Ван Нистелрой снова в АПЛ после ухода из «МЮ». Он заменил тренера, которого сам и «уволил»

После долгожданного увольнения Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед» команду временно возглавил его ассистент — легендарный футболист, но не самый опытный тренер Руд ван Нистелрой. Вскоре «Юнайтед» нашёл специалиста постатуснее и переманил из «Спортинга» Рубена Аморима.

Ван Нистелрой успел поруководить «МЮ» в течение двух недель, вместивших в себя четыре матча. Два из них — с «Лестером»: в АПЛ и Кубке лиги. Оба принесли разгромы (5:2 и 3:0), следствием которых стало увольнение тренера «лис» Стива Купера. И его поменял, вот это совпадение, ван Нистелрой! А что он вообще за тренер и чего добился? Резюме Руда многообещающее.

Ван Нистелрой весьма скромен и неплохо показал себя в роли главного ещё до «МЮ»

С июля по конец октября Руд трудился ассистентом тен Хага. Должность вполне солидная. Если не учитывать, что в сезоне-2022/2023 он рулил ПСВ и взял два трофея. К этому экс-нападающий шёл долго: поэтапно перешагивал всю молодёжную систему от совсем юной команды U10 как главным, так и тренером нападающих. Заодно прокачиваясь и в сборной — помогал Хиддинку, Блинду и де Буру.

Удивительно, но возглавить ПСВ ему предлагали и раньше, причём дважды. Но оба раза получали отказ. «Руд не планировал перепрыгивать ступеньки и рано получать работу такого уровня. Считал, что к ней не готов, и планировал либо остаться ещё на год в резервной команде, либо возглавить менее статусный клуб вроде «Херенвена», — писал приближённый к ПСВ журналист Гус Петерс.

Ван Нистелрой в ПСВ Фото: Julian Finney/Getty Images

Начало в новом статусе получилось мощным: в Суперкубке эйндховенцы угостили пятью голами «Аякс» (5:3). Уже под конец сезона в финале Кубка амстердамцы реванш не взяли, уступив в серии пенальти (1:1, 2:3). В чемпионате ПСВ «Аякс» также опередил. Вот только на семь очков отстал от «Фейеноорда», который был крайне силён и сезоном ранее добирался до решающего матча Лиги конференций. Тем не менее результат ван Нистелроя провальным точно не назовёшь. Хотя бы потому, что золото перед этим команда из Эйндховена брала аж в 2018-м.

«Руд мне очень помог, я многому научился у него», — слова Нони Мадуэке. Ещё ван Нистелрой воскресил карьеру Хави Симонса и сильно помог в развитии Коди Гакпо.

Несмотря на всё это, Руд покинул пост. Вот как это прокомментировал он сам: «Мы шли хорошо и завоевали кубки. Но руководство мне не доверяло, поэтому я был вынужден уйти». Инсайды СМИ это подтверждали, рассказывая о подковёрных играх боссов ПСВ: якобы те тайно опросили футболистов и тренерский штаб. Разумеется, об этом все узнали.

Игроки ПСВ в сезоне-2022/2023 Фото: DeFodi Images via Getty Images

Кто-то из игроков пожаловался, что ван Нистелрой использует одну и ту же тактику, которая многим не по нраву. А помощники Руда, Андре Ойер и Фред Рюттен, раскритиковали его дерзкую манеру общения. Иронично, ведь Ойер и Рюттен покинули клуб спустя месяц после ухода ван Нистелроя и до сих пор сидят без работы. Может, стоило держать язык за зубами?

Появление ван Нистелроя в «МЮ» весьма удивляло

Сам Руд тоже долго оставался не трудоустроен. Но времени зря не терял и набирался опыта у лучших. Благо позволяли накопленные за годы великой карьеры связи.

«Я начал больше общаться с другими тренерами, — рассказывал ван Нистелрой. — Например, стажировался в «Реале», куда меня пригласил Анчелотти. Карло — очень хороший и очень открытый человек. Он сказал мне, что в футболе нет секретов, и приветствовал, чтобы я присутствовал на всех сборах и тренировках. Он и его тренерский штаб показали себя весьма открытыми, и я благодарен им за это. Я был с ними за неделю до матча с «Райо Вальекано», прошёл весь процесс восстановления после «эль класико» и подготовки к следующей игре Ла Лиги. Меня всё это крайне впечатлило. Его опыт — это что-то безумное, и увидеть, на что похожа тренерская жизнь, когда ты только начинаешь, учишься, меняешься… это очень помогло мне.

Я поговорил с ним о том, что случилось со мной в ПСВ, об отсутствии доверия между мной и менеджерами, и он помог мне понять, как жить дальше, как справиться с неприятностями. Мне очень помогло общение с Карло. Также меня позвал на стажировку в «Бетис» Мануэль Пеллегрини. Это был прекрасный момент для обучения».

Карло Анчелотти Фото: Denis Doyle/Getty Images

Разные варианты у ван Нистелроя всё равно возникали. Он не скрывал, что на него выходили не только нидерландские команды, но и «Бёрнли» с «Лестером» — те как раз отпустили на повышение Венсана Компани и Энцо Мареску соответственно. Да-да, «лисы» давно обратили на него внимание. И если первые вылетели в Чемпионшип, то вторые оттуда как раз поднялись.

То есть Руд мог возглавить команду АПЛ, однако предпочёл должность ассистента в родном «Юнайтед», где он наколотил 150 голов. Это до сих пор девятый показатель в истории клуба. Круче, чем у Криштиану (145). В ближайшем будущем обогнать нидерландца сможет разве что Рашфорд (136), и то у него уже сейчас 422 матча против 216 у теперь уже бывшего босса.

Ван Нистелрой в качестве игрока «Манчестер Юнайтед» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Кстати, Legalbet выдавал инсайд, якобы ван Нистелроя в феврале этого года звал ещё и «Спартак». Но экс-нападающий ждал чего-то большего, отрёкшись заодно и от саудовской лиги: «Поеду ли я тренировать в Саудовскую Аравию? Пока нет. Для меня очень важен мой второй тренерский шаг. Хочу, чтобы весь мир увидел, какой я тренер. В Нидерландах это понятно, но я хочу, чтобы это увидели за границей. Планирую работать в клубе, у которого есть чёткая игровая модель, чтобы технические директора знали, какие профили необходимы для развития этого футбола, и чтобы, когда я приду, можно было сделать что-то хорошее. Я ищу команду с хорошей организацией, которая растёт, и, если я смогу помочь в этом отношении, было бы неплохо», — приводила слова ван Нистелроя Marca.

Вместе с Рудом тренерский штаб тен Хага пополнили три других нидерландца: Рене Хаке, Йелле тен Рувелар и Андреас Георгсон. Эрик объяснял — дело в профессионализме, а не в землячестве. «Они привнесут в команду глубокие знания и новую энергию. Самое время обновить тренерский состав, чтобы выйти на новый уровень. Мы играем в АПЛ, нам нужны лучшие игроки и тренеры. Многие здесь окружают себя специалистами, которых знают много лет: испанцы берут в команду испанцев, немцы — немцев и так далее. Я тоже искал людей, которым доверяю. А ван Нистелрой — прекрасный и уже опытный тренер, к тому же у него есть ДНК «Юнайтед», — будто бы оправдывался главный тренер.

Руд действительно очаровал в Манчестере многих

Команда стагнировала при тен Хаге, и о рокировке нидерландцев в клубе задумывались давно. По крайней мере временной. Ещё во время предсезонки британские журналисты отмечали, как ван Нистелрой поладил с Рашфордом: давал ему советы и много подбадривал.

Руд получил персональный респект от Джонни Эванса: «Ван Нистелрой рассказал, как играл под руководством Пеллегрини и работал с тренерами по обороне. Он многому научился в Испании. Приятно, что с нами работает специалист такого уровня. Когда я рос, боготворил Руда».

Его хвалили даже вратари. «Меня искренне поражает его детальность. Кто-то может подумать, что его привели сюда из-за статуса легенды «Юнайтед», но нет. Я присутствовал на нескольких командных собраниях, и Руд был великолепен», — характеристика от ветерана-резервиста Тома Хитона.

Разумеется, нападающие тоже уважают и ценят ван Нистелроя. «Он один из тех игроков, которым ты хочешь быть, когда играешь в футбол с друзьями. Сейчас он здесь, в «Юнайтед». Это особенное чувство», — комплимент от Джошуа Зиркзее.

В начале октября источник из «МЮ» рассказал ESPN о крутости помощника тен Хага: «Руд выглядит как тренер и ведёт себя как тренер. Он проводит индивидуальные встречи с игроками. Вокруг него определённо есть особая аура. Никто не скажет этого вслух, но, если бы ван Нистелрой стал тренером «Манчестер Юнайтед», никто бы не удивился».

Ван Нистелрой в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» Фото: Carl Recine/Getty Images

Сам Руд уверял, что его не стоит рассматривать исключительно специалистом по нападению. «Ван Нистелрой-игрок не отражает мой характер: я был эгоистичным и сосредоточенным только на забивании голов. Это не я настоящий. Ван Нистелрой-тренер работает в команде и смотрит на общую картину. Самое важное, что я извлёк из работы с двумя сэрами, Бобби Робсоном и Алексом Фергюсоном, — умение выстраивать отношения с отдельными людьми. Перед тобой не футболист, а человек. Когда находишь такой контакт, получаешь максимальную отдачу и помогаешь игрокам становиться сильнее. Я никогда не забываю об этом принципе. Иногда нужно быть жёстким, а иногда – заботливым».

Помимо двух выносов «Лестера», ван Нистелрой также обыграл ПАОК Магомеда Оздоева и Фёдора Чалова (2:0), скатал ничью с «Челси» (1:1) — а лондонцы сейчас явно в лучшей форме. «Вы видели класс нашей команды по голам, мы очень редко упускали моменты, пытались стабилизироваться после тяжёлого и эмоционального периода, — отмечал Руд. — Хотели, чтобы игроки показали себя с лучшей стороны, настроили их на нужный лад и заставили поверить в себя. Период был большой ответственностью, я отнёсся к нему серьёзно. Хотел помочь «МЮ», сделать лучше. Три победы и ничья — это стандарт, если хотите расти как клуб. Связь с болельщиками я чувствовал. Вот что такое «Юнайтед» на самом деле».

После матча ван Нистелрой отправился благодарить болельщиков аплодисментами. «Олд Траффорд» ответил на это овациями.

Ван Нистелрой аплодирует болельщикам после матча с «Лестером» Фото: Carl Recine/Getty Images

Менталитет победителя и умение наладить контакт у Руда на высочайшем уровне. «Лестеру» такие навыки ой как пригодятся: в борьбе за выживание и после неудачной серии с пятью поражениями и одной ничьей. «Лисы» сейчас 16-е в АПЛ. Радоваться их успехам теперь будут не только собственные поклонники, но и болельщики «Манчестер Юнайтед».