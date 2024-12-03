«Играл за Дзюбу в FIFA, а теперь — с ним в одной команде!» Как совмещать РПЛ и школу

Уже на старте этого сезона в Премьер-Лиге был побит «возрастной» рекорд: игрок «Акрона» Арсений Дмитриев стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов России, вышедшим на поле в стартовом матче сезона. Дмитриеву — 17 лет, впереди ЕГЭ, поэтому от сравнения с Ямалем никуда не деться. В интервью «Чемпионату» Арсений рассказал о совмещении футбола с учёбой, об отказах «Зенита» и «Краснодара», а также вспомнил пенальти Дзюбы на ЧМ и покер Аршавина «Ливерпулю».

«В «Зените» сказали: «Мы вам перезвоним», а «Краснодару» не подошёл по игровому мышлению»

— Ты родился в Новосибирске. Как выглядит сибирское детство?

— В три года я пошёл на хоккей, занимался им около года. После решил попробовать свои силы в футболе. Мой дедушка тренировал хоккейную паралимпийскую сборную глухих, поэтому с детства меня хотели отдать в хоккей. Но во дворе все пацаны играли в футбол, меня тоже к нему тянуло, поэтому после травмы выбор пал на него. После первой тренировки папа спрашивает: «Футбол или хоккей?». Отвечаю: «Конечно, футбол». Первой моей командой был новосибирский «Спартак», провёл там около четырёх лет, потом перебрался в академию «Новосибирска». В ней я играл где-то два года. Эта команда была уже посильнее, оттуда ездил на просмотры в «Краснодар» и «Зенит», но меня не брали. Меня заметили в «Акрон-Академии имени Коноплёва», и я туда перешёл.

— Как объясняли отказ в «Краснодаре» и «Зените»?

— В «Краснодаре» сказали, что я неплохо технически оснащён, но по антропометрическим данным и игровому мышлению не очень подхожу. А в «Зените» ничего не объяснили, просто сказали: «Мы вам перезвоним». Не очень приятно, когда тебе отказывают, но со мной ездил отец, он всегда меня поддерживал. А сразу же после «Зенита» — в аэропорт и в «Акрон-Академию Коноплёва».

Арсений Дмитриев Фото: ФК «Акрон»

«Все друзья отца и родственники советовали идти в хоккей — больше шансов пробиться»

— Хоккей — более очевидный вид спорта для детей в Новосибирске?

— Можно и так сказать. Хоккей там развит лучше футбола. Все друзья отца, родственники советовали идти в хоккей, потому что «Сибирь» неплохо выступает в высшем дивизионе. Говорили, что больше шансов пробиться.

— Почему всё-таки футбол?

— Папа послушал мнения окружающих, что хоккей лучше, но он сам футболист, раньше играл. Ему хотелось, чтобы я тоже был в футболе. Да и я был за, это даже больше моя инициатива.

— Сейчас за хоккеем следишь?

— Вообще нет, не интересуюсь.

«С родителями видимся раз в два-три месяца — скучаем друг по другу»

— Есть распространённое мнение, что в Сибири дела с футболом не очень. Правда?

— На самом деле да. Нехватка полей, особенно зимой. Есть один манеж полноразмерный — для игры 11 на 11. Но очень много детских команд, ребятишек, поэтому всем мало места. Манеж ещё и в аренду сдаётся, всех не уместить. А летом полей достаточно, с этим проблем нет.

— Родители Соболева сами платили за поездки на турниры в другие города из Барнаула. У тебя такая же ситуация?

— Новосибирский «Спартак» — частная школа, там приходилось всё самим оплачивать — перелёты в Москву или в другие города. Иногда родители сами отвозили на турниры в ближайшие города — Барнаул, Томск или Омск. А в академии «Новосибирска» был спонсор, потому что есть главная команда, платить уже не надо было.

— Семье приходилось сильно тратиться?

— Конечно, это било по бюджету. Но родители всегда шли мне навстречу и делали для меня самое лучшее.

— Тебя заметили на одном из турниров в Астрахани, что и привело к переезду в Тольятти. Родители легко отпустили?

— У всей семьи стояла общая цель и мечта — всегда хотели попасть в академию, играть на высшем уровне. Все уже хотели, чтобы меня поскорее забрали в какую-то академию (улыбается). А когда мне сказали, что зачисляют, все обрадовались. Сейчас мы с родителями скучаем друг по другу, видимся где-то раз в два-три месяца.

— В 15 лет ты впервые оказался вдали от родителей. Долго привыкал?

— По-моему, даже в 14. На самом деле нормально перенёс. Со мной был земляк из одной команды Данил Войтенко (игрок «Акрон-М». — Прим. «Чемпионата»). Мы практически одновременно перешли из академии «Новосибирска», с разницей в две недели. Он мне помог более-менее адаптироваться, поэтому проблем не было.

— Есть фотография, где Иньеста в 12 лет плачет в интернате без родителей. У тебя бывало такое?

— Нет, я всегда с ними по видеосвязи общаюсь, поэтому всё нормально.

— В чём отличие Тольятти от Новосибирска?

— Новосибирск более оживлённый, постоянно суета, в Тольятти всё спокойно. Конечно, я люблю Новосибирск, потому что это моя родина, но и в Тольятти мне хорошо живётся.

— Тебе больше нравится суета, как в Москве, или спокойное место?

— Поспокойнее. Наверное, даже если выбирать между Тольятти и Москвой, я выберу первое.

«Во Второй лиге никто тебя жалеть не будет — стыки кость в кость»

— Ты хорошо проявил себя в ЮФЛ и молодёжке «Акрона» и попал во Вторую лигу. Как тебе футбол с мужиками?

— В первом же матче я вышел на 10-15 минут. Вторая лига сильно отличается от детско-юношеского футбола. Там тебя уже никто жалеть не будет — постоянно стыки кость в кость. Мне об этом говорил тренер Максим Малаховский, который раньше тренировал «Акрон-2», меня к этому морально подготовили.

— В первое время часто отлетал от защитников?

— Я не очень вступаю в контактный бой с защитниками, стараюсь их обыгрывать, но бывало, что оттесняли прилично. И по ногам лупили.

Арсений Дмитриев Фото: ФК «Акрон»

«Как долго я пересматривал свой удар в перекладину ворот «Локо»! Как мяч не залетел?»

— В итоге ты получил шанс в основной команде. Давай перенесёмся в 20 июля этого года, матч с «Локомотивом», тебе говорят переодеваться. Коленки задрожали?

— До этого был месяц подготовки, за неделю до игры скинули списки на игру, я там был. Честно сказать, мандража вообще не было, не знаю почему. Всё как-то резко произошло. Наступает день игры, я просыпаюсь, начинаю всё осознавать, вот тогда и появился мандраж. Понимаю, какая ответственность, думаю, что надо будет делать, не потеряюсь ли я. Но по приезде на стадион прочувствовал всю атмосферу, и как-то поспокойнее стало. Спортивный директор Арам Арменович (Задоян. — Прим. «Чемпионата») со мной поговорил, сказал ничего не бояться — это всего лишь начало. А когда мне сказали переодеваться для выхода на поле, я снова ощутил огромную ответственность, понимал, что нельзя подставить команду и себя.

— Но ты играл очень смело, даже были шансы забить. Игроки «Локо» особо не присматривали за тобой?

— Честно, да. Были моменты, где я оставался открытым, много получал мяч в последней стадии поля. Можно сказать, что повезло так дебютировать.

— Ты не боялся бить, обыгрывать. Откуда такая уверенность?

— Это мой стиль игры — постоянно обострять, доставлять мяч. Иногда получается, иногда — нет. Но в том матче почти все ключевые передачи доходили до партнёров, удары шли рядом с воротами. Просто так сложились обстоятельства.

— Удар в перекладину не снился?

— Как я долго пересматривал тот момент! Как мяч туда не залетел? Это мог быть победный гол, но ничего страшного — всё ещё будет, всё впереди.

— Как тебе игра Батракова?

— Ещё когда сидел на замене, отметил, что он классно играет. Знал, что Алексей вроде ещё в прошлом сезоне играл за молодёжку. И вот в дебютной игре нового сезона он забивает.

«Футбол движется вперёд — молодым начинают доверять»

— Раньше за молодыми не часто замечали такой по-хорошему наглой игры. Почему так сейчас происходит?

— Мне кажется, футбол просто движется дальше. Молодым начинают доверять. В какой-то мере это правильно. Считаю, что в футболе нет возраста. Если одному футболисту 20 лет, а другому — 30 лет, но они одинаково выполняют функционал, почему бы не ставить их одновременно в составе?

— Спустя меньше месяца ты забиваешь в Кубке «Факелу». Как отметил после игры?

— Особо никак. Поехал в гостиницу, позвонил родителям, они меня поздравили. Так сказать, поставил галочку у себя в целях — первый гол в Кубке.

«Девятое место в РПЛ — почётный результат для «Акрона»

— Но тем не менее в какой-то момент ты перестал попадать в заявку. Понимаешь, почему?

— Конечно. Клуб подписал новых игроков, команда только поднялась в РПЛ, цель — сохранить прописку. Я это прекрасно понимаю. Когда я не попадаю в заявку, отправляюсь играть либо за «Акрон-2», либо в молодёжку. Я не обижаюсь, никаких недопониманий нет. Понимаю, что должна быть игровая практика.

— Не сложно совмещать все команды?

— Наоборот. Классно, когда получаешь очень много эмоций от футбола. Мне всё нравится.

— «Акрон» идёт на девятом месте. Это промежуточный успех?

— Конечно. Никто не ожидал, что мы будем так идти, попали в топ-10 команд России. Считаю, это почётный результат для первого круга в первом сезоне в РПЛ. Это наша общая заслуга.

— Наверное, главной задачей команды было сохранение места в РПЛ. Сейчас уже хочется большего?

— Может быть, да. Всегда хочется быть выше, но нельзя недооценивать соперников.

«За Дзюбу в детстве играл в FIFA, а на ЧМ-2018 смотрел, как он забивает с пенальти Испании»

— В команду пришёл Артём Дзюба. Поделись впечатлениями о нём.

— Я ещё в детстве играл за него в FIFA, а в 2018 году был в спортивном лагере, все смотрели, как сборная России играет с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Артём забил с пенальти. Честно, я даже не мог представить, что буду играть с ним в одной команде. Он хороший партнёр и человек, ко мне хорошо относится.

— Артём — душа компании?

— Безусловно, мне его юмор нравится. У него хорошо получается пошутить, поднять настроение.

«Скопинцев — очень качественный защитник, я ни разу не смог его обыграть»

— Ты сыграл против «Локомотива», «Динамо», ЦСКА. Какой соперник показался тяжелее?

— Наверное, «Динамо» и ЦСКА. Но с «Динамо» я вышел справа, а против меня на фланге играл Скопинцев. Я его не смог ни разу обыграть, он очень качественный защитник. Против него мне было труднее всего.

Арсений Дмитриев в юношеской сборной России Фото: РФС

— В сентябре ты дебютировал за сборную U17. Как тебе этот опыт?

— В сентябре меня вызвали на первый сбор, а в октябре уже сыграли международные матчи. Этот сбор, конечно, поинтереснее — поехали в Египет. Очень рад, что представилась такая возможность сыграть со сборной с совершенно другим менталитетом.

— Был ли в Египте до этого?

— Вообще ни разу. Как раз ещё успел немного посмотреть город.

— И как тебе?

— Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше (улыбается).

— Египетская молодёжь сильно отличается от россиян?

— Да, вот именно менталитетом. Защитники в обыгрыш лезут. Мне показалось, что игра построена больше на индивидуальных действиях. А в нашей сборной — за счёт тактики, передач. Нужно заходить в зоны, вскрывать. У египтян это тоже есть, но особенно бросается в глаза, что защитники пытаются обыгрывать и лезут в атаку.

«Очень хотелось бы сыграть против Испании с Ямалем и Кубарси»

— Есть соперник-мечта для сборной России?

— Сейчас ждём молодёжный Евро, если нас допустят. А так я бы назвал три страны — конечно, это Испания, Англия и Франция. В Испании впечатляет Ямаль, но он уже во взрослой сборной. Кубарси — тоже. Это уже мировые игроки топ-уровня. Ямаль — один из лучших нападающих мира, Кубарси — один из лучших защитников. Очень хотелось бы против них сыграть.

— Основная сборная сейчас очень молодая. Попасть туда — мечта?

— Конечно. Смотрел матч с Сирией. Батраков очень неплохо выглядел, провёл 90 минут. Его игра мне запомнилась. В будущем тоже хочу пополнить состав сборной России.

«Аршавин — любимый игрок из сборной России, был в шоке от его покера «Ливерпулю»

— Есть любимый игрок из сборной России за всё время?

— Аршавин — топ-уровень! Смотрел его нарезки из «Арсенала». Когда увидел, как он покер положил «Ливерпулю», я просто в шоке был.

— Эти полгода выдались насыщенными для тебя. Как поменялась твоя жизнь?

— Значительно, но человек ко всему привыкает. Я благодарен тренерскому штабу за шанс, родителям спасибо, что верили в меня, вкладывали силы.

— Справляешься с таким темпом жизни?

— Да, привыкаю.

— От сравнений с Ямалем никуда не деться. Часто тебя это преследует?

— Мне это не надоело. Может быть, мы похожи по позиции и возрасту, но стиль игры у нас разный. За Ямалем начал следить около года назад, когда он прославился. Но у нас была сборная 2007 года, пару лет назад ездила играть в Испанию — проиграли то ли 0:5, то ли 1:5. Там как раз играл Ямаль. Я общался с ребятами в сборной, они отмечают, что уже тогда он был на таком высоком уровне — просто издевался на нашими. Но тогда и трансляцию никак не посмотреть было, а сейчас Ламин в основной сборной Испании разрывает.

— Он получил приз Golden Boy. Кто бы вошёл в твой список номинантов из России прямо сейчас?

— Батраков, есть Пиняев. Мне ещё нравится игра Ивлева из «Факела». Наш Пестряков, конечно, с капитанской повязкой уже выходит (смеётся), надо тоже его отметить. И ещё назову Окишора из «Динамо» — в Кубке неплохо себя показал.

«Пытаюсь совмещать футбол с уроками, учёба — это не шутки»

Арсений Дмитриев Фото: РФС

— Ты сейчас в 11-м классе?

— Да, пытаюсь совмещать учёбу. Бывает, не попадаю на уроки из-за тренировок и выездных игр. Учителя мне скидывают онлайн домашние задания, я всё выполняю. Находим общий язык. Скоро, 4 декабря, у меня итоговое сочинение. Хочу сейчас с репетитором подготовиться, потому что учёба — это не шутки, она играет очень важную роль.

— Есть любимый предмет?

— Наверное, назову русский язык.

— Уже выбрал, что будешь сдавать на ЕГЭ?

— Пока ещё нет. Хочу после Нового года решить этот вопрос.

— Любимое хобби вне футбольного поля?

— Провожу время с друзьями, я же ещё в академии живу. Любим погулять, поиграть. Такого, как Counter-Strike, нет. Могу назвать FIFA.

— А футбольная мечта?

— Если задуматься и помечтать, то хотел бы играть в Европе, конечно, в топ-клубе. С детства болею за «Барселону», хотел бы поиграть в сине-гранатовой форме.