Головин забил в важнейшем матче! Но «Монако» сам всё испортил

Во Франции у Головина топ-матчи не только с «ПСЖ». Сегодня «Монако» бодался с «Марселем» Де Дзерби, в составе которого есть Рульи, Гринвуд, Кондогбиа, Хёйбьерг, Рабьо, Мопе и 30-миллионный Ваи.

Несмотря на уйму громких имён, команда Де Дзерби чередует победы с неудачами, а именитый тренер никак не может поставить ей яркий футбол. Тот самый, которым восхищался Пеп Гвардиола, когда Роберто прокачивал «Брайтон». После домашних 1:3 с «Осером» в середине ноября итальянец вскипел: «Если проблема во мне, готов уйти. Я оставлю деньги и контракт. Это моя вина, моя ответственность. Хочу иметь возможность передать людям, которые работают со мной, что я думаю и знаю о футболе. И я не могу этого сделать».

Затем «Марсель» расправился на выезде с «Лансом» (3:1). С «Монако» играли уже на «Велодроме» — с непривычной расстановкой в три центральных защитника. И у его хозяев вновь мало что получалось. На первых же минутах мог забивать Бен-Сегир, но пробил в упор прямо в Рульи. Как и подобает команде Де Дзерби, марсельцы долго держали мяч. Правда, долго практически ничего не могли создать и временами «плыли» под прессингом. Да, был интересный удар Мопе выше ворот. Да, классно штрафной исполнил Хёйбьерг, а Гарсия неплохо бил головой. Только голевыми эти моменты никак не назвать.

Чего не скажешь про шанс Головина на 41-й минуте. Обрез Ронжье привёл к перехвату Балогуна в центре поля и к быстрой контратаке с участием Бен-Сегира и Закарии. Как раз Денис покатил на левый край штрафной, куда ворвался россиянин и пальнул в дальний угол — мяч рикошетом от Мурильо залетел в ближний. Есть гол во втором туре подряд! И 30-й – в Лиге 1. Ранее от Александра пострадал «Брест» (3:2). А между этими матчами он оформил голевую в ЛЧ. Набрать очки с «Бенфикой» это, увы, не помогло (2:3).

Голевой удар Александра Головина Фото: Кадр из трансляции матча

Иронично, что восемь лет назад Головин дебютировал за сборную России в официальном матче на этом же стадионе. И помог притормозить на Евро-2016 сборную Англии (1:1). Что было на том турнире дальше, скромно вспоминать не станем.

В начале второго тайма монегаски должны были увеличивать преимущество, но Хёйбьерг ювелирно помешал Синго замкнуть угловой на дальней штанге. Ответ пришёл моментально. Закидушка Гарсии с левого края не была опасной. Салису так не посчитал и нелепым движением сбоку от штанги сбросил прямо на Мопе. Тот скинул на Энрике, и бразилец головой поразил пустые ворота. Ну просто нелепейший «привоз».

Результативная ошибка Мохаммеда Салису Фото: Кадр из трансляции матча

Других 100-процентных шансов ждать пришлось долго. Хотя Минамино не попал из удобной позиции в ближний угол, Маецки не дал отличиться Гринвуду, а Головин обводящим ударом разок проверил Рульи.

Александра заменили на 75-й минуте. У него лучший рейтинг от SofaScore (7,9) среди всех игроков матча: за гол при каких-то 0,12 xG, 21 точный пас из 27 (78%) и два из них под удар, две успешные длинные передачи из двух, два заработанных фола, перехват и три отбора.

В конце матча посвежее выглядел, как ни странно, игравший в ЛЧ посреди недели «Монако». Ему это не помогло. На 88-й минуте Ваи подал, Мависса сыграл рукой, и Гринвуд реализовал пенальти. Два «привоза» — два гола и поражение. Классические монегаски. «Марсель» сравнялся с ними в таблице, а «ПСЖ» теперь впереди на семь очков. Парижане могут быть бесконечно плохи — конкуренты всё равно хуже.