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Таблица ошибок судей РПЛ после 17 туров, против кого арбитры ошибаются чаще всего, статистика: Спартак, Зенит, Краснодар

«Крылья Советов» действительно страдают от арбитров. Таблица судейских ошибок в РПЛ
Никита Паглазов
Таблица ошибок судей РПЛ после 17 туров
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17-й тур прошёл без серьёзных «косяков», но VAR включался немало.

РПЛ приближается к зимней паузе. В прошедшие выходные состоялся уже 17-й тур. А как сложились матчи для судей? Не везде арбитры отработали идеально. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Выбираем лучшего футболиста 17-го тура РПЛ:
Неожиданная звезда «Акрона» или суперфорвард «Спартака». Кто лучший в 17-м туре РПЛ?
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Неожиданная звезда «Акрона» или суперфорвард «Спартака». Кто лучший в 17-м туре РПЛ?

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок:

Ошибки судей в 17-м туре

В прошедших восьми встречах арбитры не допустили ни одной грубой ошибки.

Полный разбор судейства от Федотова в 17-м туре:
«Сейчас хотят понять, нужны эти арбитры или нет». Разбор судейства в 17-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Сейчас хотят понять, нужны эти арбитры или нет». Разбор судейства в 17-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 17-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Крылья Советов»31-2
«Динамо» М20-2
«Акрон»20-2
«Оренбург»20-2
«Динамо» Мх21-1
«Химки»10-1
«Ахмат»220
«Ростов»220
ЦСКА000
«Рубин»000
«Зенит»01+1
«Краснодар»01+1
«Спартак»01+1
«Локомотив»02+2
«Факел»02+2
«Пари НН»03+3

Ошибки, исправленные VAR

VAR несколько раз выручал арбитра Яна Бобровского в матче «Ростова» и «Пари НН» (4:0).

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-арбитр РПЛ

«На 48-й минуте надо было показывать красную карточку. Бобровский показал жёлтую и поменял решение только после вмешательства VAR. Хотя позиция была хорошая, открытая. Также прилетит резервному арбитру, он был даже ближе к эпизоду. Тут вопрос по коммуникации, кто что говорил. Однако вину Бобровского тоже отменять нельзя. Правильно отменили гол при помощи VAR на первых минутах. Игрок «Ростова» подыграл себе рукой и забил. Бобровский пытался улучшить позицию, но это было невозможно из-за большого скопления игроков. Увидеть руку было сложно. На 70-й минуте мяч попал в отставленную руку игрока «Пари НН». Опять же, с помощью VAR Бобровский поменял решение и назначил 11-метровый удар. Он находился в правильной позиции, однако футболист отворачивался от мяча и прикрыл спиной руку. То есть Бобровский просто смотрел в спину и ничего не мог сделать».

А судья Артём Любимов отменил назначенный на шестой минуте пенальти в ворота «Локомотива» во встрече с «Химками» после консультации с VAR.

Артём Любимов

Артём Любимов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Динамо» Мх40-4
«Факел»52-3
«Краснодар»31-2
«Ахмат»32-1
«Динамо» М21-1
«Пари НН»330
«Спартак»330
«Крылья Советов»220
«Химки»67+1
«Оренбург»23+1
«Акрон»23+1
ЦСКА12+1
«Зенит»12+1
«Ростов»34+1
«Рубин»35+2
«Локомотив»14+3
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