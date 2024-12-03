Неожиданная звезда «Акрона» или суперфорвард «Спартака». Кто лучший в 17-м туре РПЛ?

Завершился 17-й тур РПЛ. А до зимнего перерыва командам осталось провести по одному матчу. Понятно, что к этому времени года все в разных состояниях: например, «Ростов» и «Спартак» близки к пику, а вот «Зенит» и «Краснодар» явно с проблемами. Но здесь не о них, а о персоналиях. Ведь героев в туре по-прежнему достаточно. И мы вместе выбираем лучшего игрока прошедшего тура чемпионата России.

Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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