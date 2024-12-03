А «Монако» с Головиным всё дальше от чемпионской гонки во Франции.

Битва Сафонова и чемпионство Хайкина. Как прошёл ноябрь у россиян за границей

Российские футболисты за границей продолжают выступления в сезоне-2024/2025 (но не все). Рассказываем, чем же отметились наши легионеры в ноябре.

Наши легионеры

ПГ – пропущенные голы у вратарей, СМ – сухие матчи у вратарей

Александр Головин («Монако», Франция)

В ноябре Головин провёл пять матчей за «Монако» из шести возможных. Александр из-за проблем со здоровьем пропустил игру Лиги 1 со «Страсбургом» (3:1). Но сыграл полные матчи с «Анже» (0:1) и «Брестом» (3:2). Также Александр провёл 75 минут во встрече с «Марселем» (1:2). Головин забил два мяча: «Бресту» и провансальцам. Если в первой ситуации гол принёс три очка, то с «Марселем» монегаски упустили преимущество.

Александр Головин с партнёрами Фото: Xavier Laine/Getty Images

Также россиянин провёл два матча в Лиге чемпионов: с «Болоньей» (1:0) и «Бенфикой» (2:3). С португальцами Головин поучаствовал сразу в двух историях. Перед встречей украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отказался от рукопожатия с Александром. А уже на 13-й минуте Головин стал автором ассиста на Элисса Бен-Сегира. Но набрать очки «Монако» не сумел.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

У «Гавра» проблемы в Лиге 1. Команда занимает 16-е место в таблице и располагается в зоне стыков. А Далер Кузяев перестал считаться футболистом основы. В ноябре россиянин дважды выходил в старте – с «Нантом» (2:0) и «Анже» (0:1). И ещё два раза Далер появился на замену (с «Монпелье» – 1:0, и «Реймсом» – 0:3). Кузяев не отметился ни одним результативным действием. Тяжёлый сезон для 31-летнего россиянина.

СМИ сообщали о возможном уходе Кузяева зимой. Однако технический директор «Гавра» Мохамед Эль Харрат опроверг все слухи. Но не исключён вариант, что летом 2025 года Далер вернётся в РПЛ.

Фёдор Чалов и Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

ПАОК бьётся за второе подряд золото. После 13 матчей клуб из Салоников занимает третье место в чемпионате Греции и отстаёт всего на три очка от «Олимпиакоса». Чалов и Оздоев обладают немного разным статусом в ПАОКе. Фёдор – игрок ротации, а вот Магомед – важный футболист основы. В ноябре Чалов сыграл всего 47 минут в трёх матчах чемпионата. Однако во встрече с «Астерасом» он оформил ассист на победный гол команды (2:1). Также Фёдор провёл два матча в Лиге Европы: 25 минут с «Манчестер Юнайтед» (0:2) + чуть больше часа с РФШ (2:0). Латвийской команде Чалов забил свой первый гол в нынешнем сезоне еврокубков.

Фёдор Чалов и Магомед Оздоев Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

Оздоев вышел на поле во всех пяти встречах ПАОКа в ноябре. Результативными действиями Магомед не отметился, его главная задача – работа в опорной зоне. Оздоев заслужил комплименты за крутой матч с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». После игры россиянин попал в милую ситуацию: он попросил легенду «МЮ» Пола Скоулза расписаться на футболке. Оздоев сделал это ради отца, коллекционирующего формы с автографами.

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США)

Сезон для Алексея Миранчука завершился в ноябре. Его «Атланта Юнайтед» сначала сенсационно отправила отдыхать «Интер Майами» с Лионелем Месси. Команды встретились в первом раунде плей-офф МЛС. И «Атланта» одержала победу в серии – 2-1. Миранчук отметился ассистами во второй и третьей встречах.

Но затем «Атланта» уступила во втором раунде «Орландо Сити» – 0:1. Миранчук не вытащил свою команду в полуфинал МЛС. И отправился в отпуск.

Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция)

Наверное, самая интересная ситуация среди легионеров складывается у Сафонова. Россиянин сражается за место в основе «ПСЖ» с Джанлуиджи Доннаруммой. Тренер парижан доверил Матвею выйти на поле в двух встречах Лиги 1 – с «Лансом» (1:0) и «Тулузой» (3:0).

Матвей Сафонов Фото: Stefan Matzke/Getty Images

А затем Сафонов оказался в старте на важнейшую игру Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). Матвей выдал неоднозначный матч: вроде и тащил, но пропустил обидный гол. Есть ли вина Сафонова? Отчасти. Россиянин не очень удачно сыграл на угловом и позволил защитнику мюнхенцев Ким Мин Джэ забить. Также Сафонов средне играл ногами (всего 44% точных передач). На следующую встречу чемпионата с Франции с «Нантом» (1:1) Матвей уже остался в запасе. Надеемся, что россиянин ещё поборется за основу!

Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия)

Поздравляем россиянина – в четвёртый раз подряд он стал чемпионом Норвегии с «Будё-Глимт». Месяц у Никиты сложился противоречивый – он отыграл шесть матчей от начала и до конца, но во встречах Лиги Европы с «Карабахом» и «Манчестер Юнайтед» наошибался на сезон вперёд.

Как дела у других футболистов?

Антон Миранчук («Сьон», Швейцария)

В ноябре российский полузащитник «Сьона» сыграл всего одну встречу. Антон провёл 83 минуты в матче чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» и не отметился результативными действиями. Затем Миранчук получил повреждение, из-за которого пропустил уже три встречи.

Антон Миранчук Фото: IMAGO/ТАСС

Герман Онугха («Копенгаген», Дания)

Российский форвард «Копенгагена» потерял место в составе клуба. В ноябре Онугха появился на поле только в матче Лиги Европы с «Башакшехиром». За 60 минут Герман не отметился результативными действиями. А в чемпионате Дании Онугха не провёл ни одной встречи в ноябре.

Иван Злобин («Фамаликан», Португалия)

В ноябре голкипер «Фамаликана» провёл три матча в чемпионате Португалии. Злобин помог своему клубу одержать победу над АВС (3:2) и сыграть вничью с «Арокой» (0:0). Также «Фамаликан» уступил «Эшторилу» (1:2).

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Полузащитник «Реала Сосьедад» продолжает восстановление от травмы лодыжки. В нынешнем сезоне Захарян ещё ни разу не выходил на поле. Ждём Арсена в декабре!

Юрий Лодыгин («Панатинаикос», Греция)

Лодыгин проигрывает конкуренцию Бартоломею Дронговскому. Россиянин ни разу не появился на поле в составе «Панатинаикоса» в ноябре.

Даниил Худяков («Штурм», Австрия)

Даниил Худяков Фото: Branislav Racko/IMAGO/ТАСС

Худяков занял место в воротах «Штурма» после травмы основного голкипера Кьелла Схерпена. Россиянин провёл два матча: с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов и «Альтахом» (1:1) в австрийской Бундеслиге. Пока что Даниил оправдывает доверие. Посмотрим, отвоюет ли россиянин место в старте на постоянной основе.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Российский форвард «Ариса» набрал форму. Кокорин вернулся в основу клуба и выдал хороший ноябрь. Александр забил гол и оформил два ассиста в трёх встречах чемпионата Кипра. Кокорин помог «Арису» обыграть «Анортосис» (3:0) и АЕЛ (3:0). Также клуб из Лимасола уступил АЕКу из Ларнаки (0:2).

Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия)

Капитан «Вестерло» потерял место в составе, хотя начинал сезон игроком основы. В ноябре Нойштедтер ни разу не вышел на поле. «Вестерло» проводит неплохой сезон и без россиянина. После 16 матчей команда занимает восьмое место в чемпионате Бельгии.

Иван Игнатьев («Урарту», Армения)

Игнатьев нашёл себя в чемпионате Армении? В ноябре российский форвард забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в пяти матчах. «Урарту» делит первое место в таблице с «Арарат-Арменией» и борется за золото. А Игнатьев – лучший бомбардир лиги с 12 голами.

Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия)

Егор Пруцев Фото: Mike Kireev/Getty Images

Пруцев остаётся футболистом ротации сильнейшего клуба Сербии. В ноябре Егор провёл на поле 19 минут в матче чемпионата с «Войводиной» (3:0) и один тайм с ОФК (1:0). А в Лиге чемпионов Пруцев вышел в концовке встречи с «Барселоной» (2:5). Россиянин не сумел отметиться забитым мячом или ассистом.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

Шапи отлично начал ноябрь: он забил мяч в матче чемпионата Греции с «Левадиакосом» (3:1). Этот гол стал первым для Сулейманова в сезоне. А в следующих трёх встречах российский вингер «молчал». Совпадение или нет, но «Арис» уступил во всех. Клуб из Салоников немного отстал от лидеров и занимает пятое место в таблице чемпионата Греции.

Даниил Лесовой (АЕЛ, Кипр)

В ноябре российский вингер трижды выходил на поле в чемпионате Кипра. Однако ни в одной из встреч Лесовой не отметился результативными действиями. Всего у Даниила три гола и два ассиста за девять матчей в сезоне. Его АЕЛ занимает восьмое место в чемпионате Кипра после 12 туров.