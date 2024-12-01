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Фиорентина — Интер, матч Серии А остановили, Бове потерял сознание, подробности, что случилось, новости, 1 декабря 2024

Страшное в матче «Интера». Бове упал без сознания, футболисты не сдержали слёз. LIVE
Георгий Илющенко
Страшное в матче «Интера». LIVE
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Следим за новостями вокруг футболиста «Фиорентины».

В Серии А сейчас страшно. «Фиорентина» и «Интер» играли один из главных матчей 14-го тура. Команды успели провести на поле 15 минут, однако затем произошло жуткое. Полузащитник «фиалок» Эдоардо Бове рухнул на газон без сознания. Игроки прикрыли его от камер, после чего футболиста увезли на машине скорой помощи.

Италия — Серия А . 14-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Остановлен
0 : 0
Интер М
Милан

После инцидента игру прервали, и судья увёл команды с поля. Все сейчас ждут новостей о состоянии Бове, так что тут уже не до футбола. За обновлениями следим и мы. Оставайтесь с нами.

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Жизни Бове ничего не угрожает Бове задышал самостоятельно!
Live Георгий Илющенко

Жизни Бове ничего не угрожает

Repubblica подтвердила предыдущий инсайд. Полузащитник не только дышит самостоятельно, но и пришёл в сознание. Выдыхаем!

20:52 Георгий Илющенко

Футболисты обеих команд опешили от происходящего.

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

20:48 Георгий Илющенко

Медики оказали оперативную помощь полузащитнику. Огромное спасибо им за их работу!

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

20:47 Георгий Илющенко

Пока Бове страдал, футболисты молились и плакали. Понять такие эмоции нетрудно.

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

20:46 Георгий Илющенко

Бове задышал самостоятельно!

Прекрасная новость от InterXrtra! Бове доставили в госпиталь, он дышит сам!

20:40 Георгий Илющенко

Матч «Фиорентины» и «Интера» официально перенесли на другой день

Конкретной даты пока нет. Также Sky Sports написал, что Бове резко потерял сознание, когда пытался завязать шнурки.

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Новости. Футбол
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