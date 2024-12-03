Сборная 17-го тура РПЛ. Доминация «Спартака», покорители «Зенита» и защитники-бомбардиры

Предпоследний тур РПЛ в 2024 году — всё. Он подарил нам несколько неожиданных результатов. «Химки» обыграли «Локомотив», «Крылья Советов» удивили победой в матче с «Зенитом», а «Спартак» разгромил «Краснодар». Кто же попал в символическую сборную?

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо» Москва)

Первый голкипер в истории чемпионата России, который забил с игры. А ещё гол Игоря спас команду от поражения в Грозном — 1:1. Сергей Песьяков из «Крыльев Советов» до последнего претендовал на место в сборной тура, однако заключительный матч всё изменил. Конечно, гол Лещука получился курьёзным, учитывая то, как сыграл в этом эпизоде вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия, но Игорь всё равно вошёл в историю. В 2001 году голкипер «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов тоже забил в чемпионате России, но сделал это с пенальти.

Игорь Лещук (на газоне) Фото: ФК «Динамо»

Защитник: Максим Осипенко («Ростов»)

Несколько недель назад ходили разговоры о неудачной серии ростовчан, которые не могли ни забить, ни победить. Но теперь команда Валерия Карпина ударно завершает 2024 год. В прошедший уикенд она не заметила «Пари НН» — 4:0, а Осипенко забил два мяча после стандартов. Защитник мог зайти и на хет-трик, но уступил право реализовать пенальти Николаю Комличенко. А ещё Осипенко вошёл в историю: он первый защитник в XXI веке, забивший минимум пять мячей в трёх сезонах РПЛ подряд. «Ростов» победил и не пропустил, а сам Максим оформил дубль — прекрасное комбо для игрока!

Максим Осипенко (по центру) Фото: ФК «Ростов»

Защитник: Матвей Лукин (ЦСКА)

20-летний Лукин не забивал в РПЛ до матча с «Рубином». Однако в 17-м туре оформил дубль, а его второй гол спас армейцев от третьего подряд поражения на домашнем стадионе — 2:2. Конечно, Матвею повезло в добавленное время, ведь мяч влетел в ворота рикошетом от лица бедолаги Ильи Рожкова. «Даку — хороший нападающий. Но сегодня у него один гол, а у меня — два», — говорил после матча Лукин. Похоже, в ЦСКА появился ещё один защитник-бомбардир. Теперь соперникам следует опасаться не только Игоря Дивеева, но и Матвея Лукина.

Матвей Лукин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник: Срджан Бабич («Спартак»)

Серб, в отличие от других защитников сборной, не забил в прошедшем туре. Но какое это имеет значение, когда команда победила со счётом 3:0? Бабич справился со своими непосредственными обязанностями. Срджан закрыл нападающего «Краснодара» Джона Кордобу, и тот ушёл с поля без гола. Временами серб просто висел на сопернике и создавал максимально неудобные условия для колумбийца. «Спартак» в 10-й раз в сезоне не пропустил — лучший результат в РПЛ наравне с «Зенитом».

Срджан Бабич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

Томаш Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака» несколько недель назад. Его работа получилась неоднозначной, но фанаты красно-белых наверняка благодарны португальцу за трансфер Барко. Аргентинец провёл ещё один качественный матч — на этот раз в Краснодаре. Во-первых, Барко оформил красивый гол, который добил соперника. Во-вторых, агрессивно шёл в прессинг и отбирал мячи. Эсекьель чаще других спартаковцев бил по воротам (пять раз) и выполнил больше остальных передач в финальную треть поля (17).

Эсекьель Барко (на переднем плане) Фото: ФК «Спартак»

Полузащитник: Стефан Лончар («Акрон»)

Клуб из Тольятти испытывает большие проблемы с командами из топ-6. А с другими (исключение — «Рубин») смотрится неплохо. На этот раз «Акрон» одолел «Оренбург» и улучшил своё положение в таблице. Автором единственного гола стал Лончар, который приятно удивляет в нынешнем сезоне. Летом 2024 года российский клуб купил легионера всего лишь за $ 75 тыс. Стефан уже набрал 10 результативных действий — четыре забитых мяча и шесть голевых передач. Респект менеджменту «Акрона»!

Стефан Лончар Фото: ФК «Акрон»

Полузащитник: Данил Пруцев («Спартак»)

Пруцев не всегда проходит в основной состав при Станковиче. Однако очень классно проявляет себя в топовых матчах. Данил солидно сыграл в дерби с ЦСКА (2:0), а теперь довольно прилично смотрелся во встрече с «Краснодаром». Пруцев ассистировал Манфреду Угальде в эпизоде со вторым голом и качественно отработал в центре поля. Может, после таких матчей Станкович будет чаще ставить футболиста в стартовый состав?

Данил Пруцев Фото: ФК «Спартак»

Полузащитник: Лукас Вера («Химки»)

«Химки» во второй раз в сезоне обыграли «Локомотив» — 3:1. В своё время Вера мог оказаться в составе железнодорожников, но трансфер сорвался. Теперь легионер наказал красно-зелёных. Лукас оформил гол+пас во втором матче РПЛ подряд. Такого в истории «Химок» не было с 2009 года. Вера нанёс три удара (два — в створ), отдал две передачи под удар и девять — в финальную треть поля (лучший результат в команде).

Лукас Вера Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник: Иван Олейников («Крылья Советов»)

Олейников — один из героев победного матча в Санкт-Петербурге — 3:2. Иван блеснул дважды за минуту. Сначала прострелил на Ивана Сергеева, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. А сразу после этого Олейников уложил мяч в нижний угол ворот «Зенита» и забил свой второй мяч в сезоне. Иван занял второе место в команде по количеству ударов (3). Помимо этого, он отдал две передачи под удар, выполнил пять пасов в финальную треть поля и исполнил две успешные обводки. Отличный матч для полузащитника самарской команды!

Иван Олейников Фото: ФК «Крылья Советов»

Нападающий: Манфред Угальде («Спартак»)

В последних матчах Манфред просто не замечает соперников. Отгрузил два мяча в ворота «Акрона», четыре — в ворота «Локомотива», теперь снова два — «Краснодару». Нападающий сборной Коста-Рики набрал какую-то невероятную форму и наколотил уже 14 голов в этом сезоне. Сравните с тем, что было весной 2024 года. То, как Угальде разобрался с обороной «Краснодара» в эпизоде с первым голом — чистый восторг! Теперь этот трансфер совсем не выглядит провальным, хотя ещё несколько месяцев назад всё было иначе.

Манфред Угальде Фото: ФК «Спартак»

Нападающий: Иван Сергеев («Крылья Советов»)

До поездки в Санкт-Петербург Сергеев забил всего один мяч в этом сезоне РПЛ. Наверняка самарская команда возвращала игрока не ради таких скромных цифр. Встреча с бывшим клубом очень взбодрила Ивана — он оформил дубль ещё в первом тайме. Его второй гол в матче стал, как выяснилось позднее, победным. Сергеев выполнил две успешные обводки (лучший результат в команде) и отдал четыре передачи в финальную треть поля (третий показатель в «Крыльях»). Плюс Иван был очень нацелен на ворота «Зенита»: четыре удара, все — в створ. Такой Сергеев очень нужен «Крыльям».

Иван Сергеев (слева) и Игорь Дмитриев Фото: ФК «Крылья Советов»

Тренер: Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

В этом туре хватало неожиданных результатов, но Осинькин заслужил место в сборной тура. Кто бы мог подумать, что проблемные «Крылья Советов» забьют «Зениту» три мяча за тайм? Команда совершила сенсацию, несмотря на всё, что сопровождало её в течение предыдущих дней. Перед матчем волжане оказались в зоне стыков, так что победа в Санкт-Петербурге была для них важна вдвойне. Впереди у «Крыльев» поездка в Ростов-на-Дону. Интересно, что команда покажет на юге России?

Игорь Осинькин Фото: ФК «Крылья Советов»

Сборная 17-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 17-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Хватало и других достойных кандидатов, которые не попали в сборную тура. Вратари Сергей Песьяков из «Крыльев Советов» и Никита Кокарев из «Химок» тащили свои команды к победе. Защитник «Спартака» Алексис Дуарте отлично провёл матч с «Краснодаром», отдав голевую передачу на победный мяч. То же самое относится и к Наилю Умярову. Зелимхан Бакаев («Химки») снова хорошо сыграл против «Локомотива», а Артём Дзюба проделал серьёзный объём работы в матче с «Оренбургом». А кого не хватает вам?