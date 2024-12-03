«Сейчас хотят понять, нужны эти арбитры или нет». Разбор судейства в 17-м туре РПЛ

До длинной зимней паузы в РПЛ остались всего одни выходные. Накануне завершился предпоследний осенний тур — 17-й. Он просто переполнен яркими и неожиданными результатами, напрямую повлиявшими на расклады в таблице. Но сейчас поговорим о работе арбитров.

Специально для «Чемпионата» судейство в 17-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Акрон» — «Оренбург» — 1:0

Шафеев вернулся. До этого он отработал пару игр в Первой лиге, потом поездил резервным. Потерял в скорости, но это и понятно. Жаль, что впереди пауза. Наверное, на следующий тур тоже получит назначение, и там уже надо смотреть, войдёт в форму или нет. А так — нормально, картинку не испортил. Однако не показал жёлтую карточку игроку «Оренбурга» за грубую игру на 67-й минуте.

Оценка Шафеева — 8,3.

Рафаэль Шафеев в матче «Акрон» — «Оренбург» Фото: ФК «Акрон»

ЦСКА — «Рубин» — 2:2

Хорошая работа Казарцева. Не такая сложная игра, хотя по счёту этого не скажешь. В конце требовалась максимальная концентрация, и он справился.

Не показал жёлтую игроку «Рубина» за грубую игру. И правильно показал вторую жёлтую Кабутову за попадание рукой по лицу.

Оценка Казарцева — 8,3.

«Ростов» — «Пари НН» — 4:0

Бобровский — ещё один судья, который мало отработал в этом сезоне из-за отстранения. Это всего лишь пятый матч для него. Хорошо отработал, но есть два ключевых эпизода. На 48-й минуте надо было показывать красную карточку. Бобровский показал жёлтую и поменял решение только после вмешательства VAR. Хотя позиция была хорошая, открытая. Также прилетит резервному арбитру, он был даже ближе к эпизоду. Тут вопрос по коммуникации, кто что говорил. Однако вину Бобровского тоже отменять нельзя.

Правильно отменили гол при помощи VAR на первых минутах. Игрок «Ростова» подыграл себе рукой и забил. Бобровский пытался улучшить позицию, но это было невозможно из-за большого скопления игроков. Увидеть руку было сложно.

На 70-й минуте мяч попал в отставленную руку игрока «Пари НН». Опять же, с помощью VAR Бобровский поменял решение и назначил 11-метровый удар. Он находился в правильной позиции, однако футболист отворачивался от мяча и прикрыл спиной руку. То есть Бобровский просто смотрел в спину и ничего не мог сделать.

Оценка Бобровского — 7,9 (8,4).

Ян Бобровский в матче «Ростов» — «Пари НН» Фото: ФК «Ростов»

«Локомотив» — «Химки» — 1:3

Любимов до этого судил только в 8-м туре. Интересные назначения в этом туре. Людям дают поработать. Видимо, сейчас хотят понять, нужны они или нет.

На шестой минуте Любимов, находясь в 25-30 метрах от момента, назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». Вопрос в том, что с такой позиции невозможно принимать ключевые решения. Мог ли помочь первый ассистент — тоже вопрос, потому что игроки бежали очень быстро. Любимову логичнее было назначить штрафной и ждать решения VAR, который смотрел бы, где случился фол. Второй момент: надо было показать как минимум жёлтую. По красной вопрос дискуссионный, потому что игрок «Химок» двигался вдоль штрафной площади, а не к воротам. Говорить, что это лишение явной возможности забить гол и ошибка, я бы не стал. Но Любимов вообще ничего не показал.

Оценка Любимова — 7,8.

«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:3

Кукуляк в последний раз работал в 9-м туре. Это его четвёртая игра. Но он собрался и в непростой игре выдержал планку единоборств и одинаковую трактовку. Никаких вопросов.

Оценка Кукуляка — 8,4.

Евгений Кукуляк на матче «Зенит» — «Крылья Советов» Фото: ФК «Зенит»

«Динамо» Махачкала — «Факел» — 0:0

Карасёв вначале пытался дать побороться. Непонятно, почему не показал жёлтую на 22-й минуте, когда игрок «Динамо» в верховой борьбе выставил руку в сторону и попал сопернику по лицу. Сергей был в хорошей позиции. Возможно, момент хотели посмотреть на красную. Была большая пауза, Карасёв много ходил. Я вообще думал, что покажет жёлтую. Но в итоге без карточки.

Был ещё момент, когда игрок «Динамо» пытался забить гол рукой. Обман арбитра — по-хорошему, это жёлтая. Управленческий момент, можно было поговорить, наказать. Но Карасёв не стал этого делать.

Ключевой момент — 42-я минута. Игрок «Динамо» прыгнул в подкат, сыграл в мяч и, докатываясь, попал по пятке сопернику. Карасёв назначил удар от ворот, хотя это, конечно, угловой — последним мяча коснулся футболист «Динамо». Не 11-метровый, потому что момент игровой. Грубости и безрассудных действий не было. Близкое расстояние, не успел убрать ногу — нормально.

Оценка Карасёва — 8,3.

«Краснодар» — «Спартак» — 0:3

Чистяков — надёжный арбитр. Левников, Кукуян — такие же. Хорошо, что не было сложных спорных эпизодов, хотя это тоже заслуга арбитра. Хорошие управленческие, персональные качества.

Оценка Чистякова — 8,5.

Артём Чистяков в матче «Краснодар» — «Спартак» Фото: ФК «Краснодар»

«Ахмат» — «Динамо» — 1:1

Сложная игра для Москалёва. На второй минуте не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру. В остальном нормально в обе стороны.

Оценка Москалёва — 8,3.