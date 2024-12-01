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Ливерпуль — Манчестер Сити — 2:0, обзор матча 13-го тура АПЛ, голы: Гакпо, Салах, статистика, таблица, 1 декабря 2024

У «Ливерпуля» — уже +9! «Сити» в этой игре просто не существовало
Григорий Телингатер
У «Ливерпуля» — уже +9!
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А фанаты на «Энфилде» подкололи Гвардиолу.

Последний месяц «Сити» провёл ужасно, как ещё никогда при Гвардиоле. Пять поражений и ничья с «Фейеноордом», которая получилась хуже любого проигрыша. И теперь, после матча в Ливерпуле, ситуация для действующих чемпионов стала ещё депрессивнее.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Гакпо – 12'     2:0 Салах – 78'    

Если в последней встрече в Лиге чемпионов «Сити» создал огромное количество моментов и по игре заслуживал победу, то на «Энфилде» гостей просто не было видно. За первый тайм лишь один удар, да и тот мимо — неудачно пробил Льюис. До Холанда мяч просто не доходил. А «Ливерпуль» должен был ещё до перерыва закрывать вопрос о победителе.

Ван Дейк дважды бил головой из таких позиций, что промахнуться было сложнее, чем попасть. Однако защитник сначала угодил в штангу, а затем ему не хватило буквально сантиметров, чтобы попасть в ворота. В другом эпизоде в штангу зарядил и Трент с линии штрафной площади. Счёт по ударам до перерыва — 10:1. «Ливерпулю» давалась игра, словно в соперниках аутсайдер, а не действующий чемпион Англии. Единственная претензия к команде Слота — реализация.

В первом тайме «Ливерпуль» забил лишь один раз. Классная диагональ через половину поля от Трента, прострел на дальнюю штангу от Салаха, а там с метра забил Гакпо, за которым недосмотрел Уолкер. Для нидерландца это лишь второй гол в этом сезоне АПЛ.

Гол Коди Гакпо

Гол Коди Гакпо

Фото: Кадр из трансляции матча

Во втором тайме «Сити» чуть-чуть пришёл в себя. Команда Гвардиолы начала проводить атаки дольше 10 секунд. Паника ушла.

Правда, лучшие моменты остались всё равно за хозяевами. «Ливерпуль» продолжил транжирить небольшие шансы и убойные моменты. Например, Салах запорол чистейший выход один на один с вратарём.

Промах Мохамеда Салаха

Промах Мохамеда Салаха

Фото: Кадр из трансляции матча

И всё же «Ливерпулю» надоело промахиваться. Второй гол в матче остался за Салахом, который реализовал пенальти (в своей штрафной сфолил Ортега на Диасе). Для египтянина это уже 24-е голевое действие за 20 матчей этого сезона во всех турнирах.

У «Сити» был шанс забить хотя бы один мяч на 83-й минуте, когда грубо обрезался ван Дейк, но вышедший несколькими минутами ранее Де Брёйне пробил во вратаря. Это был первый удар гостей в створ за весь матч.

На последних минутах фанаты «Ливерпуля» скандировали Гвардиоле: «Ты будешь уволен к утру». Тренер в ответ показал на пальцах, сколько чемпионств он взял в Англии.

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола

Фото: Кадр из трансляции матча

«Ливерпуль» уверенно довёл встречу до победы. Команда Слота оторвалась на девять очков от второго места. Что касается «Сити», то команда откатилась на пятую строчку.

А вот у другой команды из Манчестера игра как раз пошла:
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