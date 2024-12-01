Идеальная месть «Спартака»! Угальде и Барко обрубили грандиозную серию «Краснодара»

Беспроигрышная серия «Краснодара» со старта сезона РПЛ прервана! Первое поражение команде Мурада Мусаева в чемпионате нанёс «Спартак». Причём не просто выиграл, а разорвал недавнего лидера на его же поле.

От матча «Краснодара» и «Спартака» – двух команд, входящих в топ-3 РПЛ по статистике владения и ударов – ждали многого. И игра не разочаровала, увлекла со стартового свистка. Приличный темп, неплохое движение мяча, множество единоборств и, конечно же, – вулкан эмоций. Причём не только на переполненных трибунах краснодарского стадиона, но и на футбольном поле. Игроки то и дело зарубались, выясняли отношения. Хозяева разбирали красно-белых в прессинге один в один, но зачастую спешили с отбором и фолили. Спартаковцы, в свою очередь, держали борьбу, выигрывали единоборства.

В дебюте встречи «Краснодар» был ближе к голу. Батчи ушёл от Рябчука на левом фланге обороны «Спартака» за счёт одного только приёма мяча, выскочил на ударную позицию и стрелял в дальний угол – свои, краснодарские ворота не притянули мяч. Потом крутой проход Сперцяна, во время которого засуетившийся Дуарте потерял позицию, завершился ударом Виктора Са в упор. Бразилец умудрился пробить слабо, прямо в руки Максименко. Так «быки» упустили шансы на быстрый гол.

А затем наступило время Великолепного Угальде. Какую же форму набрал костариканец! И как же здорово раскрывает его Станкович! Манфред действительно как будто сбросил лишний груз с плеч. На 17-й минуте Угальде реализовал, по сути, первый голевой момент «Спартака». Получился внешне очень простой гол. Дуарте выполнил заброс к штрафной, Диего Коста сделал шаг вперёд, чтобы создать офсайд, и оставил костариканца за спиной. Но взаимодействие двух центральных защитников «Краснодара» нарушилось – Тормена, в свою очередь, остался на месте. В результате Угальде встретился с мячом и тремя классными касаниями решил эпизод.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» очень качественно играл без мяча. Достаточно сказать, что до перерыва команда Мусаева лишь однажды пробила в створ. Лидер её атаки Кордоба только раз встретился с мячом в штрафной красно-белых. Спартаковские защитники сдерживали колумбийца. А вот москвичи до перерыва нанесли шесть ударов в створ и забили ещё. Угальде опять включил режим супергероя. Диего Коста – едва ли не лучший центрбек первого круга РПЛ – снова проиграл один в один костариканцу. Эпизод завершился попаданием в штангу, «пинболом» в штрафной хозяев и неудачным выносом Петрова. Пруцев (проведший, к слову, пару лет в академии «Краснодара») покатил мяч на ловко открывшегося в нужной точке Угальде, и тот идеально пробил низом.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Казалось, вице-чемпионы России «поплыли», но, как ни удивительно, Мусаев в перерыве не сделал ни одной замены. Тренер «Краснодара» надеялся, что те же игроки исправят ситуацию, тем не менее команда Станковича продолжала контролировать игру – что с мячом, что без него. Красно-белые успешно рвали все связи между «быками». Неутомимый Угальде в дебюте второго тайма в очередной раз ушёл от Диего Косты и замахнулся на хет-трик. Однако лишь подарил нетрудный сейв Агкацеву.

Мусаев подождал и наконец решился на две двойные замены в течение пяти минут. В линию атаки к Кордобе добавился Смолов. Если до этого Бабич с Дуарте «съедали» колумбийского центрфорварда хозяев, то затем Джон стал выигрывать сантиметры в штрафной у серба. На исходе часа матча бомбардир «быков» дважды опасно бил головой после кроссов с висевшим на плечах сербом. Один из этих моментов действительно потянул на голевой. Тем временем серия мини-конфликтов Угальде с Торменой привела к тому, что заведённый костариканец заработал жёлтую карточку.

Когда тренер «Краснодара» исчерпал свой лимит замен, Станкович не произвёл ещё ни одной. Настолько серба устраивали действия всех 11 своих футболистов. Контригры как таковой у красно-белых уже не было, но главное, что «Спартак» не позволял «быкам» разбежаться, проводить фирменные атаки на скорости. Хозяева угрожали со стандартов. Кордоба после углового опасно бил головой из-под Дуарте.

Был отрезок, когда подуставшие спартаковцы пропустили пару-тройку комбинаций на скорости от «Краснодара», вот только этот всплеск от команды Мусаева оказался коротким. Судя по всему, игроки у Станковича очень хорошо готовы физически на финише первой части чемпионата. Красно-белые выдержали до конца, а в компенсированное время Барко превратил победу гостей в крупную. Аргентинец совершил яркий проход, уйдя от Кривцова, и отправил мяч под перекладину. Красота!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» взял реванш за 0:3 от «Краснодара» в Москве. Комплиментов за этот матч заслуживают даже те, кого нередко критикуют – от Дуарте с Денисовым до Умярова с Маркиньосом. Но звезда вечера – Угальде.