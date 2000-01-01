Фанаты «Ливерпуля» провоцировали Гвардиолу. Пеп нашёл красивый ответ

Классный ответ

Фанаты «Ливерпуля» во время игры скандировали: «Тебя уволят завтра утром». В ответ Гвардиола показал фанатам на пальцах цифру шесть — именно столько титулов АПЛ выиграл Пеп. Увы, одержать победу в матче с «Ливерпулем» это не помогло (0:2).