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РПЛ-2024/2025, лучший игрок 17-го тура: Угальде, Сергеев, Барко, Осипенко, Даку, Лукин, Песьяков, Дуарте, рейтинг

Неожиданная звезда «Акрона» или суперфорвард «Спартака». Кто лучший в 17-м туре РПЛ?
Дмитрий Зимин
Лучший игрок 17-го тура РПЛ
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Комментарии
Выбрать одного будет нелегко.

Завершился 17-й тур РПЛ. А до зимнего перерыва командам осталось провести по одному матчу. Понятно, что к этому времени года все в разных состояниях: например, «Ростов» и «Спартак» близки к пику, а вот «Зенит» и «Краснодар» явно с проблемами. Но здесь не о них, а о персоналиях. Ведь героев в туре по-прежнему достаточно. И мы вместе выбираем лучшего игрока прошедшего тура чемпионата России.

Кого вы выбрали лучшим в 16-м туре:
Выбор слишком очевиден? Кто был лучшим футболистом в 16-м туре РПЛ
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Выбор слишком очевиден? Кто был лучшим футболистом в 16-м туре РПЛ

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Рейтинг: кто лучший игрок 17-го тура РПЛ?
Манфред Угальде, «Спартак»
Фото: ФК «Спартак»
1 место

Манфред Угальде, «Спартак»

Удивительный сезон Угальде продолжается. Давно забыта критика, летевшая в его сторону ещё весной. Сейчас только обожание, которое сам нападающий стимулирует голами. Он лучший бомбардир лиги с 14 мячами, а два из них положил «Краснодару». Причём какие разные: в первом случае переиграл двух защитников так, словно те из детско-юношеской школы, а во втором — идеально выбрал позицию после серии отскоков. Так что к концу года Угальде точно стал лучшим нападающим РПЛ. И для него ближайшая пауза совсем некстати.

Эсекьель Барко, «Спартак»
Фото: ФК «Спартак»
2 место

Эсекьель Барко, «Спартак»

Удивительно, но по статической полезности Барко в матче с «Краснодаром» даже превзошёл Угальде. 90% точных передач, примерно такой же процент выигранных единоборств, семь заработанных фолов, забитый гол — по сути, идеальный матч. Но мы к этому уже привыкли: если у аргентинца получается, его очень сложно остановить. У защитников «Краснодара» — особенно в моменте с третьим голом — это не получилось. Главное для Барко — сохранить этот настрой на последний перед паузой тур.

Алексис Дуарте, «Спартак»
Фото: ФК «Спартак»
3 место

Алексис Дуарте, «Спартак»

Дуарте вернулся в состав «Спартака» в 13-м туре. Совпадение или нет, но именно с того момента красно-белые не проигрывают. Алексис хладнокровен, уверен в себе и почти не ошибается. Матч с «Краснодаром» — иллюстрация прогресса. Он провёл идеальную игру, почти без ошибок. И сейчас уже сложно представить, что ещё несколько месяцев назад парагвайца хотели скинуть в другой клуб. Наверняка выступлениями в конце первой части сезона Дуарте убедил всех в своей важности, и весной мы снова увидим его в стартовом составе.

Иван Сергеев, «Крылья Советов»
Фото: ФК Крылья Советов"
4 место

Иван Сергеев, «Крылья Советов»

Нападающий провёл первый матч за «Крылья» 13 сентября. И с того момента попал в списки лидеров по проценту нереализованных моментов. За девять матчей — только один гол. Потом наступил 10-й, «Крылья» приехали в Петербург, и Сергеева прорвало. Кто-то скажет — карма, кто-то — что повезло. Однако у Ивана дубль (чуть-чуть не хватило до хет-трика) и статус лучшего игрока матча. Конечно, для «Крыльев» здорово, если бы такого нападающего они имели на дистанции. Но засиять в конкретном матче — тоже здорово.

Сергей Песьяков, «Крылья Советов»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Сергей Песьяков, «Крылья Советов»

У Песьякова особые отношения с «Зенитом». Всё-таки именно в матче, когда Сергей защищал ворота «Ростова», петербуржцы выиграли шестой титул. Об этом он, кстати, вспомнил в послематчевом интервью. А его заслуга в победе «Крыльев» большая, ведь на счету Песьякова семь сейвов. Так что свой «долг» «Краснодару» он отдал. И, возможно, теперь Сергей сможет убедить тренерский штаб в том, что именно он достоин быть первым номером во второй части сезона.

Игорь Лещук, «Динамо»
Фото: ФК «Динамо»
6 место

Игорь Лещук, «Динамо»

Игорь незапланированно оказался в старте на матч с «Ахматом» — всё дело в том, что основной вратарь Андрей Лунёв подхватил инфекцию. В моменте с первым голом претензий к голкиперу минимум — Самородов расстреливал из очень хорошей позиции. Но уже в добавленное ко второму тайму время Игорь прибежал в чужую штрафную, головой зажёг «свечку», которая опустилась точно в ворота. Да, это очевидная ошибка Шелии, который просмотрел мяч. Однако теперь у Лещука больше мячей, чем у того же Соболева.

Иван Олейников, «Крылья Советов»
Фото: ФК Крылья Советов"
7 место

Иван Олейников, «Крылья Советов»

Статистически именно Олейников стал самым полезным игроком «Крыльев» в матче с «Зенитом». Ведь на счету полузащитника — гол+пас и куча других важных действий. Через Ивана конструировались все атаки, он был полезен при обороне и в единоборствах, бо́льшую часть из которых выиграл. Вообще, после перехода в «Крылья Советов» Олейников вышел на новый уровень. И, даже несмотря на нестабильные результаты команды, сам футболист действительно растёт.

Стефан Лончар, «Акрон»
Фото: ФК «Акрон»
8 место

Стефан Лончар, «Акрон»

Стефан — находка «Акрона». Черногорцу не потребовалось времени на адаптацию и всё остальное, он просто с самого начала стал гиперполезен. 4+5 со старта сезона и только один неполный матч. Вот каким должен быть легионер, который действительно делает разницу. С «Оренбургом» полузащитник был традиционно хорош, успевал везде, а в моменте с голом идеально использовал наброс Кузьмина. Хотя, казалось, как раз в этом случае замыкать должен был Дзюба. Но это неважно — гол, эмоциональное празднование с болельщиками и очередной буст любви. В Тольятти этого парня и правда очень ценят.

Матвей Лукин, ЦСКА
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
9 место

Матвей Лукин, ЦСКА

Молодой защитник из-за дисквалификации Роши временно стал основным в тройке. И пускай по оборонительным делам к нему есть вопросы: всё-таки два гола от «Рубина» — много. Понятно, что противостоять Даку тяжело даже опытному игроку, но Матвей явно не провалился. А главное — помогал атаке. Вообще, в ЦСКА голы центрдефов — это уже добрая традиция. Лукин сначала сократил отставание в счёте, а на 90+6-й минуте сравнял его. Наверняка особенный день для парня: первые голы за команду — и сразу дубль.

Максим Осипенко, «Ростов»
Фото: ФК «Ростов»
10 место

Максим Осипенко, «Ростов»

К концу первой части сезона команда Карпина наконец-то пришла в себя, выиграв три матча подряд. И значительная заслуга в этом принадлежит как раз Осипенко. В игре с «Пари НН» он и вовсе мог замахнуться на хет-трик, но в итоге уступил право пробить пенальти Комличенко. Однако дубль для центрального защитника — уже восторг. Про прямые обязанности он тоже не забывал — 9 из 11 выигранных единоборств, два отбора и столько же перехватов. Понятно, что работы оказалось не так много, но та, что была, исполнена безупречно.

Лукас Вера, «Химки»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
11 место

Лукас Вера, «Химки»

Статистический портал Sofascore поставил полузащитнику лучшую оценку среди всех химчан за матч с «Локомотивом». Неудивительно: аргентинец не только был максимально вовлечён в командную игру, постоянно двигая мяч вперёд, но и совершал результативные действия. На его счету 1+1 за 90 минут — очень круто, когда играешь с топ-соперником. Понятно, что такие матчи запоминаются особенно, однако есть ощущение, что если бы Вера показывал такой уровень игры стабильно, то уже точно не играл бы в России. Системности ему как раз и не хватает.

Мирлинд Даку, «Рубин»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
12 место

Мирлинд Даку, «Рубин»

Мы привыкли, что этот нападающий показывает высокий уровень вне зависимости от соперника. Хотя матч с ЦСКА не вышел для него идеальным. Всего один удар в створ, который, правда, завершился голом. При этом всего одно успешное действие в дриблинге, половина выигранных единоборств, а точность пасов — чуть выше 50%. Понятно, что после удаления «Рубин» в основном оборонялся — возможностей проявить себя было не так много. Однако гол у Даку уже никто не отменит. И ведь казанцы вполне могли победить. Просто немного не повезло.

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