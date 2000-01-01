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Победный ассист с порванными «крестами» в МЛС
Победный ассист с порванными «крестами» в МЛС
«Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Сиэтл Саундерс» (1:0) и вышел в финал плей-офф МЛС. Победный ассист отдал футболист с порванными крестообразными связками!
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Героический поступок
Героический поступок
Рики Пуч получил травму колена ещё на 60-й минуте матча, но решил остаться на поле. На 86-й минуте воспитанник «Барселоны» сделал ассист на Деяна Йовелича, который забил победный гол.
Страшная травма
Страшная травма
Уже после игры выяснилось, что Пуч порвал крестообразную связку колена. Теперь испанский футболист пропустит около полугода из-за восстановления.
«ЛА Гэлакси» вышел в финал МЛС благодаря футболисту с порванными «крестами»
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