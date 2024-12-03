Самые памятные голы вратарей. Лещук попал к легендам

Мяч Игоря Лещука в ворота «Ахмата» — повод вспомнить о голах вратарей. Давайте выберем лучший из числа тех, что мы отобрали. Здесь полно легенд и голов, повлиявших на ход сезона.

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.