёт: на 29-й минуте Владислав Сарвели забил второй мяч в сезоне. Форвард после подачи от Эдгара Севикяна с правого фланга пробил прямо в голкипера «Химок» Кокарева. Однако Никита неудачно отразил мяч, после чего Сарвели забил уже со второй попытки.

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Но болельщики «Локо» радовались недолго. «Химки» через пару минут снова вышли вперёд. Драма! Зелимхан Бакаев получил любимую ситуацию, оказавшись на свободном пространстве. Вингер «Химок» раскачал на дриблинге Сесара Монтеса, оказался в штрафной и пробил в дальний угол. 2:1 в пользу гостей! Часто аутсайдеры обыгрывают топ-клубы РПЛ, реализуя парочку моментов и успешно отбиваясь в защите. Но путь «Химок» в первом тайме встречи — иной. Именно гости владели преимуществом. И всё это на фоне возможного увольнения тренера «Химок» Франка Артиги.

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На старте второго тайма «Локо» мог забить быстрый мяч, но у Дмитрия Воробьёва совсем не получился удар после прострела. Конечно, хозяева давили и планировали отыграться. А вот «Химки» без больших проблем сдерживали хозяев.

Вознаграждение пришло к гостям на 66-й минуте. Руденко здорово поборолся с Монтесом и покатил в центр штрафной на подключившегося Лукаса Веру. Первый удар аргентинца потащил Лантратов, а вот на отскоке удача улыбнулась футболисту «Химок». Очередная грубая ошибка защиты «Локо» и уже 26-й пропущенный мяч в сезоне. Это худший с отрывом результат среди топ-6 клубов РПЛ.

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Попытки «Локо» спасти игру в концовке оказались тщетными. Не удалось забить даже один мяч при солидном давлении. Где-то хозяевам не везло, а периодически мастерство показывал голкипер Кокарев.

«Локомотив» уступил в третьей встрече подряд (с учётом Кубка). Команда Михаила Галактионова проваливает финиш первой части сезона: в Кубке упали в нижнюю сетку, в РПЛ усложняют себе борьбу за титул. А впереди – выезд к «Краснодару». «Химки» же одержали первую за пять туров победу и поднялись на спасительное 12-е место.