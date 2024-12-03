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Итоги выступления российских футболистов за границей в ноябре, Сафонов, Головин, Миранчук, Чалов, Оздоев, Кузяев

Битва Сафонова и чемпионство Хайкина. Как прошёл ноябрь у россиян за границей
Никита Паглазов
Как прошёл ноябрь у россиян за границей
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А «Монако» с Головиным всё дальше от чемпионской гонки во Франции.

Российские футболисты за границей продолжают выступления в сезоне-2024/2025 (но не все). Рассказываем, чем же отметились наши легионеры в ноябре.

Наши легионеры

Наши легионеры

ПГ – пропущенные голы у вратарей, СМ – сухие матчи у вратарей

Александр Головин («Монако», Франция)

В ноябре Головин провёл пять матчей за «Монако» из шести возможных. Александр из-за проблем со здоровьем пропустил игру Лиги 1 со «Страсбургом» (3:1). Но сыграл полные матчи с «Анже» (0:1) и «Брестом» (3:2). Также Александр провёл 75 минут во встрече с «Марселем» (1:2). Головин забил два мяча: «Бресту» и провансальцам. Если в первой ситуации гол принёс три очка, то с «Марселем» монегаски упустили преимущество.

Александр Головин с партнёрами

Александр Головин с партнёрами

Фото: Xavier Laine/Getty Images

Также россиянин провёл два матча в Лиге чемпионов: с «Болоньей» (1:0) и «Бенфикой» (2:3). С португальцами Головин поучаствовал сразу в двух историях. Перед встречей украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отказался от рукопожатия с Александром. А уже на 13-й минуте Головин стал автором ассиста на Элисса Бен-Сегира. Но набрать очки «Монако» не сумел.

Команда не поддержала капитана:
Головин забил в важнейшем матче! Но «Монако» сам всё испортил
Головин забил в важнейшем матче! Но «Монако» сам всё испортил

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

У «Гавра» проблемы в Лиге 1. Команда занимает 16-е место в таблице и располагается в зоне стыков. А Далер Кузяев перестал считаться футболистом основы. В ноябре россиянин дважды выходил в старте – с «Нантом» (2:0) и «Анже» (0:1). И ещё два раза Далер появился на замену (с «Монпелье» – 1:0, и «Реймсом» – 0:3). Кузяев не отметился ни одним результативным действием. Тяжёлый сезон для 31-летнего россиянина.

СМИ сообщали о возможном уходе Кузяева зимой. Однако технический директор «Гавра» Мохамед Эль Харрат опроверг все слухи. Но не исключён вариант, что летом 2025 года Далер вернётся в РПЛ.

Размышляем:
Кузяев выпал из основы «Гавра». Теперь обратно в Россию?
Кузяев выпал из основы «Гавра». Теперь обратно в Россию?

Фёдор Чалов и Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

ПАОК бьётся за второе подряд золото. После 13 матчей клуб из Салоников занимает третье место в чемпионате Греции и отстаёт всего на три очка от «Олимпиакоса». Чалов и Оздоев обладают немного разным статусом в ПАОКе. Фёдор – игрок ротации, а вот Магомед – важный футболист основы. В ноябре Чалов сыграл всего 47 минут в трёх матчах чемпионата. Однако во встрече с «Астерасом» он оформил ассист на победный гол команды (2:1). Также Фёдор провёл два матча в Лиге Европы: 25 минут с «Манчестер Юнайтед» (0:2) + чуть больше часа с РФШ (2:0). Латвийской команде Чалов забил свой первый гол в нынешнем сезоне еврокубков.

Фёдор Чалов и Магомед Оздоев

Фёдор Чалов и Магомед Оздоев

Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

Оздоев вышел на поле во всех пяти встречах ПАОКа в ноябре. Результативными действиями Магомед не отметился, его главная задача – работа в опорной зоне. Оздоев заслужил комплименты за крутой матч с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». После игры россиянин попал в милую ситуацию: он попросил легенду «МЮ» Пола Скоулза расписаться на футболке. Оздоев сделал это ради отца, коллекционирующего формы с автографами.

Причины тяжёлого старта Фёдора в ПАОКе:
«Чалов чувствует давление. Он потерял уверенность». Почему у Фёдора не идёт в Греции
«Чалов чувствует давление. Он потерял уверенность». Почему у Фёдора не идёт в Греции

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США)

Сезон для Алексея Миранчука завершился в ноябре. Его «Атланта Юнайтед» сначала сенсационно отправила отдыхать «Интер Майами» с Лионелем Месси. Команды встретились в первом раунде плей-офф МЛС. И «Атланта» одержала победу в серии – 2-1. Миранчук отметился ассистами во второй и третьей встречах.

Но затем «Атланта» уступила во втором раунде «Орландо Сити» – 0:1. Миранчук не вытащил свою команду в полуфинал МЛС. И отправился в отпуск.

Подробности последнего матча «Атланты»:
Сезон для Алексея Миранчука закончился бесславно. Всё решил нелепейший гол
Сезон для Алексея Миранчука закончился бесславно. Всё решил нелепейший гол

Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция)

Наверное, самая интересная ситуация среди легионеров складывается у Сафонова. Россиянин сражается за место в основе «ПСЖ» с Джанлуиджи Доннаруммой. Тренер парижан доверил Матвею выйти на поле в двух встречах Лиги 1 – с «Лансом» (1:0) и «Тулузой» (3:0).

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Stefan Matzke/Getty Images

А затем Сафонов оказался в старте на важнейшую игру Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). Матвей выдал неоднозначный матч: вроде и тащил, но пропустил обидный гол. Есть ли вина Сафонова? Отчасти. Россиянин не очень удачно сыграл на угловом и позволил защитнику мюнхенцев Ким Мин Джэ забить. Также Сафонов средне играл ногами (всего 44% точных передач). На следующую встречу чемпионата с Франции с «Нантом» (1:1) Матвей уже остался в запасе. Надеемся, что россиянин ещё поборется за основу!

Во Франции Матвея не щадили:
«Сафонов выглядел смешно». Во Франции россиянина разносят за ошибку в Лиге чемпионов
«Сафонов выглядел смешно». Во Франции россиянина разносят за ошибку в Лиге чемпионов

Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия)

Поздравляем россиянина – в четвёртый раз подряд он стал чемпионом Норвегии с «Будё-Глимт». Месяц у Никиты сложился противоречивый – он отыграл шесть матчей от начала и до конца, но во встречах Лиги Европы с «Карабахом» и «Манчестер Юнайтед» наошибался на сезон вперёд.

Знали?
Россия потеряет кандидата в сборную? Наш игрок решил остаться в Норвегии
Россия потеряет кандидата в сборную? Наш игрок решил остаться в Норвегии

Как дела у других футболистов?

Антон Миранчук («Сьон», Швейцария)

В ноябре российский полузащитник «Сьона» сыграл всего одну встречу. Антон провёл 83 минуты в матче чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» и не отметился результативными действиями. Затем Миранчук получил повреждение, из-за которого пропустил уже три встречи.

Антон Миранчук

Антон Миранчук

Фото: IMAGO/ТАСС

Миранчук зря выбрал Швейцарию?
Первые два месяца Антона Миранчука в Швейцарии — боль
Первые два месяца Антона Миранчука в Швейцарии — боль

Герман Онугха («Копенгаген», Дания)

Российский форвард «Копенгагена» потерял место в составе клуба. В ноябре Онугха появился на поле только в матче Лиги Европы с «Башакшехиром». За 60 минут Герман не отметился результативными действиями. А в чемпионате Дании Онугха не провёл ни одной встречи в ноябре.

Иван Злобин («Фамаликан», Португалия)

В ноябре голкипер «Фамаликана» провёл три матча в чемпионате Португалии. Злобин помог своему клубу одержать победу над АВС (3:2) и сыграть вничью с «Арокой» (0:0). Также «Фамаликан» уступил «Эшторилу» (1:2).

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Полузащитник «Реала Сосьедад» продолжает восстановление от травмы лодыжки. В нынешнем сезоне Захарян ещё ни разу не выходил на поле. Ждём Арсена в декабре!

Юрий Лодыгин («Панатинаикос», Греция)

Лодыгин проигрывает конкуренцию Бартоломею Дронговскому. Россиянин ни разу не появился на поле в составе «Панатинаикоса» в ноябре.

Даниил Худяков («Штурм», Австрия)

Даниил Худяков

Даниил Худяков

Фото: Branislav Racko/IMAGO/ТАСС

Худяков занял место в воротах «Штурма» после травмы основного голкипера Кьелла Схерпена. Россиянин провёл два матча: с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов и «Альтахом» (1:1) в австрийской Бундеслиге. Пока что Даниил оправдывает доверие. Посмотрим, отвоюет ли россиянин место в старте на постоянной основе.

Как Худяков дебютировал в ЛЧ за «Штурм»:
Ещё один наш вратарь сыграл в ЛЧ. И сразу «на ноль»!
Ещё один наш вратарь сыграл в ЛЧ. И сразу «на ноль»!

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Российский форвард «Ариса» набрал форму. Кокорин вернулся в основу клуба и выдал хороший ноябрь. Александр забил гол и оформил два ассиста в трёх встречах чемпионата Кипра. Кокорин помог «Арису» обыграть «Анортосис» (3:0) и АЕЛ (3:0). Также клуб из Лимасола уступил АЕКу из Ларнаки (0:2).

Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия)

Капитан «Вестерло» потерял место в составе, хотя начинал сезон игроком основы. В ноябре Нойштедтер ни разу не вышел на поле. «Вестерло» проводит неплохой сезон и без россиянина. После 16 матчей команда занимает восьмое место в чемпионате Бельгии.

Иван Игнатьев («Урарту», Армения)

Игнатьев нашёл себя в чемпионате Армении? В ноябре российский форвард забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в пяти матчах. «Урарту» делит первое место в таблице с «Арарат-Арменией» и борется за золото. А Игнатьев – лучший бомбардир лиги с 12 голами.

Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия)

Егор Пруцев

Егор Пруцев

Фото: Mike Kireev/Getty Images

Пруцев остаётся футболистом ротации сильнейшего клуба Сербии. В ноябре Егор провёл на поле 19 минут в матче чемпионата с «Войводиной» (3:0) и один тайм с ОФК (1:0). А в Лиге чемпионов Пруцев вышел в концовке встречи с «Барселоной» (2:5). Россиянин не сумел отметиться забитым мячом или ассистом.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

Шапи отлично начал ноябрь: он забил мяч в матче чемпионата Греции с «Левадиакосом» (3:1). Этот гол стал первым для Сулейманова в сезоне. А в следующих трёх встречах российский вингер «молчал». Совпадение или нет, но «Арис» уступил во всех. Клуб из Салоников немного отстал от лидеров и занимает пятое место в таблице чемпионата Греции.

Даниил Лесовой (АЕЛ, Кипр)

В ноябре российский вингер трижды выходил на поле в чемпионате Кипра. Однако ни в одной из встреч Лесовой не отметился результативными действиями. Всего у Даниила три гола и два ассиста за девять матчей в сезоне. Его АЕЛ занимает восьмое место в чемпионате Кипра после 12 туров.

А что происходит с экс-легионерами РПЛ?
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