Собака отобрала мяч во время матча в Уругвае. Видео

Пёс отобрал мяч во время матча в Уругвае. Видео

Во встрече чемпионата Уругвая между «Рампла Хуниорс» и «Монтевидео Уондерерс» (1:1) на поле выбежала собака. Пёс не просто пробежал по газону, а даже отобрал мяч у команд. Хороший мальчик, видимо, тоже хотел поиграть в футбол!