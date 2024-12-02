А вот Роналду не приедет. Как и «Ливерпуль», который разрывает европейский сезон.

Все участники клубного чемпионата мира. Месси сыграет даже после вылета из плей-офф МЛС

После финала Кубка Либертадорес — 2024 стали известны все участники клубного чемпионата мира. Премьера обновлённого турнира запланирована на лето 2025 года.

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Где пройдёт клубный чемпионат? Каким будет формат?

Турнир пройдёт на территории США с 15 июня по 13 июля. В нём примут участие 32 клуба из различных футбольных конфедераций. Они будут разбиты на восемь группы по четыре команды в каждой. По итогам однокругового турнира из каждого квартета в плей-офф попадут по два лучших клуба. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой есть преимущество по личным встречам.

Далее — плей-офф (1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы, финал). Матч за третье место в программе не значится. В плей-офф — стандартная схема. В случае ничьей в основное время команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если и после этого будет ничья, соперников ждёт серия пенальти. Жеребьёвка группового этапа запланирована на 5 декабря.

В каких городах и на каких стадионах пройдут матчи турнира?

12 стадионов в 11 городах. Ист-Рутерфорд примет финал клубного чемпионата, а «Люмен Филд» — все три матча группового этапа с участием «Сиэтл Саундерс».

Стадион Город Вместимость «Роуз Боул» Пасадена 88 500 «Метлайф Стэдиум» Ист-Рутерфорд 82 500 «Бэнк оф Америка» Шарлотт 75 000 «Мерседес-Бенц Стэдиум» Атланта 75 000 «Линкольн Файненшл Филд» Филадельфия 69 000 «Люмен Филд» Сиэтл 69 000 «Хард Рок Стэдиум» Майами 65 000 «Кемпинг Уорлд Стэдиум» Орландо 65 000 «Геодис Парк» Нэшвилл 30 000 «Ти-Кью-Эл Стэдиум» Цинциннати 26 000 «Интер&Ко Стэдиум» Орландо 25 000 «Ауди Филд» Вашингтон 20 000

Стадионы в Ист-Рутерфорде, Атланте, Филадельфии, Сиэтле и Майами впоследствии примут матчи ЧМ-2026.

Какие команды сыграют на клубном чемпионате мира?

УЕФА (12 клубов)

Европейский футбол будет представлен на турнире сразу 12 клубами — самая внушительная квота.

«Челси» (Англия)

«Реал» (Испания)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Бавария» (Германия)

«ПСЖ» (Франция)

«Интер» (Италия)

«Порту» (Португалия)

«Бенфика» (Португалия)

«Борусия» Дортмунд (Германия)

«Ювентус» (Италия)

«Атлетико» (Испания)

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

Четыре путёвки на клубный чемпионат мира достались победителям четырёх предыдущих сезонов Лиги чемпионов. Ещё восемь команд отбирались согласно рейтингу УЕФА за последние четыре года. В итоге по рейтингу прошли девять клубов, поскольку только три команды побеждали в четырёх предыдущих сезонах ЛЧ.

Важный нюанс: каждая страна может быть представлена только двумя клубами. Исключение — если более двух команд из одной страны побеждают в Лиге чемпионов в течение четырёх предыдущих лет.

Футболисты «Челси» сыграют на клубном чемпионате мира Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Именно в связи с этим на турнире не будет «Арсенала» и «Ливерпуля». Лондонский клуб мог попасть на клубный ЧМ только в случае победы в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов. «Барселона» не отобралась в связи с тем, что её клубный рейтинг за четыре года был хуже, чем у «Атлетико». «Милан» и «Наполи» не попали на турнир, поскольку их рейтинг был хуже, чем у «Интера» и «Ювентуса».

КОНМЕБОЛ (6 клубов)

Бразилия делегирует на клубный чемпионат мира сразу четыре клуба. Почему так много? Дело в том, что четыре предыдущих розыгрыша Кубка Либертадорес завершились победами четырёх разных бразильских команд.

«Палмейрас» (Бразилия)

«Фламенго» (Бразилия)

«Флуминенсе» (Бразилия)

«Ботафого» (Бразилия)

«Ривер Плейт» (Аргентина)

«Бока Хуниорс» (Аргентина)

Ещё две путёвки получили аргентинские клубы, показавшие лучшие результаты в рейтинге КОНМЕБОЛ за последние четыре года, не считая тех, кто уже отобрался на клубный ЧМ.

АФК (4 клуба)

Криштиану Роналду не приедет на клубный чемпионат мира в статусе участника. Его «Аль-Наср» ни разу не выиграл азиатскую Лигу чемпионов в течение трёх предыдущих лет. Плюс не стал лучшим по рейтингу АФК за последние четыре года.

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«Урава Ред Даймондс» (Япония)

«Аль-Аин» (ОАЭ)

«Ульсан Хёндэ» (Южная Корея)

А вот «Аль-Хиляль» получил место на клубном чемпионате мира, поскольку выиграл азиатскую Лигу чемпионов в 2021 году. «Ульсан» поедет на турнир как команда с наивысшим рейтингом АФК за четыре года без учёта клубов, которые ранее гарантировали себе путёвку на клубный ЧМ.

Звёздный состав «Аль-Хиляля» примет участие в турнире в США Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

КОНКАКАФ (4 клуба) + хозяин турнира

Эта конфедерация будет представлена клубами только из двух стран. Три разные мексиканские команды выиграли местную Лигу чемпионов в течение четырёх предыдущих сезонов. «Сиэтл» разбавил эту компанию победой в 2022 году.

«Монтеррей» (Мексика)

«Леон» (Мексика)

«Пачука» (Мексика)

«Сиэтл Саундерс» (США)

«Интер Майами» (США)

Поскольку турнир пройдёт на территории США, эта страна получила дополнительное место, которое досталось «Интер Майами», поскольку команда одержала победу в регулярном чемпионате МЛС в нынешнем сезоне. Так что Лионель Месси тоже примет участие в клубном чемпионате мира.

КАФ (4 клуба)

Египетский «Аль-Ахли» — настоящий гегемон африканского футбола. Об этом говорят три победы в четырёх предыдущих розыгрышах местной Лиги чемпионов. «Видад Касабланка» выиграл турнир в 2022 году, благодаря чему поедет на клубный чемпионат мира.

«Аль-Ахли» Каир (Египет)

«Видад» (Марокко)

«Эсперанс» (Тунис)

«Мамелоди Сандаунз» (ЮАР)

Два других клуба отобрались на турнир в США благодаря хорошему положению в рейтинге КАФ за предыдущие четыре года.

ОФК (1 клуб)

«Окленд Сити» из Новой Зеландии отправится на клубный чемпионат мира, поскольку стал лучшим из победителей Лиги чемпионов ОФК за предыдущие четыре года согласно рейтингу.