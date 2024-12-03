Неожиданная звезда «Акрона» или суперфорвард «Спартака». Кто лучший в 17-м туре РПЛ?

Завершился 17-й тур РПЛ. А до зимнего перерыва командам осталось провести по одному матчу. Понятно, что к этому времени года все в разных состояниях: например, «Ростов» и «Спартак» близки к пику, а вот «Зенит» и «Краснодар» явно с проблемами. Но здесь не о них, а о персоналиях. Ведь героев в туре по-прежнему достаточно. И мы вместе выбираем лучшего игрока прошедшего тура чемпионата России.
Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Манфред Угальде, «Спартак»
Удивительный сезон Угальде продолжается. Давно забыта критика, летевшая в его сторону ещё весной. Сейчас только обожание, которое сам нападающий стимулирует голами. Он лучший бомбардир лиги с 14 мячами, а два из них положил «Краснодару». Причём какие разные: в первом случае переиграл двух защитников так, словно те из детско-юношеской школы, а во втором — идеально выбрал позицию после серии отскоков. Так что к концу года Угальде точно стал лучшим нападающим РПЛ. И для него ближайшая пауза совсем некстати.
Эсекьель Барко, «Спартак»
Удивительно, но по статической полезности Барко в матче с «Краснодаром» даже превзошёл Угальде. 90% точных передач, примерно такой же процент выигранных единоборств, семь заработанных фолов, забитый гол — по сути, идеальный матч. Но мы к этому уже привыкли: если у аргентинца получается, его очень сложно остановить. У защитников «Краснодара» — особенно в моменте с третьим голом — это не получилось. Главное для Барко — сохранить этот настрой на последний перед паузой тур.
Алексис Дуарте, «Спартак»
Дуарте вернулся в состав «Спартака» в 13-м туре. Совпадение или нет, но именно с того момента красно-белые не проигрывают. Алексис хладнокровен, уверен в себе и почти не ошибается. Матч с «Краснодаром» — иллюстрация прогресса. Он провёл идеальную игру, почти без ошибок. И сейчас уже сложно представить, что ещё несколько месяцев назад парагвайца хотели скинуть в другой клуб. Наверняка выступлениями в конце первой части сезона Дуарте убедил всех в своей важности, и весной мы снова увидим его в стартовом составе.
Иван Сергеев, «Крылья Советов»
Нападающий провёл первый матч за «Крылья» 13 сентября. И с того момента попал в списки лидеров по проценту нереализованных моментов. За девять матчей — только один гол. Потом наступил 10-й, «Крылья» приехали в Петербург, и Сергеева прорвало. Кто-то скажет — карма, кто-то — что повезло. Однако у Ивана дубль (чуть-чуть не хватило до хет-трика) и статус лучшего игрока матча. Конечно, для «Крыльев» здорово, если бы такого нападающего они имели на дистанции. Но засиять в конкретном матче — тоже здорово.
Сергей Песьяков, «Крылья Советов»
У Песьякова особые отношения с «Зенитом». Всё-таки именно в матче, когда Сергей защищал ворота «Ростова», петербуржцы выиграли шестой титул. Об этом он, кстати, вспомнил в послематчевом интервью. А его заслуга в победе «Крыльев» большая, ведь на счету Песьякова семь сейвов. Так что свой «долг» «Краснодару» он отдал. И, возможно, теперь Сергей сможет убедить тренерский штаб в том, что именно он достоин быть первым номером во второй части сезона.
Игорь Лещук, «Динамо»
Игорь незапланированно оказался в старте на матч с «Ахматом» — всё дело в том, что основной вратарь Андрей Лунёв подхватил инфекцию. В моменте с первым голом претензий к голкиперу минимум — Самородов расстреливал из очень хорошей позиции. Но уже в добавленное ко второму тайму время Игорь прибежал в чужую штрафную, головой зажёг «свечку», которая опустилась точно в ворота. Да, это очевидная ошибка Шелии, который просмотрел мяч. Однако теперь у Лещука больше мячей, чем у того же Соболева.
Иван Олейников, «Крылья Советов»
Статистически именно Олейников стал самым полезным игроком «Крыльев» в матче с «Зенитом». Ведь на счету полузащитника — гол+пас и куча других важных действий. Через Ивана конструировались все атаки, он был полезен при обороне и в единоборствах, бо́льшую часть из которых выиграл. Вообще, после перехода в «Крылья Советов» Олейников вышел на новый уровень. И, даже несмотря на нестабильные результаты команды, сам футболист действительно растёт.
Стефан Лончар, «Акрон»
Стефан — находка «Акрона». Черногорцу не потребовалось времени на адаптацию и всё остальное, он просто с самого начала стал гиперполезен. 4+5 со старта сезона и только один неполный матч. Вот каким должен быть легионер, который действительно делает разницу. С «Оренбургом» полузащитник был традиционно хорош, успевал везде, а в моменте с голом идеально использовал наброс Кузьмина. Хотя, казалось, как раз в этом случае замыкать должен был Дзюба. Но это неважно — гол, эмоциональное празднование с болельщиками и очередной буст любви. В Тольятти этого парня и правда очень ценят.
Матвей Лукин, ЦСКА
Молодой защитник из-за дисквалификации Роши временно стал основным в тройке. И пускай по оборонительным делам к нему есть вопросы: всё-таки два гола от «Рубина» — много. Понятно, что противостоять Даку тяжело даже опытному игроку, но Матвей явно не провалился. А главное — помогал атаке. Вообще, в ЦСКА голы центрдефов — это уже добрая традиция. Лукин сначала сократил отставание в счёте, а на 90+6-й минуте сравнял его. Наверняка особенный день для парня: первые голы за команду — и сразу дубль.
Максим Осипенко, «Ростов»
К концу первой части сезона команда Карпина наконец-то пришла в себя, выиграв три матча подряд. И значительная заслуга в этом принадлежит как раз Осипенко. В игре с «Пари НН» он и вовсе мог замахнуться на хет-трик, но в итоге уступил право пробить пенальти Комличенко. Однако дубль для центрального защитника — уже восторг. Про прямые обязанности он тоже не забывал — 9 из 11 выигранных единоборств, два отбора и столько же перехватов. Понятно, что работы оказалось не так много, но та, что была, исполнена безупречно.
Лукас Вера, «Химки»
Статистический портал Sofascore поставил полузащитнику лучшую оценку среди всех химчан за матч с «Локомотивом». Неудивительно: аргентинец не только был максимально вовлечён в командную игру, постоянно двигая мяч вперёд, но и совершал результативные действия. На его счету 1+1 за 90 минут — очень круто, когда играешь с топ-соперником. Понятно, что такие матчи запоминаются особенно, однако есть ощущение, что если бы Вера показывал такой уровень игры стабильно, то уже точно не играл бы в России. Системности ему как раз и не хватает.
Мирлинд Даку, «Рубин»
Мы привыкли, что этот нападающий показывает высокий уровень вне зависимости от соперника. Хотя матч с ЦСКА не вышел для него идеальным. Всего один удар в створ, который, правда, завершился голом. При этом всего одно успешное действие в дриблинге, половина выигранных единоборств, а точность пасов — чуть выше 50%. Понятно, что после удаления «Рубин» в основном оборонялся — возможностей проявить себя было не так много. Однако гол у Даку уже никто не отменит. И ведь казанцы вполне могли победить. Просто немного не повезло.