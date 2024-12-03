«Сейчас хотят понять, нужны эти арбитры или нет». Разбор судейства в 17-м туре РПЛ

До длинной зимней паузы в РПЛ остались всего одни выходные. Накануне завершился предпоследний осенний тур — 17-й. Он просто переполнен яркими и неожиданными результатами, напрямую повлиявшими на расклады в таблице. Но сейчас поговорим о работе арбитров.
Специально для «Чемпионата» судейство в 17-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.
Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).
В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.
0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Акрон» — «Оренбург» — 1:0
Шафеев вернулся. До этого он отработал пару игр в Первой лиге, потом поездил резервным. Потерял в скорости, но это и понятно. Жаль, что впереди пауза. Наверное, на следующий тур тоже получит назначение, и там уже надо смотреть, войдёт в форму или нет. А так — нормально, картинку не испортил. Однако не показал жёлтую карточку игроку «Оренбурга» за грубую игру на 67-й минуте.
Оценка Шафеева — 8,3.
Рафаэль Шафеев в матче «Акрон» — «Оренбург»
Фото: ФК «Акрон»
ЦСКА — «Рубин» — 2:2
Хорошая работа Казарцева. Не такая сложная игра, хотя по счёту этого не скажешь. В конце требовалась максимальная концентрация, и он справился.
Не показал жёлтую игроку «Рубина» за грубую игру. И правильно показал вторую жёлтую Кабутову за попадание рукой по лицу.
Оценка Казарцева — 8,3.
«Ростов» — «Пари НН» — 4:0
Бобровский — ещё один судья, который мало отработал в этом сезоне из-за отстранения. Это всего лишь пятый матч для него. Хорошо отработал, но есть два ключевых эпизода. На 48-й минуте надо было показывать красную карточку. Бобровский показал жёлтую и поменял решение только после вмешательства VAR. Хотя позиция была хорошая, открытая. Также прилетит резервному арбитру, он был даже ближе к эпизоду. Тут вопрос по коммуникации, кто что говорил. Однако вину Бобровского тоже отменять нельзя.
Правильно отменили гол при помощи VAR на первых минутах. Игрок «Ростова» подыграл себе рукой и забил. Бобровский пытался улучшить позицию, но это было невозможно из-за большого скопления игроков. Увидеть руку было сложно.
На 70-й минуте мяч попал в отставленную руку игрока «Пари НН». Опять же, с помощью VAR Бобровский поменял решение и назначил 11-метровый удар. Он находился в правильной позиции, однако футболист отворачивался от мяча и прикрыл спиной руку. То есть Бобровский просто смотрел в спину и ничего не мог сделать.
Оценка Бобровского — 7,9 (8,4).
Ян Бобровский в матче «Ростов» — «Пари НН»
Фото: ФК «Ростов»
«Локомотив» — «Химки» — 1:3
Любимов до этого судил только в 8-м туре. Интересные назначения в этом туре. Людям дают поработать. Видимо, сейчас хотят понять, нужны они или нет.
На шестой минуте Любимов, находясь в 25-30 метрах от момента, назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». Вопрос в том, что с такой позиции невозможно принимать ключевые решения. Мог ли помочь первый ассистент — тоже вопрос, потому что игроки бежали очень быстро. Любимову логичнее было назначить штрафной и ждать решения VAR, который смотрел бы, где случился фол. Второй момент: надо было показать как минимум жёлтую. По красной вопрос дискуссионный, потому что игрок «Химок» двигался вдоль штрафной площади, а не к воротам. Говорить, что это лишение явной возможности забить гол и ошибка, я бы не стал. Но Любимов вообще ничего не показал.
Оценка Любимова — 7,8.
«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:3
Кукуляк в последний раз работал в 9-м туре. Это его четвёртая игра. Но он собрался и в непростой игре выдержал планку единоборств и одинаковую трактовку. Никаких вопросов.
Оценка Кукуляка — 8,4.
Евгений Кукуляк на матче «Зенит» — «Крылья Советов»
Фото: ФК «Зенит»
«Динамо» Махачкала — «Факел» — 0:0
Карасёв вначале пытался дать побороться. Непонятно, почему не показал жёлтую на 22-й минуте, когда игрок «Динамо» в верховой борьбе выставил руку в сторону и попал сопернику по лицу. Сергей был в хорошей позиции. Возможно, момент хотели посмотреть на красную. Была большая пауза, Карасёв много ходил. Я вообще думал, что покажет жёлтую. Но в итоге без карточки.
Был ещё момент, когда игрок «Динамо» пытался забить гол рукой. Обман арбитра — по-хорошему, это жёлтая. Управленческий момент, можно было поговорить, наказать. Но Карасёв не стал этого делать.
Ключевой момент — 42-я минута. Игрок «Динамо» прыгнул в подкат, сыграл в мяч и, докатываясь, попал по пятке сопернику. Карасёв назначил удар от ворот, хотя это, конечно, угловой — последним мяча коснулся футболист «Динамо». Не 11-метровый, потому что момент игровой. Грубости и безрассудных действий не было. Близкое расстояние, не успел убрать ногу — нормально.
Оценка Карасёва — 8,3.
«Краснодар» — «Спартак» — 0:3
Чистяков — надёжный арбитр. Левников, Кукуян — такие же. Хорошо, что не было сложных спорных эпизодов, хотя это тоже заслуга арбитра. Хорошие управленческие, персональные качества.
Оценка Чистякова — 8,5.
Артём Чистяков в матче «Краснодар» — «Спартак»
Фото: ФК «Краснодар»
«Ахмат» — «Динамо» — 1:1
Сложная игра для Москалёва. На второй минуте не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру. В остальном нормально в обе стороны.
Оценка Москалёва — 8,3.