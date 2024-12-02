Как же хорош «Спартак»! Станкович и Угальде летят к борьбе за чемпионство

«Спартак» уже в топ-3 РПЛ! Команда Деяна Станкович, крупно победив «Краснодар» на его поле, не только взяла зеркальный реванш у «быков» за поражение со счётом 0:3 в Москве, но и реально включилась в борьбу за золотые медали. Почему бы не помечтать? Отставание от краснодарцев сократилось до четырёх очков. До лидера «Зенита» – пять, но впереди ещё домашний матч с чемпионом во втором круге.

У «Спартака» впечатляющая победная серия. С конца октября по начало декабря команда Станковича выиграла пять матчей подряд в РПЛ с общим счётом 16:2. Результаты – чемпионские. Игра тоже радует глаз спартаковского болельщика. Символично, что в последний раз такую победную серию красно-белые выдавали при Массимо Каррере в 2017 году, находясь как раз в статусе чемпионов России. Тогда для «Спартака» счастливыми месяцами также стали ноябрь и декабрь. Перед зимним перерывом были обыграны «Уфа» (3:1), «Краснодар» (4:1), «Зенит» (3:1), «Арсенал» (1:0) и ЦСКА (3:0).

Если перед уходом на предстоящую зимнюю паузу «Спартак» переиграет дома «Пари НН», то повторит шестиматчевую победную серию из «золотого» сезона Карреры. Тут уже от разговоров о борьбе за чемпионство Станковичу не отвертеться. Но впереди у Деяна пауза длиною в два с половиной месяца, за которую команды могут иногда поменяться до неузнаваемости. Для сербского тренера это что-то новое с точки зрения подготовки коллектива – он прежде с таким долгим перерывом по ходу сезона не сталкивался. Год назад на этом погорел Владимир Ивич в «Краснодаре». Станковичу надо не наступить на те же грабли, причинившие боль его коллеге и соотечественнику.

Наверное, главное достижение Станковича за полгода в «Спартаке» – преображение Манфреда Угальде. Костариканец, не забивший в РПЛ ни разу в прошлом сезоне после перехода в московский клуб и установивший антирекорд для форвардов-новичков красно-белых, превратился в беспощадного киллера. Лучший бомбардир лиги наколотил 14 мячей за 17 туров! Угальде уже выдал свой самый результативный чемпионат в карьере. Прежде самым успешным для него был сезон-2020/2021 во втором бельгийском дивизионе, когда он настрелял 11 голов в 22 матчах.

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Угальде не просто первый снайпер «Спартака» в этом сезоне РПЛ. Он идёт на рекорд в российской истории красно-белых. Пока лучшим для бомбардиров московской команды был чемпионат 2009 года, в котором Веллитон забил 21 мяч. Костариканцу осталось всего восемь, чтобы его побить – не так и много, ведь в запасе ещё 13 туров. В сезоне-2022/2023 рекорд Веллитона едва не побил Квинси Промес, достигший отметки в 20 голов.

Станкович построил игру «Спартака» в атаке с точки зрения стиля и тактики так, что Угальде сумел реализовать свои сильнейшие качества. Точнее, Манфред идеально подошёл под футбол сербского тренера, а вот, например, Виллиан Жозе, забивший 10 мячей в прошлом чемпионате Испании, вообще не вписался в систему. Вряд ли тут дело только в лишнем весе. Такое бывает. Хотя и Деян, как мы помним, напрасно сдвигал Угальде во фланг. Методом проб и ошибок тренер пришёл к тому, что есть сейчас.

Интересно, как сам Станкович объяснял резкий прогресс костариканца. «Угальде – молодой парень, иногда он очень чувствительный. Часто для улучшения игры не нужны тренировки. Бывает, что нужно просто приобнять, поддержать по‑человечески», — говорил серб.

Тренер так «приобнял» игрока, что того теперь не остановить – дубль «Акрону», покер «Локомотиву», ещё один дубль «Краснодару». И вот уже появились новости о возможном трансфере Угальде в клуб из топ-лиги. Легендарный инсайдер Фабрицио Романо рассказал об отступных в контракте нападающего в размере € 30 млн. Не очень большие деньги по нынешним временам. Якобы Манфреда сравнивают с Серхио Агуэро – это настолько гигантский аванс, что не каждому футболисту в кошелёк поместится.

Если информация об интересе к Угальде из Европы соответствует истине, главная задача «Спартака» на зимнее окно – удержать своего Агуэро любыми средствами. Пусть даже московский клуб найдёт равноценного по классу нападающего на замену костариканцу, тому ведь тоже могут потребоваться полгода на адаптацию. Лига-то в России по-прежнему непростая, несмотря на общее падение уровня. А голы в борьбе за титул весной будут нужны. Поэтому «пусть весь мир подождёт», как говорилось в рекламе.

Сегодня Станкович и Угальде – это два пилота, с которыми красно-белый лайнер летит в хорошее место. Пристегните ремни, спартаковцы! Возможно, ещё немного потрясёт, но всё идёт к тому, что посадка в мае окажется приятной.