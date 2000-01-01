Пёс отобрал мяч во время матча в Уругвае. Видео
Во встрече чемпионата Уругвая между «Рампла Хуниорс» и «Монтевидео Уондерерс» (1:1) на поле выбежала собака. Пёс не просто пробежал по газону, а даже отобрал мяч у команд. Хороший мальчик, видимо, тоже хотел поиграть в футбол!
Собака отобрала мяч во время матча в Уругвае. Видео
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