Они исполнили мечту Галицкого. Где сейчас состав «Краснодара» из 11 воспитанников

Декабрь 2012-го. Босс «Краснодара» Сергей Галицкий делится богатыми планами на будущее: «Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, — чтобы 11 выпускников моей школы играли за «Краснодар». В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно. Более того, считаю, что это самый простой путь. Талантов у нас рождается столько же, сколько и во всём мире. Сколько в Германии, в Испании, во Франции. Просто, если вы не вкладываетесь в детский футбол, как они будут развиваться? У нас не самая талантливая нация, но и не самая бесталанная. Если вы не вкладываете деньги в детский футбол, у вас не будет результата».

Май 2022-го. «Краснодар» заканчивает победный матч с ЦСКА (1:0) с 11 воспитанниками на поле. Да и в запасе своих хватало. Пусть без массового отъезда легионеров такое было бы едва ли возможно, факт всё равно очень достойный.

Декабрь 2024-го. Судьбы тех юных «бычков» складываются совсем по-разному. Кто-то остался в «Краснодаре» и солирует в родном клубе вместе с легионерами, а про кого-то вы сейчас и не вспомните. Рассказываем про всех.

Матвей Сафонов, вратарь (25 лет)

Матвей Сафонов Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Статистика за «Краснодар»: 175 матчей (53 «сухаря»), 208 пропущенных голов

Где сейчас: «ПСЖ»

Трансферная стоимость: € 20 млн

Нужны ли здесь вообще комментарии? Сафонов был основным в «Краснодаре» задолго до весны 2022-го, а дебютировал вообще в августе 2017-го. Для понимания давности: тогда в РПЛ ещё играли «Амкар» (против него Матвей и вышел), «Анжи» и «Тосно». Этим летом вратаря за € 20 млн подписал «ПСЖ», и там он конкурирует с чемпионом Европы 2021 года Джанлуиджи Доннаруммой. У итальянца в сезоне 12 сыгранных матчей, у россиянина — шесть.

Сергей Бородин, центральный защитник (25 лет)

Сергей Бородин Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»/ФК «Торпедо»

Статистика за «Краснодар»: 16 матчей, 1 гол и 1 голевая передача

Где сейчас: «Торпедо» Москва

Трансферная стоимость: € 700 тыс.

Бородина подняли из «Краснодара-2» весной 2022-го. В том же году он и провёл все 16 матчей за основу «быков», а в сентябре сыграл и за сборную России — отзащищался тайм против Кыргызстана. Зимой 2023-го Сергея на полгода взял в аренду иерусалимский «Бейтар», после чего он ушёл в «Торпедо». Там краснодарский воспитанник играет до сих пор, и весьма успешно: в роли железно основного борется за выход в РПЛ.

Виталий Стежко, центральный защитник (27 лет)

Виталий Стежко Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»/ФК «Черноморец»

Статистика за «Краснодар»: 2 матча

Где сейчас: «Черноморец» Новороссийск

Трансферная стоимость: € 400 тыс.

Виталий сыграл всего в двух матчах за главную команду «Краснодара» в мае 2022-го, причём незадолго до этого восстановился после разрыва «крестов». В начале следующего сезона он на правах свободного агента перешёл в «Енисей», а в июле 2024-го в аналогичном статусе стал футболистом «Черноморца». Новороссийцы в большом порядке: располагаются в зоне стыков Первой лиги со Стежко в старте. Увидим их в следующем году в РПЛ?

Дмитрий Пивоваров, левый защитник (24 года)

Дмитрий Пивоваров Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»/ФК «Чайка»

Статистика за «Краснодар»: 4 матча

Где сейчас: «Чайка»

Трансферная стоимость: € 250 тыс.

Пивоваров хоть и сыграл последний матч за «Краснодар» в ноябре 2022-го (две минуты в Кубке против «Локомотива»), до сих пор принадлежит «быкам». В основном он выступал за «Краснодар-2» в Первой и Второй лигах, а потом перебрался к «Чайке» во Вторую. После того как команда из Песчанокопского повысилась в классе, Дмитрий вышел на поле шесть раз, после чего не всегда попадает даже на скамейку. Его аренда в середняке Первой лиги завершится летом.

Олег Исаенко, правый защитник (24 года)

Олег Исаенко Фото: РИА Новости/ФК «Балтика»

Статистика за «Краснодар»: 12 матчей, 2 голевые передачи

Где сейчас: «Балтика»

Трансферная стоимость: € 500 тыс.

Исаенко неплохо провёл за «Краснодар» вторую часть сезона-2021/2022. Но потом проиграл конкуренцию и до лета 2023 года выступал за «Краснодар-2», который тогда ещё был в Первой лиге. Там же Олег примерил форму «Химок» и вместе с командой не только поднялся в элиту, но и забил в Кубке родной команде (2:0). Как раз после того матча «быки» уволили Владимира Ивича. В РПЛ, правда, «Химкам» Исаенко уже не пригодился, поэтому его на год арендовала «Балтика». За неё у него пока только пять выходов на поле.

Александр Черников, опорный полузащитник (24 года)

Александр Черников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика за «Краснодар»: 107 матчей, 5 голов, 3 голевые передачи

Где сейчас: «Краснодар»

Трансферная стоимость: € 5 млн

Как и Сафонов, Черников весной 2022-го уже обладал должным опытом. За «Краснодар» он дебютировал ещё в сентябре 2019-го, а постоянно попадать в старт начал летом 2021-го. И продолжает до сих пор, причём в роли лидера. Год назад главный мировой инсайдер Фабрицио Романо писал, что Александра пытался заманить «Лион» — продавать его отказались. Судя по качественной игре опорника, интерес к нему в Европе пропасть не должен.

Вячеслав Якимов, опорный полузащитник (26 лет)

Вячеслав Якимов Фото: РИА Новости/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика за «Краснодар»: 16 матчей, 1 голевая передача

Где сейчас: «Факел»

Трансферная стоимость: € 800 тыс.

Якимов, в отличие от Сафонова и Черникова, в родной команде не закрепился. Зато стал своим на уровне РПЛ. Впервые за «Краснодар» он сыграл в конце 2021 года — ещё до массового оттока легионеров. Причём полный матч. Весной 2022-го, как и у многих его сверстников, у Якимова настал звёздный час. Но вот дальше практики заметно поубавилось. Зимой 2023-го Вячеслава приютил «Факел», где он постоянно играет до сих пор.

Алекс Мацукатов, центральный полузащитник (25 лет)

Алекс Мацукатов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»/ФК «Муром»

Статистика за «Краснодар»: 18 матчей

Где сейчас: «Муром»

Трансферная стоимость: € 275 тыс.

Как тогда казалось, один из сильнейших среди молодых в «Краснодаре» явно не до конца реализовал большой талант. Уже летом 2020-го Мурад Мусаев выпустил его на поле семь раз подряд в РПЛ. Потом карьеру Мацукатова притормозила серьёзная травма, но в первой половине 2022-го ему снова начали доверять. А дальше случилось ещё одно повреждение. Алекс пытался закрепиться хотя бы в Первой лиге — неудачно что в «Арсенале», что в «Акроне». Что ж, хоть во Второй за «Муром» всё хорошо.

Никита Сергеев, левый вингер (25 лет)

Никита Сергеев Фото: ФК «Краснодар»/ФК «Дружба»

Статистика за «Краснодар»: 5 матчей

Где сейчас: «Дружба» Майкоп

Трансферная стоимость: —

Тот самый матч с ЦСКА стал для Сергеева единственным за «Краснодар» в сезоне-2021/2022 — он вышел на замену в добавленное ко второму тайму время. Другие четыре игры за главную команду Никита провёл в 2020-м, в основном выступая за «Краснодар-2». Его футболист тоже покинул — в начале 2023 года. Закрепиться не получилось ни в костромском «Спартаке», ни в «Новосибирске» во Второй лиге. А вот там же в «Дружбе», где Сергеев с марта, — пожалуйста. Правда, сейчас у него даже нет ценника на Transfermarkt.

Владислав Самко, правый вингер (22 года)

Владислав Самко Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»/ФК «Сокол»

Статистика за «Краснодар»: 10 матчей

Где сейчас: «Сокол» Саратов

Трансферная стоимость: € 300 тыс.

Самко дебютировал за «Краснодар» весной 2022-го, став кем-то вроде джокера — все девять матчей в том сезоне он начинал на скамейке. 10-й провёл в августе в Кубке. И больше в составе «быков» не выходил. Летом 2023-го Владислав откликнулся на зов «Родины», но был там в ротации, и уже этим летом его в аренду взял саратовский «Сокол». Там вингер борется за выживание в Первой лиге, зато больше играет и забивает. Например, принёс саратовчанам ничью с «Сочи» и кубковую победу над «Орлом» в «птичьем» дерби.

Ираклий Манелов, центральный нападающий (22 года)

Ираклий Манелов Фото: Сергей Апенькин, Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика за «Краснодар»: 24 матча, 1 гол, 2 голевые передачи

Где сейчас: «Торпедо» Москва

Трансферная стоимость: € 450 тыс.

Одна из главных краснодарских звёздочек первой половины 2022-го. Именно Манелов оформил победные голевые в матчах с «Уралом» и «Ростовом», забивал «Зениту». Во второй половине года доверия к нему стало меньше, и как следствие — полугодичная аренда в «Арсенал» к родному тренеру Александру Сторожуку в январе 2023-го и окончательный перевод на фланги. А летом того же года Ираклий насовсем ушёл в «Торпедо», где постоянно выходит в старте, частенько забивает и рвётся в РПЛ.

Кто ещё из воспитанников играл или был в заявке на тот матч с ЦСКА

Никита Кривцов, Эдуард Сперцян и Станислав Агкацев Фото: Дмитрий Голубович, Сергей Апенькин,«Чемпионат»