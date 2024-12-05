Французский футбол погряз в коррупции. У клубов нет денег, президент Лиги 1 арестован

Франция переживает существенный кризис – начиная от политического (вот-вот случится отставка правительства) и заканчивая крутым пике футбольной отрасли. Долгие годы Лига 1 ведёт неустанную борьбу с четырьмя другими клубными топ-чемпионатами Европы, но каждый раз оказывается в роли бедного родственника. Это происходит из-за огромного разрыва в финансах между флагманским клубом высшего дивизиона «ПСЖ» и остальными командами. Пока парижане этой осенью хвастали ультрасовременной базой за € 300 млн, клубы попроще едва сводили концы с концами.

Не лучшее положение дел, в частности, красноречиво подчёркивает позиция Франции в таблице коэффициентов УЕФА. Она всё ещё занимают пятую строчку (63,807) не только с колоссальным отставанием от Германии (77,285), Испании (79,561), Италии (85,481) и Англии (97,035), но и с перспективой уступить своё место Нидерландам (59,233). К такому повороту привело отсутствие конкуренции в Лиге 1, а также беспрецедентный уровень коррупции в руководстве лиги.

Провальный телевизионный контракт

Один из главных показателей успешности любой спортивной лиги — сумма контракта с вещателями. В конце ноября руководство АПЛ отчиталось об увеличении доходов от телетрансляций и коммерческой рекламы на 17% – с £ 10,5 млрд в период с 2022 по 2025 год до £ 12,25 млрд (2025-2028). Внутренние ТВ-права АПЛ стоят € 2 млрд в год, тогда как Лига 1 зарабатывает в четыре раза меньше.

Президент LFP Венсан Лабрюн привёл французский футбол к стагнации Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В попытках соответствовать высоким стандартам конкурентов (Бундеслига зарабатывает € 1,1 млрд в год, Ла Лига – € 990 млн, Серия А – € 900 млн) Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) лишь надорвала пупок и обрекла себя на несколько голодных лет. Несмотря на предупреждения экспертов о высокой степени риска заключения контракта с испанским телеканалом Mediapro, в 2020 году французы обольстились высокой суммой сделки – испанцы предложили € 830 млн в год за право показывать восемь из девяти матчей в неделю. С учётом ещё € 330 млн в год за трансляцию центрального матча тура от Canal+ президент LFP Венсан Лабрюн трубил о потрясающей маркетинговой победе.

Отрезвление наступило очень скоро. Всего спустя несколько месяцев после старта сезона-2020/2021 Mediapro заявила о неспособности выполнять контракт. Соглашение было разорвано, что стало огромным ударом для клубов Лиги 1, и так оказавшихся на грани выживания из-за последствий ковида. Лишь год спустя французы нашли другого вещателя (Amazon), однако сумма сделки оказалась очень скромной – € 275 млн евро за сезон. Руководство лиги надеялось исправить ситуацию и добиться выхода на искомый показатель в € 1 млрд за сезон в новом пуле (2024-2029) за счёт тендера на продажу ТВ-прав. Вот только заинтересованных компаний не оказалось.

Дошло до того, что сроки начала текущего сезона едва не перенесли из-за отсутствия новой сделки, и лишь в августе удалось добиться определённого прогресса. LFP заключила новое соглашение на реализацию внутренних телевизионных прав Лиги 1 с двумя вещателями – стриминговым сервисом DAZN и катарским холдингом beIN Sports на € 500 млн в год. Катастрофически мало для лиги уровня европейских топ-5.

Банкротство «Бордо», последнее предупреждение «Лиону»

Жировать в таких условиях может лишь «ПСЖ», который не только поддерживается благодаря бездонным карманам катарских владельцев, но и построил успешную экономическую модель. В последнем рейтинге самых прибыльных клубов мира Deloitte Money League — 2024 парижане заняли третью строчку после «Реала» и «Манчестер Сити». Клуб заработал € 802 млн, из которых € 400 млн составили коммерческие доходы, € 249 млн – продажа телевизионных прав и ещё € 153 млн – выручка от реализации билетов.

«Бордо» скатился в четвёртый дивизион Фото: girondins.com

Другие французские клубы не обладают такими возможностями. Хуже того, они неумело ведут бизнес, что приводит к печальным последствиям. Летом 2024 года профессиональный статус потерял шестикратный чемпион страны «Бордо». Аквитанцы растратили более € 100 млн, вырученных в конце прошлого десятилетия за трансферы Малкома, Орельена Тчуамени и Жюля Кунде, и грохнулись во второй дивизион. Собственники с сомнительной репутацией привели к долгам в € 40 млн, которые бывший клуб Зинедина Зидана не смог погасить. Была надежда, что летом клуб спасёт спортивная империя Fenway Sports Group (FSG), владеющая «Ливерпулем» и несколькими франшизами в НХЛ и других топовых лигах, но после детального исследования кредитной истории «Бордо» американцы отказались от его покупки.

В середине ноября чёрная метка от Национальной дирекции контроля и управления (DNCG) прилетела «Лиону», чей долг в данное время, по информации L'Équipe, составляет € 505,1 млн. Клубу запретили покупать игроков и ограничили размер зарплатной ведомости – вполне вероятно, зимой команде придётся продать нескольких лидеров. Примечательно, что два года назад, когда «Лион» за € 800 млн приобрёл американский миллиардер Джон Текстор, он пообещал фанатам навязать борьбу «ПСЖ». Заявления выглядели вполне обоснованными, ведь Текстор является владельцем мультиклубной империи Eagle Football Group (EFG), в которую, помимо «Лиона», входят новоиспечённый обладатель Кубка Либертадорес «Ботафого» и бельгийский «Моленбек», а также ему принадлежит 40% акций «Кристал Пэлас».

Владелец «Лиона» Джон Текстор с кубком Либертадорес. А как же французский клуб? Фото: Wagner Meier/Getty Images

Проблема для «Лиона» состоит в том, что Текстор в своей империи сделал ставку на «Ботафого», который теперь примет участие в клубном чемпионате мира ФИФА и хорошо заработает. Поэтому после покупки французского клуба американец в основном вкладывает деньги в бразильский клуб – в частности, в прошлом году вынул деньги из бюджета «Лиона» и начал строительство клубной базы «Ботафого».

Президент LFP поднял себе зарплату втрое

В кризисные моменты для любой организации очень важно, чтобы у руля находился грамотный менеджер, способный последовательными решениями стабилизировать ситуацию. Осенью 2024 года президент LFP Венсан Лабрюн практически единогласно (85% голосов) был переизбран на второй четырёхлетний срок, что могло бы свидетельствовать о согласии большинства заинтересованных лиц с его реформами. Однако на деле чиновник всего лишь окружил себя лояльными людьми, а его решения вызвали настолько сумасшедшую критику, что ими заинтересовалось французское правительство. Полгода назад Сенат инициировал расследование деятельности LFP, итоги которого произвели огромный резонанс.

«Французский футбол тратит больше, чем зарабатывает. Иллюзии сменились разочарованием. Телевизионные права на Лигу 1 в их нынешнем виде не могут гарантировать устойчивое развитие. Я наблюдаю молчание государственных администраторов и Федерации футбола Франции (FFF) во время всех последних событий в профессиональном футболе. В частности, что касается общественных интересов, принципа солидарности, изучения и реализации соглашения о субделегировании государственных услуг, которое соединяет LFP с FFF. Эти организации обязаны ставить министерство спорта в известность о всех своих шагах, но этого не было сделано», – возмущается представитель Сената Мишель Савен.

Расследование Сената выявило, что Лабрюн увеличил себе годовую зарплату с € 400 тыс. до € 1,2 млн, что было хитро скрыто в отчётах LFP. Также президент подвергся критике за сделку с Mediapro, которая привела к «колоссальным финансовым потерям клубов и снизила будущую стоимость продукта». В ноябре в офисе LFP и в доме её президента прошли обыски в рамках расследования «хищения государственных средств». Сам Лабрюн пока отстранён от обязанностей – их сейчас исполняет его заместитель Арно Руже.

Скандальная сделка с инвестиционным фондом

Основное внимание антикоррупционной прокуратуры, занимающейся этим делом, привлекла сделка 2022 года. После потери многомиллионного соглашения с Mediapro Лабрюн стал ломать голову, как унять вызванную им же головную боль, ведь на рискованной сделке для поднятия репутации настоял сам Венсан. Простой человек в сложной ситуации берёт микрокредит – нечто подобное пришлось организовать и президенту LFP.

Ашраф Хакими Фото: Franco Arland/Getty Images

Он обратился за помощью к инвестиционному фонду из Люксембурга CVC Capital Partners, который выделил лиге € 1,5 млрд в обмен на 13% будущих доходов компании LFP Media, занимающейся реализацией медийных прав лиги. Эти деньги в сложное время стали спасательным кругом для многих французских клубов, однако их целевое использование вызвало немало вопросов. Дело в том, что средства распределили в зависимости от успехов команд за последние 10 лет – к примеру, если «ПСЖ» досталось € 200 млн, то клубам вроде «Ренна» – всего лишь € 35 млн.

Верхом цинизма и проявлением беспрецедентной коррупции французская прокуратура считает премии при проведении сделки с CVC Capital Partners, которые очень похожи на откаты. Бессонные ночи и талант Лабрюна были оценены в € 8,5 млн, € 24 млн в равных пропорциях получили два ответственных за проведение сделки банка, а ещё 5 млн – осуществлявшая юридическое сопровождение нотариальная контора.

Французскому футболу придётся потратить немало времени и ресурсов, чтобы восстановиться после правления алчного и беспринципного президента.