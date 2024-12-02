Гол вратаря на 90+6-й минуте спас «Динамо»! Но как мяч вообще залетел в сетку?! Видео

Заключительный матч 17-го тура РПЛ прошёл в Грозном, куда приехали футболисты «Динамо». Игра порадовала фантастической развязкой.

Надо сказать, что столичная команда добиралась в столицу Чечни с приключениями. Из-за плохих погодных условий бело-голубые приземлились в аэропорту не Грозного, а Махачкалы. Далее — поездка на автобусе из Дагестана в Чечню. Марцел Личка сделал несколько изменений в сравнении с предыдущим матчем чемпионата с «Факелом» (1:1). Хорхе Карраскаль вышел в основе вместо Диего Лаксальта, Муми Нгамалё — вместо Ярослава Гладышева, а Константин Тюкавин — вместо Эль-Мехди Маухуба.

Сергей Ташуев усадил в запас Александра Жирова и выпустил в центр обороны Турпал-Али Ибишева. В центре атаки грозненского клуба появился Фелиппе Кардосо, который неделю назад начинал матч в Самаре в запасе. Кстати, «Ахмат» ни разу не проигрывал «Динамо» в четырёх предыдущих домашних матчах (три провели в РПЛ, один — в Кубке России).

Хозяева выдали ударный отрезок к середине первого тайма. Забили один мяч, а могли — три. Для начала немножко магии от Даниила Уткина. Полузащитник выдал невероятную передачу пяткой на Максима Самородова, а тот сделал её голевой. На такое можно смотреть вечно! К слову, нападающий забил во втором туре подряд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Далее — сейвы Игоря Лещука. Вратарь бело-голубых справился с неприятным ударом Надера Гандри, который бил головой в дальний угол. Лещук не выключился из эпизода и справился с добиванием от Лечи Садулаева, хотя уже лежал на газоне.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А ещё чуть позже Самородов заходил на дубль, но не подстроился под мяч на дальней штанге. Отдельный привет обороне «Динамо», поскольку Максим был совершенно один.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У бело-голубых активничал Тюкавин. Он дважды оставался неприкрытым в штрафной «Ахмата», но дважды не воспользовался шансами. Сначала рикошетом от газона запустил мяч мимо дальней штанги, а потом из ещё более выгодной позиции пробил выше перекладины.

В целом первый тайм прошёл с преимуществом «Ахмата». Хозяева смотрелись интереснее — видимо, сказалось тяжёлое турнирное положение. Грозненский клуб до этого матча занимал второе с конца место в таблице и ни разу не победил на своём поле.

«Динамо» ушло от поражения в матче с «Ахматом» Фото: ФК «Динамо» Москва

Второй тайм, если не считать развязку, получился куда менее событийным. «Ахмат» сосредоточился на сохранении необходимого результата. В концовке футболисты «Ахмата» самоотверженно бросались под удары Гладышева и Тюкавина.

Но «Динамо» всё-таки забило в добавленное время. И как! Вратарь Игорь Лещук прибежал в чужую штрафную площадь на угловой и сравнял счёт. Гол получился максимально курьёзным. Мяч взмыл в воздух, после чего рикошетом от газона влетел в сетку. Гиорги Шелия крайне неудачно сыграл в этом эпизоде и не попал по мячу. Фантастическая развязка! Кстати, вратари в чемпионате России не забивали с 2001 года. Тогда это сделал Андрей Новосадов, реализовавший пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» осталось на пятом месте в таблице и потеряло возможность догнать «Спартак» с «Локомотивом». «Ахмат», в свою очередь, снова упустил победу в домашнем матче. В следующем туре «Динамо» сыграет дома с «Химками», а грозненский клуб примет «Оренбург».