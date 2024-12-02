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Первая лига России, ФНЛ, обзор 21-го тура: результаты матчей, видео голов, статистика, события, таблица

«Торпедо» ещё уникально, а Шатов оступился. Главное в последнем туре Первой лиги перед НГ
Айнур Шаймарданов
Обзор 21-го тура Первой лиги
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Талалаев сделал из «Балтики» машину, а вратарь «Уфы» чуть не забил!

Последний тур Мелбет Первой лиги в календарном году устаканил положение команд в турнирной таблице. Пришла пора отдохнуть, сделать выводы и с новыми силами и, возможно, задачами подходить ко второй части сезона. А в этом туре было на что посмотреть, лига ушла на паузу красиво.

«Балтика» — «Алания»

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
29 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Пряхин – 21'     2:0 Пряхин – 45+1'     3:0 Никишин – 80'    

«Балтика» оправдала статус и в красивой форме открыла счёт в матче: сделал это Сергей Пряхин, который на 21-й минуте получил проникающую передачу в штрафную от Ильи Петрова и с лёта вбил мяч в дальний угол.

Игроки «Алании» водили хоровод, но опаснее моменты в первом тайме были всё же у игроков соперника, которые и забили второй мяч к перерыву. Вновь Пряхин: у 21-летнего футболиста за тайм голов столько же, сколько за 19 предыдущих матчей в чемпионате.

А поставил точку в убедительной победе «Балтики» Кирилл Никишин, забивший после прохода с фланга.

Калининградцы одержали восьмую победу подряд и ушли на зимнюю паузу на первом месте. А «Алания» проиграла пять из шести последних матчей при одной ничьей и идёт в зоне вылета.

«Енисей» — «Арсенал»

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
30 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 0
Арсенал Т
Тула
1:0 Окладников – 39'     2:0 Масловский – 54'    

«Енисей» свои моменты реализовал, в том числе Андрей Окладников, забивший в 100-м матче за клуб. А вот у туляков дела обстоят хуже: у команды было два 100-процентных момента, но в первом случае чудеса реакции показал Егор Шамов, а во втором — пустой угол ворот собой закрыл Александр Масловский, который за несколько минут до этого ещё и стал автором второго гола.

Отдельно отметим Шамова: вратарь красноярцев сделал несколько важных сэйвов и спас для своей команды победу.

«Енисей» победил впервые со 2 ноября (два поражения, ничья) и идёт в середине турнирной таблицы. А «Арсенал» не может победить с 16 сентября (восемь ничьих, три поражения) и отстаёт от топ-4 уже на семь очков.

«Сокол» — «СКА-Хабаровск»

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
30 ноября 2024, суббота. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Гонгадзе – 39'    

Саратовчане «привезли» себе гол, который стал единственным в матче: Дмитрий Иванов завозился с мячом, Артём Симонян отобрал его, затем покатил на Георгия Гонгадзе, которому осталось пробить по пустым воротам.

В дальнейшем «Сокол» создал немало моментов, чтобы отыграться, а у хабаровчан параллельно были нереализованный выход один на один и перекладина. Тот «привоз» стал роковым.

«Сокол» проиграл четвёртый матч кряду (второй при Алексее Стукалове) и остался в зоне вылета на зимнюю паузу. А «СКА-Хабаровск» одержал первую победу после двух ничьих подряд. Хабаровчане в восьми очках от топ-4.

«Черноморец» — «Уфа»

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
30 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Гуренко – 13'     1:1 Теняев – 50'     2:1 Родионов – 62'    
Удаления: нет / Стоцкий – 68'

Уфимцы открыли счёт, но по ходу первого тайма у хозяев было несколько хороших шансов его сравнять: тут и попадание в штангу, и неплохой удар от Мераби Уридии, и момент со спасением Олега Баклова, с которого и начался второй тайм. Сейв вратаря «Уфы» по праву можно назвать чумовым: казалось, в том моменте было проще забить, чем не забить.

Однако уже через несколько минут Баклов ошибся на выходе при подаче в штрафную, и собственный защитник Александр Теняев отправил мяч вратарю за шиворот. Второй гол «Черноморца» случился после хорошо раскатанной комбинации, а на 68-й минуте Дмитрий Стоцкий получил вторую жёлтую и фактически приговорил гостей набрать. Хотя на последних минутах прибежавший в штрафную соперника Баклов даже нанёс удар по воротам головой, но точно в руки коллеге Фролкину.

«Черноморец» победил в четвёртом матче подряд и закончил год в топ-5. «Уфа» же, проиграв две последние встречи, остаётся вне зоны вылета, но с отрывом лишь в одно очко.

«Чайка» — «Урал»

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Секулич – 45'     1:1 Хохлачёв – 90'    

В первом тайме команды обменялись несколькими опасными моментами: защитник выбивал мяч с линии ворот, вратари круто спасали. Однако забили на двоих команды за 45 минут всего лишь один гол. Мартин Секулич отличился в восьмой раз в сезоне и теперь в гонке бомбардиров делит первое место с Юшиным из «Родины».

«Чайка» во втором тайме не реализовала пенальти, но всё же прервала удачную серию молодого тренера Олега Шатова: Александру Хохлачёву нужно было лишь подставить ногу, чтобы переправить мяч в ворота после прекрасной передачи Матвея Ужгина.

«Чайка» забила впервые за четыре матча, но при этом третью игру подряд завершила вничью. Команда опускается в таблице. А «Урал» впервые при Шатове не победил, но закончил год на третьем месте.

«Сочи» — «КАМАЗ»

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Мелёшин – 21'     2:0 Кравцов – 36'    

Открыл счёт в матче арендованный у «Спартака» Павел Мелёшин: форвард забил три мяча за два матча и суммарно семь в 10 играх Первой лиги. Впрочем, о бомбардирских способностях Мелёшина пришлось забыть уже через 15 минут, потому что всё внимание на себя забрал Кирилл Кравцов и его сумасшедший гол дальним ударом. Пожалуй, лучший, что забивали в этом туре.

«Сочи» одержал три победы подряд и ушёл на перерыв в топ-4. А «КАМАЗ», наоборот, проиграл три последних матча. Челнинцы в трёх очках от зоны вылета.

«Ротор» — «Шинник»

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Лаврищев – 30'     1:1 Фёдоров – 58'    

Дмитрий Лаврищев расстрелял ворота в упор, но отдельное внимание — голу Захара Фёдорова. 19-летний нападающий пробежал между защитниками, а затем из-за пределов штрафной нанёс точный удар в нижний угол. Красиво. А моментов команды создали на счёт покрупнее.

«Ротор» прервал победную серию из двух матчей и закончил год в семи очках от топ-4. А «Шинник» слегка оторвался от зоны вылета и теперь находится от неё в двух очках. Для Ярославля это третья ничья подряд.

«Торпедо» — «Тюмень»

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 Горбунов – 33'    

Матч прошёл при полной доминации «Торпедо», которое могло уйти на перерыв, разгромно побеждая. Но разве это имеет значение? Гол Горбунова принёс команде три очка, и москвичи сохранили двухочковое отставание от лидирующей «Балтики».

«Торпедо» ушло на зимнюю паузу в Первой лиге в статусе единственной команды без поражений и на втором месте. У «Тюмени» 12 очков в 21 матче и последнее место с отставанием в восемь очков от зоны спасения.

«Родина» — «Нефтехимик»

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Магомедов – 5'     0:2 Валиахметов – 10'     0:3 Магомедов – 74'    

В плане насыщенности последний матч в календарном году выдался одним из лучших в туре. Если кратко: у «Родины» было моментов не меньше, но всё в этой игре было против москвичей.

«Родина» проиграла третий мяч кряду и опустилась на 12-ю строчку. А «Нефтехимик» победил впервые с 12 октября или за семь матчей. Нефтекамцы обошли соперника на финише года.

Турнирная таблица Первой лиги после 21 тура
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