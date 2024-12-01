Страшное в матче «Интера». Бове упал без сознания, футболисты не сдержали слёз. LIVE

В Серии А сейчас страшно. «Фиорентина» и «Интер» играли один из главных матчей 14-го тура. Команды успели провести на поле 15 минут, однако затем произошло жуткое. Полузащитник «фиалок» Эдоардо Бове рухнул на газон без сознания. Игроки прикрыли его от камер, после чего футболиста увезли на машине скорой помощи.
После инцидента игру прервали, и судья увёл команды с поля. Все сейчас ждут новостей о состоянии Бове, так что тут уже не до футбола. За обновлениями следим и мы. Оставайтесь с нами.
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Жизни Бове ничего не угрожает
Repubblica подтвердила предыдущий инсайд. Полузащитник не только дышит самостоятельно, но и пришёл в сознание. Выдыхаем!
Футболисты обеих команд опешили от происходящего.
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
Медики оказали оперативную помощь полузащитнику. Огромное спасибо им за их работу!
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
Пока Бове страдал, футболисты молились и плакали. Понять такие эмоции нетрудно.
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
Бове задышал самостоятельно!
Прекрасная новость от InterXrtra! Бове доставили в госпиталь, он дышит сам!
Матч «Фиорентины» и «Интера» официально перенесли на другой день
Конкретной даты пока нет. Также Sky Sports написал, что Бове резко потерял сознание, когда пытался завязать шнурки.