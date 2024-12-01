Сергеев «казнил» «Зенит» дублем! «Крылья» ждали этой победы девять лет. Видео

День сенсаций в РПЛ! Сначала «Локомотив» неожиданно уступил дома «Химкам». А в Санкт-Петербурге «Зенит» проиграл «Крыльям Советов». И это на фоне всех внутренних проблем самарцев.

Игорь Осинькин работает под огромным давлением. Вокруг «Крыльев» развивается скандал, связанный с судейским корпусом и возможной коррупцией. Да и результаты у самарцев совсем не идеальные. Однако «Крылья» классно настроились на матч с чемпионом. Сработал обратный эффект: чем больше проблем, тем выше мотивация показать всему миру, что клуб «жив».

Хотя старт матча с «Зенитом» мог вогнать в тоску болельщиков Самары. Уже на четвёртой минуте Максим Глушенков забил свой первый с середины августа гол в РПЛ. Нападающий петербуржцев аккуратно положил мяч в дальний угол ворот Сергея Песьякова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» здорово начал матч, и ничто не предвещало беды. Но что произошло затем? Помутнение. «Крылья» забили три мяча с 17-й по 28-ю минуту. Сначала счёт сравнял экс-форвард «Зенита» Иван Сергеев. Он оказался в одиночке прямо перед пустыми воротами хозяев и переправил мяч.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Уже в следующей атаке Иван Олейников поразил ближний угол ворот Дениса Адамова — 2:1 в пользу Самары.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И чуть позже Сергеев оформил дубль. Иван воспользовался дырой в обороне «Зенита», оказался один перед Адамовым и головой переправил мяч в ворота. Праздновать гол Сергеев не стал — в знак уважения к бывшей команде.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Шок? Шок. Хоть кто-то ожидал подобный исход после первого тайма? «Крылья» удивили. «Зенит» же старался отыграть хотя бы один мяч до перерыва, но не получилось.

В раздевалке Сергей Семак вряд ли выдал приятную для футболистов речь. На второй тайм «Зенит» вышел по-хорошему злым и мотивированным. Действующий чемпион оказал огромное давление на защиту «Крыльев». Хорошие моменты упустили Глушенков и вышедший на замену Лусиано. Удары обоих парировал голкипер самарцев Песьяков. А вот Сергеев упустил шанс оформить хет-трик в ворота «Зенита»: на 65-й минуте он здорово убрал Нино и пробил — Адамов выручил петербуржцев.

Давление хозяев всё же принесло свои плоды. «Зенит» сократил отставание в середине тайма. После навеса от Глушенкова защитник петербуржцев Нуралы Алип головой переправил мяч в дальний угол ворот «Крыльев».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» пошёл забивать ещё и сравнивать счёт. Клаудиньо нанёс шикарный удар — мяч пролетел в сантиметрах от девятки. В ответ хозяев снова напряг Сергеев: он выкатился один на один с Адамовым, но вратарь «Зенита» спас команду (кстати, в моменте травму получил Алип). Затем подобный трюк с рандеву почти выдал Матео Кассьерра, однако защитник самарцев Доминик Ороз вовремя выбил мяч у колумбийца. Веселье на «Газпром Арене» не прекращалось.

На концовку Сергей Семак бросил в бой сразу четырёх форвардов: Кассьерру, Лусиано и двух Александров — Соболева и Ерохина. 35-летний полузащитник постоянно выручает «Зенит» и забивает важнейшие мячи. Тренер петербуржцев рассчитывал, что магия Ерохина сработает и сейчас.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» Фото: ФК «Крылья Советов»

Оборона «Крыльев» находилась в концентрации и напряжении на 150%. Отличный шанс на 85-й минуте упустил Лусиано: аргентинец после подачи пробил головой, а мяч пролетел рядом со створом ворот самарцев. Давили все: и Педро, и Артур, и Клаудиньо, и Ерохин, и трио центрфорвардов. Перед «Зенитом» маячила перспектива упустить преимущество в борьбе за титул.

Но добавленные Евгением Кукуляком семь минут не помогли хозяевам сравнять счёт. «Крылья» пережили тяжелейшие минуты и огромное давление. Есть первая победа над «Зенитом» в Санкт-Петербурге с 2015 года — тогда обыграли ещё на «Петровском»! Команда Семака потерпела второе поражение в сезоне. Теперь инициатива в чемпионской гонке принадлежит «Краснодару». А «Крылья» одержали вторую победу подряд и поднялись на 10-е место. Лучшее лекарство для Самары.