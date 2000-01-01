Эмоции фанатов после победы в Кубке Либертадорес
«Ботафого» стал обладателем Кубка Либертадорес, обыграв на выезде «Атлетико Минейро» (3:1). На домашнем стадионе бразильский клуб организовал просмотр для болельщиков. Посмотрите на эти эмоции после финального свистка!
Эмоции фанатов «Ботафого» после победы в Кубке Либертадорес. Видео
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