За «Челси» больше не стыдно. 5 причин прогресса команды

Внезапно — «Челси» делит с «Арсеналом» второе место в АПЛ. У команд одинаковое количество очков и идентичная разность забитых и пропущенных мячей (26:14). «Канониры» находятся на второй строчке только потому, что название клуба начинается на первую букву алфавита.

Для «Челси» делить второе место — результат сильно выше ожиданий. Особенно на фоне предыдущих двух лет, когда команда считалась главным недоразумением в чемпионате Англии (а то и во всём европейском футболе). Разговоры сводились к тому, что владельцы потратили более £ 1 млрд, но команда ничего не выиграла и с большим трудом пробилась в Лигу конференций, где «Челси» выглядит инородно. Теперь же клуб мчится обратно в Лигу чемпионов. Вот пять причин, почему это стало возможным.

1. Молодой команде наконец дали сыграться

У «Челси» самый молодой состав в АПЛ. Средний возраст футболистов — 24 года. Такого нет ни в Ла Лиге, ни в Серии А, ни в Бундеслиге. Символично, что во Франции есть клуб с более молодым составом — это «Страсбург». И им владеет тот же консорциум, которому принадлежит «Челси».

Проблемы лондонцев в прошлых сезонах во многом сводились к тому, что футболисты не были сыграны друг с другом. В этом плане было показательно, что в первом круге «Челси» набрал лишь 25 очков, а во втором — уже 38. Из множества игроков сначала выкристаллизовалась основа, а затем стали наигрываться связи. Вслед за Коулом Палмером проявились и другие лидеры. Пожалуй, в первую очередь — Мойсес Кайседо. Он был хорош и раньше, но теперь вообще лучший футболист АПЛ по отборам и перехватам.

Мойсес Кайседо и Энцо Мареска Фото: Carl Recine/Getty Images

В прошлом сезоне у «Челси» в центре защиты иной раз выходили Аксель Дисаси и Бенуа Бадьяшиль, которые выглядели невнятно. Теперь же на их месте стабильно в основе Леви Колвилл и Уэсли Фофана. Хотя наибольший апгрейд случился на позиции центрального нападающего. Причём для этого даже не пришлось совершать перестановки в составе. Летом не удалось договориться о переходе Виктора Осимхена — в старте продолжил выходить Николас Джексон. И если в прошлом сезоне у него была одна из худших реализаций в АПЛ, то теперь форвард забивает даже чуть больше, чем должен, исходя из ожидаемых голов. Восемь мячей при 7,0 xG. Больше с игры в этом чемпионате забил только Эрлинг Холанд.

2. Главный тренер адаптировал команду к опеке Палмера

Увольнение Маурисио Почеттино по итогам прошлого сезона выглядело сомнительно (тем более после серии побед). The Telegraph сообщал, что игроков шокировал уход главного тренера. Однако теперь даже те, кто критиковал руководство клуба, вынуждены признать, что команда прибавила. И по результатам, и по игре. «Челси» больше не ФК «Коул Палмер».

Энцо Мареска говорил: «Если соперники хотят персонально опекать Палмера, то нам нужно находить другое решение». И мы видим, что разные футболисты стали брать игру на себя. Да и сам полузащитник адаптировался к тому, насколько плотно его стали держать. Как отметил The Athletic, в перерыве матча с «Борнмутом» Мареска отреагировал на персональную опеку Коула со стороны Льюиса Кука, переориентировав атаки «Челси» на Джейдона Санчо. В матче с «Ньюкаслом» помогло другое решение: тренер неожиданно перевёл Палмера в левую зону, чтобы тот мог отклеиваться от Жоэлинтона.

Кажется, Мареска наладил в команде и дисциплину. В прошлом сезоне Нони Мадуэке, Джексон и Палмер прямо на поле разбирались меж собой, кто будет исполнять пенальти. Тогда Николас буквально вырывал мяч из рук — теперь прежней токсичности не видно. Показательный эпизод случился недавно в матче с «Лестером». Мадуэке заблокировал удар Палмера с двух метров по пустым воротам, лишив «Челси» гола. Обошлось без претензий — наоборот, футболисты улыбнулись и дали друг другу пять.

Нони Мадуэке заблокировал удар Коула Палмера Фото: Кадр из трансляции матча

Нони Мадуэке и Коул Палмер Фото: Кадр из трансляции матча

3. Эпидемия травм резко закончилась

Травмы есть примерно всегда и у всех — это уже будничное явление. Особенно сейчас, когда матчей стало ещё больше. Но у «Челси» количество травм в прошлом сезоне просто зашкаливало. За год повреждения получили 23 футболиста, а общее их количество достигло 55. Такого не было ни у «МЮ», ни у «Тоттенхэма».

Количество травмированных игроков за сезон и количество травм Фото: «Чемпионат»

В октябре 2024 года случилось невероятное. Главный тренер объявил, что в команде нет ни одного травмированного футболиста. Всё абсолютно здоровы. Даже Рис Джеймс, который чаще лечится, чем доступен. Правда, с тех пор у «Челси» несколько травм всё-таки появилось. Само собой, повреждение получил Джеймс, а ещё Фофана. Но в обоих случаях ничего серьёзного — должны вернуться примерно через месяц.

4. «Челси» почти не тратит силы на еврокубки

У «Челси» важное преимущество по сравнению с конкурентами, если мы не относим к ним «Брайтон» и «Ноттингем Форест». Команда Марески практически не тратит силы на еврокубки.

«Челси» участвует в Лиге конференций, но там выступает, по сути, второй состав (как раз те самые Бадьяшиль и Дисаси). Палмер не был даже заявлен на первую половину турнира. И этот самый второй состав хорошо себя показывает: четыре победы в четырёх матчах и первое место в общей таблице Лиги конференций (разность мячей — 18:3). Таким образом, лидеры «Челси» подходят более свежими к матчам АПЛ. Тем более из Кубка лиги команда выбыла уже в 1/8 финала (0:2 от «Ньюкасла»).

Армянский «Ноа» получил от «Челси» восемь мячей Фото: Mike Hewitt/Getty Images

5. Спад и кризис конкурентов

«Челси» делит второе место — такое стало возможным в том числе благодаря проблемам других команд. Два лучших клуба прошлого сезона — «Сити» и «Арсенал» — барахлят на старте нового. И если команда Артеты идёт ещё приемлемо, то у Гвардиолы четыре поражения в четырёх последних турах. Если бы «Сити» играл на своём обычном уровне, «Челси» был бы на строчку ниже. Показательно, что год назад 25 очков после 13 туров (как сейчас у «Челси») позволили бы занимать лишь шестую строчку.

Для «Челси» удачным результатом по итогам сезона будет возвращение в Лигу чемпионов. Напомним: скорее всего, пятое место в этом сезоне АПЛ позволит попасть в основную стадию ЛЧ. По новому формату дополнительную путёвку в турнир получают две страны с лучшим рейтингом сезона в еврокубках. Сейчас там уверенно лидирует Англия. Велика вероятность, что все семь команд пройдут в следующую стадию еврокубков. Опасения вызывает разве что «Сити», однако и он вряд ли выпадет из топ-24 в ЛЧ (сейчас идёт на 17-й строчке).