«В Португалии детей крестили на стадионе». Воспитанник ЦСКА – о «Зените», Халке и деньгах

У Юрия Бавина очень интересная биография: тренировался у Слуцкого в ЦСКА, попробовал свои силы в Европе, застал Халка с Витселем в Петербурге. Теперь опытный полузащитник капитанствует в хабаровском СКА. В интервью «Чемпионату» Бавин рассказал о родной Камчатке, юном Головине и… финансовых инвестициях. Погнали!

О чём расскажем:

Жив ли футбол на Камчатке

— Когда был в последний раз на Камчатке?

— Года четыре назад. В рамках ДФЛ мне предложили провести турнир на Камчатке. Виктор Горлов, бывший руководитель лиги, посоветовал меня. Я помню его с детских времён, когда он проводил все детские футбольные турниры. Он очень любил детей, развивал футбол для них. В ЦСКА часто его видел. До турнира не был на Камчатке с трёх лет! Все мои воспоминания оттуда — это видео и рассказы родителей и бабушки. Мы с отцом поехали на три дня, посмотрели город, провели турнир и подарили небольшие сувениры ребятам. Для меня это был крутой опыт, так как вернулся на родную землю. Однако ощущения были как в гостях — родственников там уже не осталось. Предлагали проводить потом ещё турниры, но это сложно, так как отпуск небольшой. Зато увидел, как на Камчатке обстоит дело с футболом. Есть неравнодушные люди, тренеры и руководители, которые пытаются его развивать, однако без поддержки государства и частных спонсоров это сложно.

— Футбольная школа там есть?

— Да, была команда. Даже во Второй лиге играла. Потом возникли финансовые проблемы. Такое бывает и в более близких регионах, что уж говорить про Дальний Восток. Климатические условия тоже сказываются — играть там можно только три-четыре месяца в году, а остальное время — непогода и сильные ветра. Поле находилось недалеко от океана, ветер дует постоянно. Там, конечно, нужны крытые манежи, инфраструктура.

— Ты там начинал играть в футбол?

— Нет, в три года мы с родителями переехали в Москву. Сначала играл на коробках на районе, потом пошли первые кружки, мини-футбол в команде «Дина». На просмотр в ЦСКА попал по объявлению в газете.

Юрий Бавин в ЦСКА Фото: pfc-cska.com

— Сразу взяли?

— Был большой просмотр — 90 детей. Нельзя сказать, что взяли, однако мне и ещё двум ребятам предложили присоединиться к тренировкам с просмотром, но уже с командой. Ещё полтора или два месяца к нам присматривались, а после этого предложили остаться, выдали форму и сказали: «Ты часть команды».

— Как родители отнеслись к желанию сына профессионально заниматься футболом?

— В их представлении спорт должен был быть на втором месте, а учёба — на первом. Не могу сказать, что в школе у меня были проблемы. Мог совмещать, в классе лидером не был, но всё успевал, хотя с каждым годом футбол занимал всё больше времени в жизни. Постепенно прибавлял и уже чаще играл во дворе, появились первые успехи в юношеском футболе, а старшие ребята брали к себе в команды. Хотя не могу сказать, что антропометрия была моим сильным качеством — я невысокой и некрупный. В России с этим были определённые проблемы — я поздний, поэтому в 14 лет уступал ребятам из регионов. Селекционеры работали хорошо и привозили мощных парней. Но у меня хорошая школа, потому что рано попал в ЦСКА. Благодарен тренерам, которые верили, что я вырасту и стану конкурентоспособным.

У меня в семье нет профессиональных спортсменов. Но, несмотря на важность учебы, с отцом всегда вели активный образ жизни: волейбол, футбол, ОФП. Как говорил мой первый тренер, у меня неплохо получалось играть в футбол, однако, если хочу повышать уровень, надо пробовать и идти на просмотр. Так и получилось.

— Сейчас часто видишься с семьей?

— Часто. У меня с семьёй хорошие отношения. Я семейный человек, хоть и не в браке. Во главе угла всегда стоит семья. У меня много сестёр, двоюродный брат. Всегда нахожу время, чтобы с ними встретиться, даже когда играл в Португалии.

Кому в РПЛ тяжелее, чем хабаровскому СКА в Первой лиге

— Уже привык к тяжёлым переездам со СКА?

— Когда занимаешься любимым делом, не обращаешь на это внимание. Футбол окрыляет меня. Даже в 30 лет учишься чему-то новому. Ничего сложного в переездах нет. Есть команды, которым приходится сложнее — «Ростов», «Краснодар», «Чайка» из Первой лиги. Они на поездах передвигаются, а у нас самый большой перелёт — шесть с половиной часов. Сидишь на комфортном месте, это не так сложно.

— Когда самому приходилось летать на игры в Хабаровск и Владивосток, чертыхался?

— Нет, спокойно отношусь к этому. Может, первое время было непривычно, но у меня нет проблем со сном. Могу спать при любых обстоятельствах, что сильно помогает. Ну и позитивный настрой.

— И после неудачного матча можешь заснуть?

— Бывают разные ситуации и матчи. Конечно, после игр непросто спать из-за эмоций. Плюс в перерывах или перед игрой пьёшь углеводные добавки, что добавляет сил. Многие футболисты употребляют энергетики, но после всего этого не так просто прийти и лечь спать. У меня проблем со сном нет, однако мог прийти с друзьями поговорить или, когда был в отношениях, что-то с девушкой обсудить.

— Какой сейчас уровень в ФНЛ? Борьба серьёзная в этом сезоне?

— Предыдущий сезон тоже был сложным, плотным. В конце могла случиться ситуация: две победы — и ты в стыках. Пара поражений — можешь вылететь. Не скажу, что уровень усреднился, но намного сложнее стало набирать очки. Команды хорошо обороняются, плюс ситуация с перелётами в ФНЛ. На выезде очень тяжело набирать очки.

Эксперты говорят, что уровень футбола у нас усреднился. Наверное, так и есть. Но от этого лига стала интереснее — ты не можешь сказать, что первая команда на 100% обыграет последнюю. Никто не может ровно пройти весь сезон, у всех случаются спады. Для этого нужны мудрость и доверие от руководителей, чтобы не меняли всех, а поддерживали тренера и футболистов. Надо дать возможность понять, что это за лига, как в ней играть.

Юрий Бавин в «СКА-Хабаровск» Фото: fcska.ru

— У Хабаровска была хорошая серия — ни одного поражения осенью, восемь матчей. Поймали свою игру?

— Команда поздно собиралась, практически с нуля. Надо было время, хоть и пригласили очень хороших футболистов. В футболе есть своя «химия», и надо дать время команде, чтобы все притёрлись друг к другу. Ну и плюс были матчи не в нашем регионе — играли в Раменском. Много факторов, а когда ближе знакомишься с партнёрами, ситуация меняется. У нас ещё была смена тренера — это тоже дало свой эффект. Ни в коем случае не хочу делать акцент на этом моменте, потому что каждый из специалистов внёс что-то своё. Тем более они работали вместе, помогали. Команде дали время, поддерживали, чтобы сыгрались. Сейчас от «СКА-Хабаровск» многого можно ждать. Но нужно время.

— Есть шанс увидеть команду в РПЛ?

— Думаю, все максималисты. Футболисты всегда ставят цель в своей голове, но громко афишировать это не стоит. Между собой всегда обсуждаем, что хотим быть первыми. Зачем тогда команда существует?

— Перед началом сезона ставили задачу выйти в РПЛ или удержаться в лиге?

— Никто не ставит задачу удержаться. Когда собирается коллектив с нуля, было бы слишком громко говорить, что наша задача — первое место. В этом сезоне из РПЛ спустились целых три команды, у которых сохранился костяк. Все всё понимают, однако аппетит приходит во время еды. Будет глупо говорить, что задача у нас не вылететь. Что это за цель, которая никак не мотивирует?

Почему Бавин променял ЦСКА на третий дивизион чемпионата Португалии

— Тебя капитаном тренер выбрал или коллектив?

— Тренерский штаб после сборов выбрал троих игроков.

— Чувствуешь повышенную ответственность?

— Честно, по своей натуре я всегда хотел на себя брать бо́льшую часть ответственности, даже когда не носил капитанскую повязку. С капитанством появляется больше разговоров, бюрократических и организационных моментов. Стараюсь чаще общаться с партнёрами и понимать настроения в команде.

— Ты и в молодёжке ЦСКА капитанил?

— Да, был момент и в «Урале», где в каких-то играх выходил с повязкой, так как давно был в команде. По сути, ничем не отличается, просто больше стал заниматься командной рутиной в хорошем смысле слова.

— В 2012-2013 годах ты много играл за юношескую сборную. Наверняка были предложения не только из Португалии?

— Если честно, то нет. У нас в России свой рынок, нет такого, что вся Европа стоит и ждёт тебя с распростёртыми объятиями. Всё зависит от людей, которые могут предоставить тебе возможность поехать куда-то. Так получилось, что я перерос уровень дубля, но не дотягивал до основной команды ЦСКА. В первую или вторую лигу не хотелось уходить — решил попробовать что-то новое. Появились люди, которые и предложили мне такую возможность. Посчитал, что я в том возрасте, когда надо пробовать что-то новое.

Юрий Бавин в юношеской сборной России Фото: РИА Новости

— Если тогда было тяжело, то что говорить про нынешние возможности уехать в Европу?

— Да, всё-таки там российских паспорт отличается от паспорта Евросоюза, где у тебя тысяча команд и все плюс-минус за тобой следят, знают, общаются. У нас всё равно узкий круг команд, но это данность.

— Долго принимал решение перед переездом в Португалию?

— Всё произошло быстро — предупредил семью, а клуб пошёл мне навстречу. У всех есть желание, по крайней мере, в то время так было, что ты смотришь Лигу чемпионов и хочешь попробовать свои силы там. Я видел этот путь интересным для себя. Опыт, который получил, очень нравится. Я прожил маленькую жизнь в Португалии — это круто! Конечно, хотелось бы выбирать из множества стран и чемпионатов, но тогда такой возможности не было. Появился один шанс, и я постарался им воспользоваться.

— Ты говорил, что денег хватало только на еду и жильё. Самый тяжелый период в твоей карьере?

— Деньги у меня никогда не стояли на первом месте, тем более я был молодым. А что нужно в таком возрасте? Чтобы было где поспать и поесть, а больше ничего не надо, потому что ты хочешь заниматься любимым делом и играть в футбол. Тогда точно выбирал не деньги. Было бы странно, если бы ради них поехал. Если бы было иначе, сорвался бы в первую или вторую лигу, где хорошо платят. Было непросто, потому что до этого жил дома, где тебе стирали вещи и готовили поесть. А тут оказался предоставлен сам себе. Надо было быстрее расти, лучше играть. Но точно вопрос был не в деньгах. Если в таком возрасте у футболиста на первом месте стоит денежная мотивация, то что-то с его воспитанием не так.

— Что больше всего удивило в Португалии?

— Да всё было круто, всё нравилось, начиная от погоды и близости океана и заканчивая хорошими полями и уровнем футбола. Может, первое время были проблемы с языком и жильём, но это мелочи. Главное, что попал в футбольную среду с хорошим уровнем сопротивления. Португалия — страна футбола. Люди знают всех футболистов, для них футбол — религия. Детей вели крестить не в церковь, а на стадион. Как это может не вдохновлять? У нас в России немного по-другому: театры, хоккей, баскетбол, биатлон.

— Ты учил португальский, сейчас что-то помнишь?

— Сложно, многое уже забыл. В Португалии уже после четырёх месяцев дал интервью, потому что язык мне показался приятным, быстро выучил. Футбольный сленг вообще простой. После я перешёл в «Зенит», где практиковал с иностранцами, а сейчас мне будет тяжело общаться на хорошем уровне, хотя, если в «СКА-Хабаровск» окажется португалец, смогу ему помочь. У меня было желание продолжать изучать язык, но больше времени старался уделять английскому.

Чем поражал Халк в 2010-х и чем удивляет сейчас

— У тебя была возможность из «Лейрии» перейти в «Брагу», но Толстиков попросил тебя остаться. Жалеешь, что остался?

— Глупо считать это ошибкой. Так сложилось. После я попал в крутую футбольную среду в «Зените», где были португальский коллектив и хороший тренер. Это же круто! Как я могу отказаться от этого опыта, когда была возможность познакомиться с Радимовым, с ребятами, с которыми до сих пор отличные отношения.

— Какой бы совет дал себе молодому?

— Сказал бы: покупай биткоин по любой цене, ха-ха.

Юрий Бавин в Португалии Фото: Из личного архива Юрия Бавина

— Видела, ты разбираешься в крипте.

— Не скажу, что прям разбираюсь, но, помимо футбола, должно быть какое-то увлечение. Я люблю читать, общаться. Мне нравятся люди, которые что-то строят, развивают или инвестируют. Я по духу такой же.

— Кажется, футболисты стали осознаннее относиться к финансовому вопросу.

— Да, это же хорошо. Просто появилось больше информации, много крутых книг, интернет. Ещё момент, что футболисты чаще всего — выходцы не из элитных слоёв. Когда получаешь хорошие деньги и думаешь, как бы их не потерять, это здорово. Рад, что пошла такая тенденция.

— Но ты отмечал, что сейчас другое поколение молодых футболистов — это плохо?

— Нет, это круто! И это касается не только футболистов, но и всей молодёжи. Я смотрю на свою сестру, которая на восемь лет младше, — она вообще другая. Они быстрее получают информацию, умеют ей пользоваться. В футболе иногда хочешь что-то посоветовать, а они уже всё знают, посмотрели и купили курсы. Они должны быть лучше, и это хорошо.

— Почему нынешнее поколение хуже играет в футбол, учитывая условия?

— Ну я не говорю, что хуже. Это какое-то дедовское выражение, что раньше было лучше. Радимов, как мне кажется, хорошо раскрыл эту проблему — раньше играли на коробках во дворах, проводили очень много времени с мячом. Всё, что есть в футболе, происходит на коробке — обороняешься, играешь в суженном пространстве, под давлением постоянно. Сейчас же столько появилось футбольных полей, а желающих играть стало меньше. Появились гаджеты, поэтому дети меньше времени проводят на улице. Конечно, есть единицы, которые супер обращаются с мячом, набирали игровые часы. В академии ты потренировался два часа в день — этого мало. Надо больше играть. У предыдущего поколения футболистов было нереальное игровое мастерство. Взять Радимова, Титова, Аленичева, Шалимова или Черенкова. Таких сейчас единицы в России, и о них каждый день пишут и говорят, что они делают. Раньше таких было десятка два или три.

— На тренировках огрызнуться могут?

— Могут. С одной стороны, это плюс, что ничего не боятся и берут на себя. Но не могу представить, чтобы я в своё время ответил кому-то, даже если бы и был прав. Я бы просто молча делал, что говорят. А сейчас им скажешь одно слово, а они тебе — пять в ответ. Я же в этой ситуации вижу больше плюсов: молодёжь смелее берёт инициативу на себя, не будет подыгрывать, как это было. Раньше, приходя в команду мастеров, ты старался не ошибаться и подыгрывал мастерам, а сейчас молодые должны приходить и не бояться брать на себя ответственность. Надеюсь, с тренерской поддержкой они будут развивать свои хорошие качества.

— Не кажется, что сейчас у молодых есть ещё одна проблема — крышесносные зарплаты?

— Мы уже обсудили, что поколение стало намного адекватнее. К ним приковано внимание, они понимают, что публичные люди. Плюс есть агенты, помощники, которые подсказывают, как инвестировать деньги. Наверное, есть такой период, когда на тебя первый раз падают больше деньги, когда ты должен их потратить. Потом уже встаёшь в правильное русло. Как мне кажется, сейчас такой проблемы нет.

— Кстати, про агентов. У тебя был плохой опыт в работе с ними?

— Я бы не сказал, что он плохой. Знаю много ситуаций, когда менеджеры помогали футболисту и развивали его карьеру. Очень сложная тема. Без них тяжело игрокам, потому что есть юридическая составляющая, где ты некомпетентен и кто-то должен помогать. Конечно, хочется более ответственных и переживающих за футболистов агентов, которые будут видеть в них не только возможность заработать. У большей части так и есть, бывают, конечно, плохие случаи, но их единицы.

— Ты не считаешь агентов проблемой для российского футбола?

— Без них обойтись очень сложно. Как ты будешь решать какие-то вопросы? Сам придёшь к руководству в кабинет или будешь пытаться устроиться в клуб, если ты ещё молодой игрок? Не могу представить такую ситуацию. Нужен человек, который будет помогать, а ты сможешь думать о футболе, а не о вопросах контракта. Игрок должен думать только о своей работе.

— За всеми клубами, где играл, следишь?

— Стараюсь. Всё равно остаётся какая-то привязанность. Я не только за клубами, но и за партнёрами слежу. Интересно посмотреть, как дела у ребят, с кем играл на юношеском уровне, взрослом. Есть футболисты, которые не смотрят матчи — отработали, и всё. Мне футбол интересен во всех проявлениях.

— У ЦСКА есть шансы закончить чемпионат в топ-3?

— Мне нравится Николич, футболисты, которых подписывают. В ЦСКА всегда хорошая, семейная атмосфера. Нравится их путь развития, которого придерживаются в силу финансовых возможностей. У клуба хороший стадион, фанатская база. Исторически это большой клуб. Импонирует, как они представляют себя в медиа и как играют. У команды всегда максимальные задачи, так что, думаю, они на пути к тройке.

— Переход Пьянича в момент нашей изоляции — топ-реклама для российской лиги?

— Для меня это топ! Это суперкрутой футболист, рядом с которым молодые ребята будут расти. Пьянич — мастер, на которого приятно смотреть. Мне было бы приятно иметь такого партнёра по команде, конкурировать с ним. Он играет на такой позиции, где возраст не так важен, а его класс все уже оценили по первым матчам. Плюс Пьянич приковывает к себе много внимания, за ним следят. Это хорошо как для ЦСКА, так и для лиги.

— Каким был мелкий Головин в школе?

— Мне он понравился с первых тренировок, что и сказал ему. Саша пришёл с очень высоким уровнем индивидуального мастерства, с контролем мяча. По работе с мячом он выделялся, а антропометрия для меня не первый параметр. Он классно работал под давлением. Саша попал в хорошие руки к Слуцкому. В дубле с ним провели отличную работу, детские тренеры тоже молодцы, да и он сам. Впоследствии стал психологически сильнее, поверил в свои качества, что может играть. Поначалу Саша стеснялся, не ставил далёких целей — просто хотел закрепиться в дубле. Мне было понятно, что играть он будет на хорошем уровне. Просто не знаешь где — в «Реале», в «Монако» или в ЦСКА.

— Головин — самый успешный воспитанник армейской академии после Акинфеева?

— Конечно, он выделяется. Сейчас будет ещё больше своих воспитанников, верю в это. Саня играет на хорошем уровне. Быть капитаном «Монако» — высокий уровень, и такую планку он держит давно. Я не хочу никого обижать. Тот же Федя Чалов ещё не сказал своего последнего слова, да и другие парни.

Александр Головин и Фёдор Чалов в ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— За Чаловым в ПАОКе следишь?

— Стараюсь. Мы с ним часто в отпуске в Москве играем в футбол, с братом его давно знаком. Так что более внимательно слежу за успехами Феди и радуюсь.

— Есть понимание, почему в ПАОКе у Чалова есть трудности?

— Футбол — сложный вид спорта. Надо попасть в свою лигу, команду, к своему тренеру и под свои требования. Должна быть «химия». Может, не получается, потому что команда играет в другой футбол — не такой атакующий, как Федя любит. Там меньше взаимодействуют с мячом, от него требуют бороться, толкаться. Он тоже это всё может, но его сильные качества в другом — в созидании. Для одного тренера футболист может быть неприкасаемым, а другой может его даже не видеть. Поэтому очень важно оказаться в нужное время в нужном месте. Для этого те же тренеры должны помогать.

— Чем запомнилось время в «Зените-2»?

— Одно из самых приятных отрезков для меня. Каждый приятный по-своему, но это был крутой опыт. Тогда Радимов собрал команду примерно одного возраста, и мы играли в ФНЛ против мужиков. Были ещё Зырянов в команде, Лобов. Мы все молодые, злые и голодные. Круто! Росли вместе, зарабатывали первые деньги и очки, узнавали профессиональную лигу. Жаль, что ни одной «двойки» в Первой лиге сейчас нет. Это был хороший опыт для молодых ребят.

— Каким был Халк за пределами поля?

— Я смотрю, он до сих пор забивает, зверь! Ему столько лет, все деньги уже заработал, однако мотивация не падает. Причём не назвал бы его королём дисциплины и фанатиком, как Роналду. Но он как красное вино — с годами только лучше. Не сказал бы, что он был эмоциональным. Не знаю нынешних бразильцев, однако есть ощущение, что у них каждый день как праздник, а Халк сдержанным был. Я говорил, что антропометрия не самое важное, но у него этот фактор плюс обращение с мячом, индивидуальное качество давали результат. Халк нереально большой, однако при этом такой лёгкий, бежит. Меня больше удивляет, как в таком возрасте, когда уже всё выиграл, купил в Китае самолёт, Халк не теряет мотивацию. Сейчас нет легионеров такого уровня, при всём уважении к Кордобе, Клаудиньо. Они топ. Обидно, что таких мастеров не осталось в лиге.

— Почему не удалось закрепиться в «Зените»?

— Уровень был нереально космическим. Очень тяжело. И сейчас молодым там сложно закрепиться, даже тем, кто приходит из других команд РПЛ, а тогда уровень был ещё выше.

— У кого из тренеров больше всего почерпнул?

— Кого-то одного сложно выделить. Много больших имён, мои детские тренеры многое мне дали. У каждого можно что-то взять. С Луческу я мало пересекался, но прошёл с ним сборы. Он топ, просто библиотека знаний.

— Ни у одного из тренеров ты не забивал больше одного гола, а у Парфенова настрелял сразу шесть. Есть объяснение?

— Это связано с позицией — у него я играл немного выше. Плюс были очень хорошие партнёры. Так получалось, что по схеме я был недалеко от ворот. В других командах у меня были другие позиция и ответственность. Конечно, всегда есть цель забить, но я находился дальше от ворот.

— Почему Гришин, Радимов, у которых ты играл больше всего по молодёжи, так и не состоялись как тренеры на уровне РПЛ?

— Я не хочу говорить, что не состоялись. Может, они и не хотели этого. Не каждый же мечтает полететь в космос. По их опыту, тренерскому искусству, общению, дисциплине они бы могли и сейчас могут работать, другой вопрос — а хотят ли они этого?

Юрий Бавин в «Зените» Фото: Вячеслав Евдокимов/Пресс-служба «Зенита»

— Самый крутой игрок, с которым ты играл в команде?

— Я очень люблю Бикфалви, Димитрова из «Урала». Мы хорошо общались за пределами поля, но и играть с ними было классно.

— «Урал» сразу ассоциируется с Бикфалви.

— Да, и это круто! Именно такой легионер и должен быть лицом команды. Для меня он топ-профессионал. В «Урале» очень грамотно и суперклассно выбирали иностранцев.

— Свой последний пока матч в РПЛ ты сыграл ещё 3,5 года назад за «Тамбов» — есть желание вернуться?

— Да, думаю, это нормальная мотивация для любого футболиста, и неважно, сколько ему лет. Высшая лига — всегда приоритет. Это минимальная цель, которую ставишь для себя. Хочется поиграть, желание никогда не оставляешь. Понятно, что нет еврокубков, но большие задачи перед собой надо ставить, а иначе какой смысл играть?

— Сильно изменилась РПЛ с того времени?

— Конечно! Как уже говорил, уехало много хороших легионеров. Уровень иностранцев стал ниже, усреднился. Помню, против нас играли Кабелла, Вандерсон. Сейчас у «Краснодара» тоже очень много крутых легионеров, но уровень несравним. Да тот же Квинси в «Спартаке», Адриано. Хотя русским это пошло только на пользу — сколько своих ребят появилось! Батраков и Пиняев в «Локомотиве» получили шансы.

Куда инвестировать заработанные футболом деньги

— Продолжи фразу: лучшее восстановление после тренировки — это…

—… питание и сон. Лучше ещё ничего не придумали. Конечно, если есть возможность использовать медицинское оборудование, то вообще супер!

— С возрастом больше времени уделяешь восстановлению?

— Конечно, по ходу карьеры появляются травмы, проблемные места. Раньше, в 20 лет, мог сразу выйти на поле и начать бить, носиться как олень, а сейчас надо прийти в зал, сделать активацию, подготовить тело к тренировке. Когда ты младше, даже не думаешь об этом, хотя молодые сейчас осознаннее — с личными тренерами занимаются. А в моём детстве мы пили кофе и выходили на поле рубиться в квадрат или в два касания. С возрастом понимаешь своё тело и уделяешь ему больше времени.

— Как поменялось отношение к футболу с возрастом?

— Думаю, такое у всех, что, когда ты молодой, не смотришь на цифры и контракты. Думаешь только о футболе, ищешь варианты для развития карьеры. Когда становишься взрослее, появляются другие мысли. С развитием карьеры понимаешь, что недалёк момент, когда придётся заканчивать. Так что думаешь не только о том, что хорошо для развития, но и где можешь больше получать, какая инфраструктура в клубе, как часто можешь видеться с родными. У меня пока ещё нет семьи, так что мне проще — нет садиков, перевозок животных. Со временем у футболистов это появляется, и надо думать, где будет лучше семье.

— Думал уже, до скольки хочешь поиграть?

— В моём случае — если с утра просыпаюсь и хочу идти на тренировку, то надо играть. Когда будут появляться другие мысли, надо будет задуматься, что делать дальше. Но пока я хочу играть, отдаваться полностью, чтобы потом не грызть себя, что рано закончил и не доиграл.

Юрий Бавин Фото: fcska.ru

— А думал, что будешь после делать?

— Да, много мыслей на этот счёт. Я развиваюсь и вне поля, общаюсь с ребятами, у которых другая сфера деятельности. Стараюсь участвовать в других проектах, инвестировать. Но я 25 лет в футболе, люблю его и не смогу без него жить. Есть такие, кто после карьеры не следит за футболом, однако это не про меня. Хотел бы связать своё будущее с ним. Пока нет чёткого понимания, чего хочу. Это непростой момент, однако главное, чтобы было из чего выбирать.

— Когда пришло осознание, что деньги надо инвестировать?

— Первая мысль пришла, когда играл в «Урале». В первом сезоне мне не хватило одного матча, чтобы моя зарплата выросла. Тогда очень расстроился, даже появилась апатия к футболу. Но я быстро отрезвел, потому что понимал, что только этим могу зарабатывать сейчас. Если не футбол, то что? По сути, тогда ничего и не было за спиной, кроме футбола. Плюс в тот момент был ковид, начал думать, как могу стать независимым от зарплаты, как развивать свои деньги. Все понимают, что в футболе основные деньги зарабатываешь до 35 лет. Начал углубляться, тема инвестирования мне понравилась. Плюс в «Урале» я жил с Димитровым — очень умный! Столько читал и смотрел. Он зарабатывал хорошие деньги и инвестировал их, обсуждали идеи. Сейчас он классно двигается. В школе нас не обучают финансовой грамотности, а это полезно.

— Что бы ты посоветовал тем, кто только начинает развиваться в инвестировании?

— Любому спортсмену, кто начинает зарабатывать большие деньги, надо понять, что такое финансовая грамотность. Надо откладывать деньги, вкладывать их в простые активы, например, в недвижимость. При первых деньгах появляется желание купить крутую тачку или часы. Это всё можно делать, но о будущем тоже нужно думать. В 19-20 лет думаешь, что всю жизнь будешь получать такие деньги, однако всё может сложиться по-разному. Дай бог, чтобы ты всю жизнь не парился о деньгах. С детства советую заводить активы. Есть ещё момент, когда ты даёшь деньги под управление друзьям или товарищам. Они вкладывают и развивают, но не для тебя. Обидно, когда теряешь деньги, которые ты честно зарабатываешь. Хорошо, когда есть родители или агенты, которые помогают тебе. Однако таких единицы.