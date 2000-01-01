Фанаты «Ливерпуля» провоцировали Гвардиолу
Во время матча «Ливерпуля» с «Сити» фанаты мерсисайдцев провоцировали Пепа, выкрикивая обидные фразы. Но тренер «горожан» не повёлся, а наоборот, нашёл красивый ответ обидчикам.
Классный ответ
Фанаты «Ливерпуля» во время игры скандировали: «Тебя уволят завтра утром». В ответ Гвардиола показал фанатам на пальцах цифру шесть — именно столько титулов АПЛ выиграл Пеп. Увы, одержать победу в матче с «Ливерпулем» это не помогло (0:2).
Фанаты «Ливерпуля» провоцировали Гвардиолу. Пеп нашёл красивый ответ
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