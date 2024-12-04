«Крылья Советов» действительно страдают от арбитров. Таблица судейских ошибок в РПЛ

РПЛ приближается к зимней паузе. В прошедшие выходные состоялся уже 17-й тур. А как сложились матчи для судей? Не везде арбитры отработали идеально. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок:
- Таблица ошибок судей после 1-го тура.
- Таблица ошибок судей после 2-го тура.
- Таблица ошибок судей после 3-го тура.
- Таблица ошибок судей после 4-го и 5-го туров.
- Таблица ошибок судей после 6-го тура.
- Таблица ошибок судей после 7-го и 8-го туров.
- Таблица ошибок судей после 9-го тура.
- Таблица ошибок судей после 10-го тура.
- Таблица ошибок судей после 11-го тура.
- Таблица ошибок судей после 12-го тура.
- Таблица ошибок судей после 13-го тура.
- Таблица ошибок судей после 14-го тура.
- Таблица ошибок судей после 15-го тура.
- Таблица ошибок судей после 16-го тура.
Ошибки судей в 17-м туре
В прошедших восьми встречах арбитры не допустили ни одной грубой ошибки.
Таблица ошибок судей после 17-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Крылья Советов»
|3
|1
|-2
|«Динамо» М
|2
|0
|-2
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Оренбург»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Мх
|2
|1
|-1
|«Химки»
|1
|0
|-1
|«Ахмат»
|2
|2
|0
|«Ростов»
|2
|2
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Зенит»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|0
|3
|+3
Ошибки, исправленные VAR
VAR несколько раз выручал арбитра Яна Бобровского в матче «Ростова» и «Пари НН» (4:0).
«На 48-й минуте надо было показывать красную карточку. Бобровский показал жёлтую и поменял решение только после вмешательства VAR. Хотя позиция была хорошая, открытая. Также прилетит резервному арбитру, он был даже ближе к эпизоду. Тут вопрос по коммуникации, кто что говорил. Однако вину Бобровского тоже отменять нельзя. Правильно отменили гол при помощи VAR на первых минутах. Игрок «Ростова» подыграл себе рукой и забил. Бобровский пытался улучшить позицию, но это было невозможно из-за большого скопления игроков. Увидеть руку было сложно. На 70-й минуте мяч попал в отставленную руку игрока «Пари НН». Опять же, с помощью VAR Бобровский поменял решение и назначил 11-метровый удар. Он находился в правильной позиции, однако футболист отворачивался от мяча и прикрыл спиной руку. То есть Бобровский просто смотрел в спину и ничего не мог сделать».
А судья Артём Любимов отменил назначенный на шестой минуте пенальти в ворота «Локомотива» во встрече с «Химками» после консультации с VAR.
Артём Любимов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Динамо» Мх
|4
|0
|-4
|«Факел»
|5
|2
|-3
|«Краснодар»
|3
|1
|-2
|«Ахмат»
|3
|2
|-1
|«Динамо» М
|2
|1
|-1
|«Пари НН»
|3
|3
|0
|«Спартак»
|3
|3
|0
|«Крылья Советов»
|2
|2
|0
|«Химки»
|6
|7
|+1
|«Оренбург»
|2
|3
|+1
|«Акрон»
|2
|3
|+1
|ЦСКА
|1
|2
|+1
|«Зенит»
|1
|2
|+1
|«Ростов»
|3
|4
|+1
|«Рубин»
|3
|5
|+2
|«Локомотив»
|1
|4
|+3