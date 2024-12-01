По потерянным очкам в лиге команда Анчелотти уже опережает «Барсу». Но есть и плохие новости.

Всем бы такой кризис, как у «Реала»! Но как Мбаппе не забил в пустые — непостижимо

«Реал» мастерски разобрался с «Хетафе» и по потерянным очкам вырвался в лидеры Ла Лиги. Поверили бы в такое к началу декабря после 0:4 в «класико»?

У мадридцев раньше срока, как и Браим месяцем ранее, залечил травму Родриго. Эта парочка и вышла впереди вместе с Мбаппе, то и дело меняясь местами. Но чаще всего француз вновь играл слева, бразилец — в центре, марокканец — справа. Судя по предматчевой схеме, «Хетафе» должен был сыграть с пятью защитниками. В итоге их было четверо, тем не менее «Реал» долго не мог ничего создать. Разве что на первых минутах Родриго на дриблинге забежал в штрафную и врезался в Рико, напрасно надеясь на пенальти.

«Хетафе» по-настоящему сковал титулованного соперника благодаря мелким нарушениям. Но так эти парни играют со всеми, не зря они фолят больше всех в топ-5 лигах и пропустили (перед матчем) в Примере наравне с «Реалом».

Перед встречей нарушений правил у гостей было 230, а к 29-й минуте их стало 239. Почему именно к 29-й? Просто Ньом постоянно цеплял Рюдигера и во время очередного углового доцеплялся до 11-метрового. Мбаппе на сей раз к «точке» не подошёл — вместо него это сделал Беллингем, с паузой катнув по центру ворот и победно расставив руки.

Джуд Беллингем празднует гол в ворота «Хетафе» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Это был приговор для плана «Хетафе», ведь теперь нужно было что-то создать и самим. На 38-й минуте ситуацию для них ещё и усугубил Мбаппе. Джуд отдал Килиану классную проникающую передачу, и тот обводящим ударом низом уложил мяч в дальний угол. Машина завелась?

«Реал» играл по-эстетски. Одну только скидку пяткой Васкеса под удар Вальверде можно хоть сейчас срисовать, поместить в рамку и повесить в «Эрмитаже». Забавно, кстати, что по жёлтым в первом тайме вышло 1:1. При соотношении фолов 4:14. Что Ньома, что Себальоса предупредили заслуженно, тем не менее «Хетафе» карточек явно недосчитался. Дальше судья Эрнандес уже так не скромничал.

Анчелотти понял, что результат уже сделан (так казалось сначала), и в перерыве поменял Беллингема на Гюлера. А потом появился инсайд журналиста Гильермо Рая: якобы англичанин почувствовал головокружение после столкновения с Сорией и попросил замену. Только этого не хватало. Было бы круто, окажись информация ложной.

Вскоре «Реал» чуть вновь не заработал пенальти, однако Беррокаль остановил выстрел Мбаппе не рукой, как показалось сначала, а ногой. VAR подтвердил. «Хетафе» воодушевился этим и даже создал один из двух своих моментов — Уче зарядил в штангу. Уже под финал в оба каркасом пальнул одним лишь ударом Финн. В дворовой игре «300» ему не было бы равных.

Мадридцы должны были забивать ещё. Прекрасный шанс не использовал Браим, Сория отразил дальнобойную «пушку» Вальверде, а Мбаппе так вообще начудил: выбежал один на один с вратарём, обвёл его, сместился вправо и попросту затянул с ударом, промазав в дальний угол. Потом он и ещё один забег не использовал — там был хорош Сория. Отвечая на вопрос одного из предыдущих абзацев: нет, машина пока ещё барахлит. Адаптация подзатянулась.

Килиан Мбаппе не реализовал выход один на один Фото: Кадр из трансляции

«Реал» спокойно победил и опередил земляков из «Атлетико» на одно очко. Отставание от «Барсы» такое же, тем не менее перед обоими конкурентами есть преимущество матча в запасе. Всем бы такой результат в кризисном сезоне показывать. По крайней мере в чемпионате.