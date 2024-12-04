«Крылья Советов» действительно страдают от арбитров. Таблица судейских ошибок в РПЛ

РПЛ приближается к зимней паузе. В прошедшие выходные состоялся уже 17-й тур. А как сложились матчи для судей? Не везде арбитры отработали идеально. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок:

Ошибки судей в 17-м туре

В прошедших восьми встречах арбитры не допустили ни одной грубой ошибки.

Таблица ошибок судей после 17-го тура РПЛ

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Крылья Советов» 3 1 -2 «Динамо» М 2 0 -2 «Акрон» 2 0 -2 «Оренбург» 2 0 -2 «Динамо» Мх 2 1 -1 «Химки» 1 0 -1 «Ахмат» 2 2 0 «Ростов» 2 2 0 ЦСКА 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Зенит» 0 1 +1 «Краснодар» 0 1 +1 «Спартак» 0 1 +1 «Локомотив» 0 2 +2 «Факел» 0 2 +2 «Пари НН» 0 3 +3

Ошибки, исправленные VAR

VAR несколько раз выручал арбитра Яна Бобровского в матче «Ростова» и «Пари НН» (4:0).

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «На 48-й минуте надо было показывать красную карточку. Бобровский показал жёлтую и поменял решение только после вмешательства VAR. Хотя позиция была хорошая, открытая. Также прилетит резервному арбитру, он был даже ближе к эпизоду. Тут вопрос по коммуникации, кто что говорил. Однако вину Бобровского тоже отменять нельзя. Правильно отменили гол при помощи VAR на первых минутах. Игрок «Ростова» подыграл себе рукой и забил. Бобровский пытался улучшить позицию, но это было невозможно из-за большого скопления игроков. Увидеть руку было сложно. На 70-й минуте мяч попал в отставленную руку игрока «Пари НН». Опять же, с помощью VAR Бобровский поменял решение и назначил 11-метровый удар. Он находился в правильной позиции, однако футболист отворачивался от мяча и прикрыл спиной руку. То есть Бобровский просто смотрел в спину и ничего не мог сделать».

А судья Артём Любимов отменил назначенный на шестой минуте пенальти в ворота «Локомотива» во встрече с «Химками» после консультации с VAR.

Артём Любимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Таблица ошибок, исправленных VAR