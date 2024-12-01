«МЮ» впервые прорвало при Амориме! Так в АПЛ не побеждали со времён Сульшера

«Манчестер Юнайтед» провёл третий матч под руководством Рубена Аморима. Неделю назад команда португальца сыграла вничью с «Ипсвичем» (предпоследний клуб АПЛ), а в четверг одержала волевую победу над «Будё-Глимт» в Лиге Европы. Теперь же в 13-м туре чемпионата Англии удалось разгромить «Эвертон».

Все четыре гола случились в середине встречи. Ближе к концу первого тайма Бруну Фернандеш сделал два ассиста — на Рашфорда и Зиркзее. В первом голе было похоже на автогол Брэнтуэйта, но АПЛ посчитала, что изначальный удар Маркуса шёл в створ, и поэтому мяч записали на него.

Во втором тайме прошло всего 20 секунд, и хозяева снова отличились. При том что мяч в центре поля разводил «Эвертон». В этом эпизоде хорошо сыграл в том числе Зиркзее, который отдал проникающую предголевую передачу, стоя спиной к чужим воротам. Ну а окончательный счёт оформил всё тот же нидерландец, который реализовал выход «два в одного». «МЮ» больше трёх лет не побеждал в четыре мяча или больше. Последний раз это делал ещё при Сульшере (5:1 с «Лидсом» — 14 августа 2021 года).

Джошуа Зиркзее Фото: Alex Livesey/Getty Images

Итог встречи: два гола Рашфорда, два гола Зиркзее, два ассиста Фернандеша, два ассиста Диалло. Два мяча в одном тайме, два — в другом. А ещё два футболиста «МЮ» получили по жёлтой карточке. И для обоих это пятое предупреждение в сезоне, поэтому Майну и Мартинес будут вынуждены пропустить следующий тур АПЛ. А, между прочим, в среду предстоит матч с «Арсеналом» в Лондоне.

Победа позволила «МЮ» подняться на девятое место в таблице. А ещё – сделать положительную разницу мячей (+3). «Эвертон» по итогам тура остался на 15-м месте. Команда Дайча не может победить уже пять игр подряд, а забивала последний раз ещё в октябре.