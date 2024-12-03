Самые памятные голы вратарей. Лещук попал к легендам

Мяч Игоря Лещука в ворота «Ахмата» — повод вспомнить о голах вратарей. Давайте выберем лучший из числа тех, что мы отобрали. Здесь полно легенд и голов, повлиявших на ход сезона.
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Алисон Бекер («Ливерпуль», 2021 год)
В сезоне-2020/2021 «Ливерпуль» отчаянно боролся за место в Лиге чемпионов. В матче с «Вест Бромвичем» мерсисайдцам нужна была только победа. Алисон удачно прибежал на угловой в концовке при счёте 1:1 — классно пробил головой в дальний угол. Бразилец посвятил гол умершему отцу и не сдержал слёз — очень эмоциональный момент! «Надеюсь, отец видел этот гол. Уверен, что он сейчас празднует вместе с богом. Я счастлив как никогда», — скажет после матча вратарь. Кстати, «Ливерпуль» по итогам того сезона оказался в Лиге чемпионов.
Андрес Палоп («Севилья», 2007)
В сезоне-2006/2007 «Севилья» победила в Кубке УЕФА. Но трофея могло и не быть без гола вратаря Андреаса Палопа. В 1/8 финала испанская команда встречалась с «Шахтёром». Первая игра в Испании завершилась со счётом 2:2, а в Донецке гости уступали 1:2. Палоп спас «Севилью» от вылета на 90+4-й минуте. Соперники отправились в овертайм, а там испанская команда уже «приговорила» опустошённого соперника.
Иван Проведель («Лацио», 2023 год)
Год назад итальянский вратарь с российскими корнями спас «Лацио» от поражения в матче Лиги чемпионов с «Атлетико». Проведель пришёл к чужим воротам в добавленное время и замкнул головой навес Луиса Альберто — 1:1. Брависсимо, Иван! По-другому тут и не скажешь. Удар Проведеля ошеломил «Атлетико», а фанатов на римском стадионе накрыла эйфория. Кстати, для Проведеля этот гол стал вторым в карьере вратаря. В феврале 2020-го он забил в ворота «Асколи», когда играл за «Юве Стабия».
Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед», 1995)
Датчанин забил в 1/32 финала Кубка УЕФА. На той стадии «Манчестер Юнайтед» встречался с «Ротором». Английский клуб проигрывал 1:2 на «Олд Траффорд», но Шмейхель забил в концовке после углового. Полевые игроки «Ротора» пытались выбить мяч, однако тот уже явно пересёк линию ворот. Впрочем, результат 2:2 не помог манкунианцам пробиться в следующий раунд. «Ротор» прошёл дальше благодаря правилу выездного гола, поскольку первая встреча завершилась нулевой ничьей.
Асмир Бегович («Сток Сити», 2013 год)
Вратарь «Сток Сити» вошёл в историю в конце 2013 года — забил самый дальний гол в истории АПЛ (91,9 м). Асмир отличился уже на 13-й секунде домашнего матча с «Саутгемптоном» (1:1) и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Голкипер гостей Артур Боруц далеко вышел из ворот, и мяч перелетел через него. «Это очень круто! Безусловно, мне приятно, но понимаю, что это счастливый случай. Я не хотел праздновать гол, потому что это было бы не очень хорошо по отношению к Боруцу», — утверждал Бегович.
Игорь Лещук («Динамо», 2024 год)
17-й тур РПЛ закрылся неожиданным сюжетом. Казалось, «Динамо» проиграет «Ахмату», но у вратаря московского клуба были другие планы. «Мы ему сказали идти вперёд, потому что уже было неважно — проигрывать 0:1 или 0:2, — сказал главный тренер бело-голубых Марцел Личка. — Он пошёл в штрафную, не побоялся пойти в борьбу, и удача ему улыбнулась – он спас команду». Мяч после удара Лещука взлетел в воздух, а потом рикошетом от газона оказался в воротах. Гиорги Шелия не попал по нему кулаком, и «Динамо» спаслось от поражения.
Тим Ховард («Эвертон», 2012 год)
Американец забил «Болтону» в АПЛ ударом из своей штрафной площади. Мяч отскочил от газона, перелетел через голкипера соперника Адама Богдана и опустился в ворота. Любопытно, что клуб из Ливерпуля проиграл в том матче, несмотря на то что Ховард открыл счёт на 63-й минуте. Команда пропустила два мяча за оставшееся до финального свистка время. Вратарь играл за «Эвертон» в период с 2006 по 2016 год. Он провёл 414 матчей в составе ливерпульского клуба.
Альберто Бриньоли («Беневенто», 2017 год)
«Беневенто» ужасно стартовал в Серии А в сезоне-2017/2018. Команда выдала серию из 14 поражений, а потом прервала её в матче с «Миланом». Хозяева были близки к 15-му подряд проигрышу, однако вратарь Альберто Бриньоли удачно сбегал к чужим воротам в добавленное время. Штрафной привёл к тому, что голкипер головой пробил точно в дальний угол, а Джанлуиджи Доннарумма лишь проводил мяч взглядом.
Оскарине Масулуке («Барока», 2016)
Вратарь спас «Бароку» от поражения в матче с «Орландо Пайретс» (1:1). Масулуке забил после стандарта, но сделал это красивым ударом через себя с линии штрафной площади. ФИФА даже включила этот гол в список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша. Однако лучшим признали всё-таки «удар скорпиона» нападающего «Арсенала» Оливье Жиру.
Синан Болат («Стандард», 2009 год)
Гол турецкого вратаря Синана Болата не только спас «Стандард» от поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов с АЗ (1:1), но и принёс третье место в квартете. Следовательно, команда попала в Лигу Европы. Болат точно пробил головой после подачи с правого фланга. Штрафной оказался результативным. «Знал, что до конца встречи оставались секунды. Терять было уже нечего. Я отправился к чужим воротам, а там мяч просто лёг мне на голову», — заявил счастливый вратарь.