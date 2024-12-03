Легионер «Зенита» застрял между двумя клубами. Вернётся ли в Россию герой Евро-2024?

На прошедшем Евро-2024 из четырёх игроков РПЛ только Ванья Дркушич дошёл до плей-офф со сборной Словении. В 1/8 финала его команда едва не вышибла португальцев, которым уступила только в серии пенальти. Сам центральный защитник вошёл в число лучших в составе словенцев по отборам и выносам мяча, точным длинным передачам и выигранным единоборствам. Игра Дркушича на чемпионате Европы стала приятным откровением, особенно на фоне того, что с «Сочи» капитан южан вылетел из РПЛ. Стало понятно: Ванью ждёт трансфер в большой российский клуб либо в топ-лигу – в частности, писали об интересе из Испании.

В результате Дркушич оказался в «Зените». И в то же время не оказался. Парадоксальность трансфера в том, что петербургский клуб, выкупив Ванью у «Сочи» за € 4 млн (по данным Transfermarkt), тут же отправил героя Словении на Евро-2024 максимально близко к родным краям – отдал в аренду «Црвене Звезде». В общем-то, Сергею Семаку на тот момент Дркушич действительно был не нужен, поскольку в его распоряжении есть Нино, Страхиня Эракович, Родригао, Нуралы Алип и Дмитрий Чистяков. «Зенит» почти не использует схему с тремя центральными защитниками, так что куда ещё набирать игроков этого амплуа? Хотя сам Семак дал понять – в будущем он рассчитывает на Дркушича:

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Игрок прекрасный, я рад, что нам удалось его подписать. Что касается его игры за «Зенит», то мы посмотрим… Он игрок молодой, в перспективе обязательно поможет нашей команде. Думаю, это очень хорошая сделка».

По информации «РБ Спорт», «Зенит» так составил договор, что может вернуть Дркушича уже в зимнее трансферное окно. А вот по данным Transfermarkt, у «Црвены Звезды» есть опция выкупа центрального защитника. Всё это только запутывает ситуацию вокруг будущего Ваньи.

На днях выступил представитель словенца Младен Ратковица. Его комментарий, мягко говоря, ничего не прояснил. Агент сказал:

«Пока никакой речи о возвращении Ваньи в «Зенит» зимой нет. Он на контракте с «Црвеной Звездой», у него всё отлично. Если у «Зенита» возникнет такая необходимость, он будет обсуждать это с сербским клубом. От игрока и агентов здесь ничего не зависит».

Ванья Дркушич Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

После чемпионата Европы, который завершился для сборной Словении 1 июля, Дркушич отдыхал до 16 августа, когда присоединился к «Црвене Звезде». Очевидно, что после такой паузы он отставал от новых партнёров с точки зрения физических кондиций. В чемпионате Сербии уже прошло несколько туров, в квалификации Лиги чемпионов команда без Ваньи выбила «Будё-Глимт» Никиты Хайкина. Поэтому если новичок «Зенита» ехал в Белград с расчётом на твёрдое место в основе, то всё оказалось несколько сложнее.

У «Црвены Звезды» тоже хватает центральных защитников. Прежде всего это капитан команды, 31-летний экс-игрок «Краснодара» Урош Спаич. Его основной напарник – 22-летний Нассер Джига из Буркина-Фасо. Кроме того, в заявке есть молодые сербы Стефан Лекович и Велько Милосавлевич, а также опытный австралиец Милош Дегенек.

В первый день сентября Дркушич дебютировал за «Црвену Звезду», выйдя в основе во встрече чемпионата Сербии с «Радничками» (1:0), однако был заменён уже в перерыве. Затем сыграл полный матч с «Напредаком» (2:0). Но следующие более серьёзные встречи белградцы провели без нового центрбека. Дркушич остался в запасе в игре 1-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:2) и не попал в заявку на дерби с «Партизаном» (4:0). Впрочем, ещё через четыре дня получил 90 минут в матче с «Железничаром» (2:1) и совершил своё первое результативное действие в составе «Црвены Звезды». Дркушич забил ударом головой.

Вероятно, благодаря этому словенец попал в основу на встречу 2-го тура Лиги чемпионов с «Интером» (0:4) в Милане. Ванью поменяли на 89-й минуте, когда белградцы пропустили все четыре мяча. После этого арендованный зенитовец присел на скамейку, а с середины по конец октября восстанавливался от разрыва отводящей мышцы. Операция Дркушичу не потребовалась. Но он пропустил матч 3-го тура Лиги чемпионов с «Монако» (1:5).

В ноябре Дркушич сыграл только трижды. В чемпионате Сербии вышел в основе с ОФК (1:0) и был снова заменён в перерыве. В Кубке страны появился на поле за полчаса до конца матча с ФК «Текстилац» (7:0). «Црвена Звезда» без Ваньи в следующих турах Лиги чемпионов крупно проиграла «Барселоне» (2:5) и сенсационно разгромила «Штутгарт» (5:1). В этих встречах словенский защитник оставался в запасе.

В прошедший уикенд за «Црвену Звезду» не смог сыграть Спаич, поэтому Дркушич попал в основу на матч чемпионата с «Младостью». Провёл на поле все 90 минут, помог победить – 2:0. Команда Владана Милоевича, как обычно, не чувствует конкуренции в чемпионате Сербии и лидирует с отрывом в 12 очков от «Партизана».

«У Ваньи есть проблемы, думаю, он всё ещё может дать нам многое, когда освободится от боли после травм, которые его беспокоили, – объяснял главный тренер «Црвены Звезды» Милоевич. – Он медленно входит в ритм. Нам нужно быть осторожными с ним».

Таким образом, к началу зимы Дркушич провёл всего семь матчей за «Црвену Звезду». Хотя в Белграде у Ваньи есть возможность получить неоценимый опыт выступлений в Лиге чемпионов, это наверняка не то, на что надеялся сам словенец. Пока трудно понять, в чём может быть мотивация сербского клуба выкупить зенитовца. Разве что в случае продажи кого-то из своих центрбеков. Спаич – возрастной и после множества травм, поэтому его трансфер кажется маловероятным. А вот Джига наверняка заинтересует клубы побогаче.

Но вполне возможно, что будущим летом «Зениту» Дркушич будет нужен больше, чем «Црвене Звезде». У Родригао и Чистякова завершаются контракты с клубом. Если бразильца не продлят, то его место займёт другой легионер.