Следим за новостями вокруг футболиста «Фиорентины».

Страшное в матче «Интера». Бове упал без сознания, футболисты не сдержали слёз. LIVE

В Серии А сейчас страшно. «Фиорентина» и «Интер» играли один из главных матчей 14-го тура. Команды успели провести на поле 15 минут, однако затем произошло жуткое. Полузащитник «фиалок» Эдоардо Бове рухнул на газон без сознания. Игроки прикрыли его от камер, после чего футболиста увезли на машине скорой помощи.

После инцидента игру прервали, и судья увёл команды с поля. Все сейчас ждут новостей о состоянии Бове, так что тут уже не до футбола. За обновлениями следим и мы. Оставайтесь с нами.

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