Топ-события понедельника: «Ахмат» — «Динамо» в РПЛ, хоккей и баскетбол

Начинаем новую рабочую неделю со спорта: встреча лидеров Запада в НБА, битва тренеров-ветеранов в Серии А, а также регулярка КХЛ!

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🏀 2:00: «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто возглавит Восточную конференцию?

Команды встречались 20 ноября между собой, тогда «Бостон Селтикс» на домашнем паркете оказался сильнее, остановив серию из 15 побед «Кливленд Кавальерс». Это поражение надломило «кавалеристов», так как они дважды кряду проиграли «Атланте» – середняку Востока. «Кельты» же, наоборот, завелись не на шутку – семь побед подряд. Победитель этого противостояния окажется на первой строчке в таблице, кто больше достоин?

🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: встреча лидеров Запада — кто победит?

Прогресс «Хьюстон Рокетс» – одна из приятных новостей на старте чемпионата. Име Удока выстроил отличную защиту, но и в нападении у «ракет» полно талантливых игроков. «Оклахома-Сити Тандер» ещё в прошлом сезоне доказала, что готова бороться за самые высокие позиции на Западе, собственно, закончив регулярку на первом месте. Клубы находятся в отличной форме, отчего за их противостоянием будет ещё интереснее смотреть.

🏒 12:30: «Адмирал» — «Локомотив» Ярославль, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: какая из системных команд окажется сильнее?

«Адмирал» дома и на выезде отличается кардинально. Во Владивостоке команда Леонида Тамбиева играет в атакующий хоккей, много забивает и постоянно даёт шоу — а в гостях чаще проигрывает в унылом стиле. «Локомотив» — бездушная машина по набору очков и дома, и на выезде, хотя в последнее время команда Игоря Никитина стала сбоить. Как ярославская команда справится с дальневосточным испытанием?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как закончится битва лидеров Востока?

«Салават» благодаря успешной серии оттеснил «Автомобилист» со второго места Востока, а теперь примет в Уфе лидера конференции. После многочисленных столкновений в плей-офф матчи Уфа — Челябинск стали ближе к статусу негласного дерби, и игра наверняка будет горячей. «Трактор» после успешного старта сезона тоже спотыкался, но недавно увёз из Екатеринбурга победу.

Свежая пресс-конференция канадского тренера уральского клуба: Гру: можем навязать конкуренцию любой команде КХЛ, но самый сложный этап впереди

⚽️ 19:00: «Ахмат» — «Динамо» Москва, РПЛ, 17-й тур

Интрига: увезёт ли «Динамо» победу из Грозного?

«Ахмат» и «Динамо» закроют программу 17-го тура РПЛ. Московский клуб в прошлом туре обидно упустил победу в Воронеже. Гости вели в счёте во встрече с «Факелом», однако пропустили в добавленное время — 1:1. Спустя несколько дней бело-голубые прошли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, несмотря на поражение в первом матче с «Локомотивом» (1:2). Они дожали соперника в основное время в ответной игре (1:0), а потом были точнее в серии пенальти. «Ахмат» до сих пор находится в зоне прямого вылета. Неделю назад команда грозненского клуба открыла счёт в Самаре, но в итоге уступила «Крыльям Советов» (1:2). Кстати, команды Сергея Ташуева проиграли «Динамо» всего один раз в шести предыдущих матчах.

Известно, с кем «Ахмат» и «Динамо» сыграют в Кубке России: Определились пары полуфиналистов Пути РПЛ Кубка России

⚽️ 22:45: «Рома» — «Аталанта», Серия А, 14-й тур

Интрига: кто победит в битве тренеров-ветеранов Серии А?

«Ромой» руководит уже третий тренер в нынешнем сезоне. Даниэле Де Росси и Иван Юрич уже отошли от дел, теперь с командой работает опытный Клаудио Раньери. Сначала римский клуб проиграл «Наполи» (0:1) в Серии А, а потом вырвал ничью в игре Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (2:2). В чемпионате у римлян всё плохо — 13-е место в таблице. «Аталанта» выдала победную серию и оказалась на второй строчке с отставанием от лидера турнира в одно очко. Плюс на этой неделе команда Джан Пьеро Гасперини раскатала «Янг Бойз» (6:1) в Лиге чемпионов. «Аталанта» на ходу, её ждёт домашний матч. Есть ли вообще у «Ромы» хоть какие-то шансы на успех?

⚽️ 23:00: «Севилья» — «Осасуна», Примера, 15-й тур

Интрига: обыграет ли «Севилья» соперника, который выше неё в таблице?

«Севилья» пока что занимает всего лишь 12-е место в испанской Примере. В прошлом туре команда одолела дома «Райо Вальекано» (1:0) благодаря голу в середине первого тайма. Кстати, соперник провёл всю вторую половину в меньшинстве. У «Осасуны» дела намного лучше — седьмая строчка в таблице. Правда, команда ни разу не победила в двух предыдущих турах. Сначала она разгромно проиграла «Реалу» (0:4), а потом поделила очки с «Вильярреалом» (2:2). В прошлом сезоне оба матча с участием «Севильи» и «Осасуны» завершились ничьей. Как будет на этот раз?